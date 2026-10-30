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केरलम में निपाह से मौतें: एक्सपायर हो चुकी दवा के कथित इस्तेमाल पर सरकार को विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का इंतजार

प्रतीकात्मक तस्वीर ( GETTY IMAGES )

तिरुवनंतपुरम: केरलम के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन (Health Minsiter K Muraleedharan) ने शुक्रवार को कहा कि निपाह (Nipah) मरीजों को कथित तौर पर एक्सपायर हो चुकी रेमडेसिविर (Remdesivir) देने के विवाद पर आगे की कार्रवाई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी.

मंत्री ने तिरुवनंतपुरम में मीडियाकर्मियों को बताया कि कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक ने पुष्टि की है कि विवादित पैकेजिंग पर निर्माण की तारीख दर्ज नहीं थी. मुरलीधरन ने स्पष्ट किया कि उन्होंने गुरुवार को विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के आधार पर इस मामले के बारे में बताया था.

तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज के संक्रामक रोग विभाग (Infectious Diseases Department) के प्रमुख डॉ. अरविंद की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति इस मामले की जांच कर रही है. मंत्री ने आधिकारिक रिपोर्ट आने से पहले निजी अस्पतालों के डॉक्टरों द्वारा जताई गई चिंताओं पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. केरलम के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन (फाइल फोटो) (ETV Bharat) उन्होंने कहा कि मिली जानकारी के मुताबिक, कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में जिन मरीजों की मौत हुई उन्हें रेमडेसिविर दी गई थी. हालांकि विवाद इस बात को लेकर है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया गया. दवा पर केवल एक्सपायरी डेट थी, लेकिन निर्माण की तारीख नहीं थी. चूंकि मुंबई से लाई गई दवा एक्सपायर हो चुकी थी, इसलिए केरल मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (KMSCL) के एमडी के हस्तक्षेप से 48 घंटों के भीतर बहरीन से नई दवा मंगवाई गई. उन्होंने कहा, "इसी दवा को देने से मरीज की जान बची. मरीजों को प्रायोगिक दवाएं (experimental drugs) देने के मामले, जिनमें स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) से पीड़ित मरीज भी शामिल हैं, जांच के दायरे में आएंगे. साथ ही केरल मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पिछले लेन-देन की भी जांच की जाएगी." मई 2023 की एक्सपायरी डेट वाली रेमडेसिविर का इस्तेमाल 2025 तक किया गया हो सकता है: मंत्री

गुरुवार को विधानसभा में कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझलनादन द्वारा उठाए गए एक मुद्दे का जवाब देते हुए, मुरलीधरन ने गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि ऐसी आशंका है कि कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में निपाह मरीजों को 2023, 2024 और 2025 के दौरान एक्सपायर हो चुकी रेमडेसिविर दी गई थी. इन तीन सालों में निपाह से कुल छह मौतें दर्ज की गईं. मंत्री ने सदन को बताया कि KMSCL ने आखिरी बार 3 जून 2021 को 'करुण्य' (Karunya) के जरिए रेमडेसिविर खरीदी थी, जो 30 मई 2023 को एक्सपायर हो गई. उन्होंने आगे बताया कि बाद में 12 जून 2026 को बहरीन से नई दवा मंगवाई गई थी. कोझिकोड मेडिकल कॉलेज से मिली एक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस दवा की 102 शीशियां, 2024–25 में 34 शीशियां, 2025–26 में 10 शीशियां और 2026–27 में 50 शीशियां इस्तेमाल की गईं. हालांकि, 2026–27 में इस्तेमाल की गई 50 शीशियां 12 जून 2026 को बहरीन से मंगवाई गई थीं और इन्हें निपाह के एक मरीज को दिया गया था.