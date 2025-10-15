Jaisalmer Bus Fire : चिकित्सा मंत्री बोले- AC कंप्रेशर फटने से विस्फोट होने की संभावना, बस में पीछे वाले निकल नहीं पाए
जैसलमेर बस हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. इस बीच चिकित्सा मंत्री का बयान सामने आया है.
जोधपुर : जैसलमेर-जोधपुर मार्ग पर एसी लग्जरी बस में आग लगने की घटना में अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है. हादसे के कई कारण बताए जा रहे हैं. इनमें बस की डिग्गी में पटाखे का भरा हुआ होना भी सामने आया है. आशंका यह भी है कि पटाखों से आग लगी है, हालांकि इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इस मामले में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मंगलवार रात को महात्मा गांधी अस्पताल में कहा कि संभवतः बस के कंप्रेसर के विस्फोट से इतनी भयानक आग लगी है.
उन्होंने कहा कि बस में निकास एक ही था. कुछ लोग कांच तोड़ कर भी बाहर आए थे. सेना की मदद से जो बाहर निकाले गए, उन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया है. इसके अलावा भी कुछ लोगों के लापता होने की खबर है. ऐसे में शवों का डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं.
पीछे के लोग फंस गए थे : चिकित्सा मंत्री ने बताया कि प्रथम दृष्या ऐसा लग रहा है कि एसी का कंप्रेशर फटने से विस्फोट हुआ है. बस में आगे के हिस्से में जो लोग थे वह निकल गए थे. एक ही निकास होने से पीछे के लोग अंदर ही फंस गए थे. कंप्रेशर फटने की पूरी जांच एफएसएल से होगी. उन्होंने कहा कि हर परिवार की सहायता सरकार करेगी. सभी को मुआवजा दिया जाएगा.
VIDEO | Rajasthan Minister Gajendra Singh Khimsar on Jaisalmer bus tragedy, says, " it was a massive fire. i have never seen such an incident in my life; dna sampling for the identification of deceased passengers will be done."
twenty passengers were burnt…
भाटी बोले- अभी मरहम की जरूरत : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी जोधपुर आए. उन्होंने कहा कि आज हम सब का दायित्व बनता है कि पीड़ित परिवारों को संबल मिले, उनको मरहम लगाया जाए. हादसा बहुत हृदय विदारक है. पूरे राजस्थान के लिए बहुत दुखद है. भर्ती लोगों की स्थिति विकट है. परिजनों को डीएनए सैंपल देना चाहिए. ऐसा भी कहा जा रहा है कि बस में पटाखे थे और उनसे आग लगी है, हालांकि अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसकी जांच की जाएगी. फिलहाल, पक्ष-विपक्ष के लोगों को परिवार के साथ रहकर उन्हें संबल देना चाहिए.
जैसलमेर में हुई बस दुर्घटना के घायलों के उपचार की स्थिति जानने हेतु मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के साथ जोधपुर पहुंचकर MGH अस्पताल में भर्ती घायलों से मिलकर उनकी स्थिति जानी और डॉक्टरों व अधिकारियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा…
DNA के लिए जोधपुर लाए गए शव : हादसे के बाद डीएनए सैंपल के लिए 19 शव जोधपुर लाए गए हैं. इनमें 9 शव महात्मा गांधी अस्पताल और 10 शव एम्स जोधपुर लाए गए हैं. एक शव पहले से ही जोधपुर में है. इन शवों की डीएनए की प्रक्रिया की जा रही है. महात्मा गांधी अस्पताल अधीक्षक डॉ. फतेह सिंह ने कहा है कि ताजा अपडेट के अनुसार 5 मरीज आ गए हैं, जो वेंटिलेटर पर हैं. शेष मरीजों का इलाज चल रहा है. हर एक मरीज पर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का पूरा फोकस है. विशेषज्ञ और डॉक्टर पल-पल का ध्यान रख रहे हैं.