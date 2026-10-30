केरलम में निपाह से मौतें: एक्सपायर हो चुकी दवा के कथित इस्तेमाल पर सरकार को विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का इंतजार
मंत्री ने आशंका जताई कि कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में निपाह मरीजों को तीन साल के दौरान एक्सपायर हो चुकी रेमडेसिविर दी गई थी.
Published : October 30, 2026 at 4:51 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरलम के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन (Health Minsiter K Muraleedharan) ने शुक्रवार को कहा कि निपाह (Nipah) मरीजों को कथित तौर पर एक्सपायर हो चुकी रेमडेसिविर (Remdesivir) देने के विवाद पर आगे की कार्रवाई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी.
मंत्री ने तिरुवनंतपुरम में मीडियाकर्मियों को बताया कि कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक ने पुष्टि की है कि विवादित पैकेजिंग पर निर्माण की तारीख दर्ज नहीं थी. मुरलीधरन ने स्पष्ट किया कि उन्होंने गुरुवार को विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के आधार पर इस मामले के बारे में बताया था.
तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज के संक्रामक रोग विभाग (Infectious Diseases Department) के प्रमुख डॉ. अरविंद की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति इस मामले की जांच कर रही है. मंत्री ने आधिकारिक रिपोर्ट आने से पहले निजी अस्पतालों के डॉक्टरों द्वारा जताई गई चिंताओं पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
उन्होंने कहा कि मिली जानकारी के मुताबिक, कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में जिन मरीजों की मौत हुई उन्हें रेमडेसिविर दी गई थी. हालांकि विवाद इस बात को लेकर है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया गया. दवा पर केवल एक्सपायरी डेट थी, लेकिन निर्माण की तारीख नहीं थी. चूंकि मुंबई से लाई गई दवा एक्सपायर हो चुकी थी, इसलिए केरल मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (KMSCL) के एमडी के हस्तक्षेप से 48 घंटों के भीतर बहरीन से नई दवा मंगवाई गई.
उन्होंने कहा, "इसी दवा को देने से मरीज की जान बची. मरीजों को प्रायोगिक दवाएं (experimental drugs) देने के मामले, जिनमें स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) से पीड़ित मरीज भी शामिल हैं, जांच के दायरे में आएंगे. साथ ही केरल मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पिछले लेन-देन की भी जांच की जाएगी."
मई 2023 की एक्सपायरी डेट वाली रेमडेसिविर का इस्तेमाल 2025 तक किया गया हो सकता है: मंत्री
गुरुवार को विधानसभा में कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझलनादन द्वारा उठाए गए एक मुद्दे का जवाब देते हुए, मुरलीधरन ने गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि ऐसी आशंका है कि कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में निपाह मरीजों को 2023, 2024 और 2025 के दौरान एक्सपायर हो चुकी रेमडेसिविर दी गई थी. इन तीन सालों में निपाह से कुल छह मौतें दर्ज की गईं.
मंत्री ने सदन को बताया कि KMSCL ने आखिरी बार 3 जून 2021 को 'करुण्य' (Karunya) के जरिए रेमडेसिविर खरीदी थी, जो 30 मई 2023 को एक्सपायर हो गई. उन्होंने आगे बताया कि बाद में 12 जून 2026 को बहरीन से नई दवा मंगवाई गई थी.
कोझिकोड मेडिकल कॉलेज से मिली एक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस दवा की 102 शीशियां, 2024–25 में 34 शीशियां, 2025–26 में 10 शीशियां और 2026–27 में 50 शीशियां इस्तेमाल की गईं. हालांकि, 2026–27 में इस्तेमाल की गई 50 शीशियां 12 जून 2026 को बहरीन से मंगवाई गई थीं और इन्हें निपाह के एक मरीज को दिया गया था.
इन हालात को देखते हुए कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के रिकॉर्ड के आधार पर यह आशंका जताई जा रही है कि 2023, 2024 और 2025 में मरीजों को दी गई दवा एक्सपायर हो चुकी थी. इसलिए, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (Directorate of Medical Education) और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (Directorate of Health Services) के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं कि उन सभी मरीजों की जानकारी जुटाई जाए, जिन्हें इसी तरह से यह दवा दी गई थी.
2023 में सामने आए निपाह के छह मामलों में से दो मरीजों की मौत हो गई. 2024 में सामने आए दोनों मामलों में मरीजों की मौत हुई और 2025 में सामने आए तीन मामलों में से दो मरीजों की मौत हो गई. 2026 में एक मामला सामने आया था, लेकिन वह मरीज ठीक हो गया.
मंत्री ने बताया कि एक मेडिकल बोर्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं. संक्रामक रोग विभाग के प्रमुख डॉ. अरविंद की अध्यक्षता में यह बोर्ड इस बात की विस्तृत जांच करेगा कि क्या निपाह मरीजों की मौत एक्सपायर हो चुकी दवा के इस्तेमाल से हुई, और क्या जिन अन्य मरीजों को यह दवा दी गई थी, उनमें कोई साइड इफेक्ट देखने को मिला.
निपाह से हुई मौतों और रेमडेसिविर के इस्तेमाल के बीच कोई संबंध नहीं: स्वास्थ्य विशेषज्ञ
स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. ए.एस. अनूप कुमार ने विधानसभा में मंत्री के तर्कों को खारिज कर दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि 2023 से 2025 के बीच 13 लोग निपाह से संक्रमित हुए थे, और जान गंवाने वाले छह लोगों में से किसी को भी कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में रेमडेसिविर नहीं दी गई थी.
2023 में, मारुथोनकारा में संक्रमण फैलने के दौरान, संक्रमित छह लोगों में से दो की मौत हो गई; उन्हें दवा नहीं दी जा सकी क्योंकि निपाह की पुष्टि देर से हुई थी. जो चार लोग ठीक हुए, उन्हें दवा दी गई थी.
2024 में, पांडिक्काड का एक बच्चा कोझिकोड मेडिकल कॉलेज लाए जाने के तुरंत बाद ही चल बसा, जिससे उसे दवा देने का समय ही नहीं मिला. पेरिनथलमाना में जान गंवाने वाले दूसरे व्यक्ति में भी संक्रमण की पुष्टि मौत के बाद ही हुई थी. डॉ. कुमार ने बताया कि उस साल जो दो लोग ठीक हुए, उन्हें दवा दी गई थी. 2026 में, रामनाट्टुकारा के एक मरीज का इलाज रेमडेसिविर और विदेश से मंगाई गई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से किया गया, और वह मरीज बच गया.
भारत में रेमडेसिविर का आखिरी बार निर्माण 2022 में हुआ था. इसकी शेल्फ लाइफ दो साल थी, जिसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल 2024 तक किया जा सकता था. डॉ. कुमार ने आगे कहा कि निपाह मरीजों की मौत और रेमडेसिविर के इस्तेमाल के बीच कोई संबंध नहीं है.
ये भी पढ़ें: देश के पहले तंबाकू मुक्त गांव 'कूलिमाड' ने अब ड्रग्स के खिलाफ छेड़ी जंग