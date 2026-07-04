IVF सेंटर में मौत: जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग ने 'अनियमितताओं' को लेकर मालिक के खिलाफ FIR की मांग की
एक महिला की मौत के बाद एक प्राइवेट आईवीएफ सेंटर के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है. परवेजुद्दीन की रिपोर्ट...
Published : July 4, 2026 at 5:43 PM IST
श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी के एक निजी आईवीएफ सेंटर के खिलाफ एफआईआर की मांग की है. एक महिला की मौत की जांच में नई गड़बड़ियां सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है.
बारामूला जिले की एक 35 साल की महिला की एक आईवीएफ और मैटरनिटी सेंटर में एक प्रक्रिया के दौरान मौत हो गई. परिवार का आरोप है कि सेंटर बिना जरूरी रजिस्ट्रेशन के चल रहा था. परिवार ने मौत की आपराधिक जांच की भी मांग की.
श्रीनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. ताहिर सज्जाद ने कहा कि घटना की जांच के दौरान गड़बड़ियां पाई गईं. उन्होंने कहा कि नए खुलासे से जुड़े डॉक्यूमेंट्स आगे की कार्रवाई के लिए निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, कश्मीर (DHSK) को पहले ही भेज दिए गए हैं.
क्लिनिक को गुरुवार को कुछ समय के लिए खोला गया था, और सीएमओ श्रीनगर की देखरेख में वहां निरीक्षण किया गया था. अधिकारियों ने कहा कि फ्रोजन एम्ब्रियो को दूसरी आईवीएफ फैसिलिटी में ट्रांसफर करने में आसानी के लिए सेंटर को कुछ समय के लिए डी-सील किया गया था, ताकि मरीजों के चल रहे फर्टिलिटी इलाज पर असर न पड़े.
एक अधिकारी ने कहा, “निरीक्षण के दौरान पता चला कि रिकवरी रूम में एक अनाधिकृत अल्ट्रासाउंड (USG) मशीन लगाई गई थी. इसे मौके पर ही जब्त कर लिया गया.”
स्वास्थ्य विभाग ने आईवीएफ प्रोसीजर के दौरान एक महिला की मौत की जांच के आदेश दिए थे. इससे पहले निरीक्षण रिपोर्ट में साफ किया गया था कि मरीज की मौत के मामले में अलग से आपराधिक जांच जरूरी है.
रिपोर्ट में कई कथित उल्लंघनों पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें यह आरोप भी शामिल है कि उक्त आईवीएफ सेंटर बिना जरूरी अनुमति और अप्रूवल के एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में चलाया जा रहा था.
श्रीनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि उस आईवीएफ सेंटर के मालिक ने बिना जरूरी अनुमति के एक अल्ट्रासाउंड मशीन को करनगर इलाके से हैदरपोरा के उस आईवीएफ सेंटर में शिफ्ट कर दिया था, और जिस जगह पर मशीन इस्तेमाल हो रही थी, वह भी रजिस्टर्ड नहीं थी.
इस संबंध में, श्रीनगर के सीएमओ ने सेंटर के मालिक के खिलाफ पीसीएंडपीएनडीटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है. अधिकारियों के अनुसार, महिला की मौत में कथित मेडिकल लापरवाही की जांच रिपोर्ट अभी पूरी नहीं हुई है.
अधिकारियों ने कहा कि जांच में मरीज की मौत से जुड़े सभी हालात की विस्तार में जांच की जाएगी. मृतक महिला के परिवार का आरोप है कि सेंटर में आईवीएफ प्रोसीजर के दौरान महिला की मौत के बाद डॉक्टरों ने उन्हें गुमराह किया. परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है.
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