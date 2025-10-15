ETV Bharat / bharat

Jaisalmer Bus Fire : चिकित्सा मंत्री बोले- AC कंप्रेशर फटने से विस्फोट होने की संभावना, बस में पीछे वाले निकल नहीं पाए

जैसलमेर बस हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. इस बीच चिकित्सा मंत्री का बयान सामने आया है.

जैसलमेर बस हादसे पर बोले चिकित्सा मंत्री
जैसलमेर बस हादसे पर बोले चिकित्सा मंत्री (ETV Bharat Rajasthan)
ETV Bharat Rajasthan Team

October 15, 2025

October 15, 2025

जोधपुर : जैसलमेर-जोधपुर मार्ग पर एसी लग्जरी बस में आग लगने की घटना में अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है. हादसे के कई कारण बताए जा रहे हैं. इनमें बस की डिग्गी में पटाखे का भरा हुआ होना भी सामने आया है. आशंका यह भी है कि पटाखों से आग लगी है, हालांकि इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इस मामले में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मंगलवार रात को महात्मा गांधी अस्पताल में कहा कि संभवतः बस के कंप्रेसर के विस्फोट से इतनी भयानक आग लगी है.

उन्होंने कहा कि बस में निकास एक ही था. कुछ लोग कांच तोड़ कर भी बाहर आए थे. सेना की मदद से जो बाहर निकाले गए, उन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया है. इसके अलावा भी कुछ लोगों के लापता होने की खबर है. ऐसे में शवों का डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं.

जैसलमेर बस हादसे पर क्या बोले मंत्री-विधायक (ETV Bharat Jodhpur)

पढे़ं. जैसलमेर में निजी बस में लगी आग, 21 यात्रियों की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान

पीछे के लोग फंस गए थे : चिकित्सा मंत्री ने बताया कि प्रथम दृष्या ऐसा लग रहा है कि एसी का कंप्रेशर फटने से विस्फोट हुआ है. बस में आगे के हिस्से में जो लोग थे वह निकल गए थे. एक ही निकास होने से पीछे के लोग अंदर ही फंस गए थे. कंप्रेशर फटने की पूरी जांच एफएसएल से होगी. उन्होंने कहा कि हर परिवार की सहायता सरकार करेगी. सभी को मुआवजा दिया जाएगा.

पढे़ं. Jaisalmer Bus Fire : DNA सैंपल लेने जोधपुर लाए गए शव, परिजनों के लिए Helpline नंबर जारी

भाटी बोले- अभी मरहम की जरूरत : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी जोधपुर आए. उन्होंने कहा कि आज हम सब का दायित्व बनता है कि पीड़ित परिवारों को संबल मिले, उनको मरहम लगाया जाए. हादसा बहुत हृदय विदारक है. पूरे राजस्थान के लिए बहुत दुखद है. भर्ती लोगों की स्थिति विकट है. परिजनों को डीएनए सैंपल देना चाहिए. ऐसा भी कहा जा रहा है कि बस में पटाखे थे और उनसे आग लगी है, हालांकि अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसकी जांच की जाएगी. फिलहाल, पक्ष-विपक्ष के लोगों को परिवार के साथ रहकर उन्हें संबल देना चाहिए.

पढे़ं. JAISALMER BUS FIRE : जलती बस में एक परिवार हुआ राख, पांच लोगों की मौत, शिनाख्त के लिए होगी DNA सैंपलिंग

DNA के लिए जोधपुर लाए गए शव : हादसे के बाद डीएनए सैंपल के लिए 19 शव जोधपुर लाए गए हैं. इनमें 9 शव महात्मा गांधी अस्पताल और 10 शव एम्स जोधपुर लाए गए हैं. एक शव पहले से ही जोधपुर में है. इन शवों की डीएनए की प्रक्रिया की जा रही है. महात्मा गांधी अस्पताल अधीक्षक डॉ. फतेह सिंह ने कहा है कि ताजा अपडेट के अनुसार 5 मरीज आ गए हैं, जो वेंटिलेटर पर हैं. शेष मरीजों का इलाज चल रहा है. हर एक मरीज पर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का पूरा फोकस है. विशेषज्ञ और डॉक्टर पल-पल का ध्यान रख रहे हैं.

JAISALMER BUS FIRE ACCIDENT
MINISTER GAJENDRA SINGH KHIMSAR
जैसलमेर बस हादसा
जैसलमेर बस हादसा का कारण
BUS FIRE IN JAISALMER

