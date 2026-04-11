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महाराष्ट्र: स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, महिला को पहले बताया HIV पॉजिटिव, फिर दी नेगेटिव रिपोर्ट

मामले की जांच के लिए तीन लोगों की कमेटी बनाई गई. कहा गया कि एक बार एचआईवी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद नेगेटिव नहीं होता.

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महाराष्ट्र में महिला को पहले बताया एचआईवी पॉजिटिव फिर दी नेगेटिव रिपोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 11, 2026 at 1:52 PM IST

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सोलापुर: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में राज्य के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी एक गंभीर और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. अकलुज में सरकारी आईसीटीसी सेंटर में एक गर्भवती महिला की मेडिकल जांच के दौरान उसका एचआईवी टेस्ट पॉजिटिव आया. इस रिपोर्ट के बाद महिला के पति और ससुराल वालों को उस पर शक हुआ और उन्होंने उसे घर से निकाल दिया.

इसके बाद जब महिला के मायके से आए उसके परिवार वालों ने अलग-अलग सरकारी और प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर पर दोबारा टेस्ट कराए तो सभी रिपोर्ट एचआईवी-नेगेटिव आई. इससे मामले पर गंभीर शक पैदा हो गया. सोशल एक्टिविस्ट ने कड़ा गुस्सा दिखाते हुए डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन के ऑफिस में पहुंचकर शिकायत की. संबंधित स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है.

जांच के लिए कमेटी बनाई गई: इस बीच डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन डॉ. वर्षा डोइफोड़े ने बताया है कि इस मामले की जांच के लिए तीन लोगों की कमेटी बनाई गई है. इसके अलावा उन्होंने साफ किया कि एक बार एचआईवी टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद वह नेगेटिव नहीं होता.

इस मामले में शामिल महिला को मानसिक और शारीरिक परेशानी: इस मामले ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. सोशल एक्टिविस्ट योगेश पवार ने आरोप लगाया है कि संबंधित महिला को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की परेशानी हुई. पीड़ित के साथ वह घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन डॉ. वर्षा डोइफोड़े के ऑफिस गए और आईसीटीसी सेंटर की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए.

दूसरी लैब में किए गए टेस्ट: मिली जानकारी के मुताबिक एक आईसीटीसी सेंटर में की गई जांच में शुरू में पता चला कि एक महिला की एचआईवी रिपोर्ट पॉजिटिव थी. हालांकि बाद में एसडीएच सोलापुर आईसीटीसी सेंटर और हिंडलैब्स जैसी मान्यता प्राप्त लैब में दोबारा जांच की गई. इन सभी टेस्ट में खासकर एचआईवी-पीसीआर और वायरल लोड टेस्ट में रिकॉर्ड किया गया रिजल्ट 'आरएनए नॉट डिटेक्टेड' था.

इस बीच यह आरोप लगाया गया है कि गलत रिपोर्ट के कारण उस महिला को बेवजह मेडिकल ट्रीटमेंट देना पड़ा. इसका कथित तौर पर उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ा. इस पूरे मामले ने हेल्थकेयर सिस्टम के ऑपरेशनल प्रोटोकॉल और एफिशिएंसी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

आत्मदाह की चेतावनी: सोशल एक्टिविस्ट ने मांग की है कि इस मामले में पीड़ित महिला को इंसाफ मिले और हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए. इस बीच चेतावनी दी गई है कि 1 मई को मुख्यमंत्री ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें पीड़ित महिला खुद शामिल होगी.

अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आत्मदाह की धमकी के बाद प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं. दूसरी ओर जिला सिविल सर्जन डॉ. वर्षा डोइफोड़े ने भरोसा दिया है कि मामले की तुरंत एक जांच कमेटी के जरिए जांच की जाएगी और सही कार्रवाई की जाएगी.

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