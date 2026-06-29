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सम्राट के बंगले में अब निशांत का राज, नीतीश कुमार की मौजूदगी में हुआ 5 देशरत्न मार्ग में गृह प्रवेश

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने 5 देशरत्न मार्ग के नए सरकारी बंगले में गृह प्रवेश किया. नीतीश कुमार भी पूजा में शामिल हुए-

नए बंगले में निशांत का गृह प्रवेश
नए बंगले में निशांत का गृह प्रवेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 29, 2026 at 4:10 PM IST

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पटना: बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने सोमवार को अपने नए सरकारी आवास 5 देश रत्न मार्ग में गृह प्रवेश के अवसर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना की. ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एवं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे.

सम्राट चौधरी और निशांत ने कराई सत्यनारायण पूजा : ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी अपने लोकसेवक आवास पर भगवान सत्यनारायण की पूजा कराई. राजधानी पटना में दोनों प्रमुख सरकारी आवासों पर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए.

निशांत ने कराई सत्यनारायण पूजा (ETV Bharat)

'यहां भी रहेंगे, वहां भी रहेंगे' बोले निशांत कुमार : पूजा के बाद मीडिया से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि उन्हें 5 देश रत्न मार्ग का सरकारी बंगला आवंटित हुआ है, इसलिए गृह प्रवेश की पूजा कराई गई. जब उनसे पूछा गया कि क्या अब वे इसी बंगले में रहेंगे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "यहां भी रहेंगे और वहां भी रहेंगे." उनका इशारा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर भी रहने की ओर था.

सरकारी आवासों में बदलाव का दौर जारी : राजधानी पटना में इन दिनों सरकारी आवासों में बदलाव का सिलसिला जारी है. एक ओर 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास से लालू परिवार अपना सामान लेकर पोलो रोड स्थित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास में शिफ्ट हो गया है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अपने नए सरकारी बंगले में प्रवेश की तैयारियां पूरी कर ली हैं.

डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी को आवंटित था आवास : जानकारी के अनुसार पहले निशांत कुमार को 2 देश रत्न मार्ग स्थित बंगला आवंटित किया गया था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष के लिए चिन्हित किया गया था. बाद में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 5 देश रत्न मार्ग का बंगला खाली किए जाने के बाद यह आवास स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को आवंटित कर दिया गया. यह आवास सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम रहते मिला था.

नीतीश कुमार के आवास के बिल्कुल पास है नया बंगला : स्वास्थ्य मंत्री को मिला 5 देश रत्न मार्ग का बंगला पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास के बिल्कुल निकट है. साथ ही यह मुख्यमंत्री आवास के भी समीप स्थित है, जिससे यह वीवीआईपी क्षेत्र का प्रमुख सरकारी आवास माना जाता है.

अस्पतालों में छापेमारी आगे भी जारी रहेगी : अस्पतालों में चल रही कार्रवाई पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी आगे भी जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य सरकारी और निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है, ताकि आम लोगों को इलाज में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें.

"मैने आज गृह प्रवेश किया है. घर के सभी सदस्य नए आवास पर सत्यनारायण की पूजा में शामिल हुए. पिता जी भी मौजूद थे. मैं अपने नए आवास में और वहां भी रहूंगा."- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार

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