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महाराष्ट्र: स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, महिला को पहले बताया HIV पॉजिटिव, फिर दी नेगेटिव रिपोर्ट

महाराष्ट्र में महिला को पहले बताया एचआईवी पॉजिटिव फिर दी नेगेटिव रिपोर्ट ( ETV Bharat )

सोलापुर: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में राज्य के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी एक गंभीर और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. अकलुज में सरकारी आईसीटीसी सेंटर में एक गर्भवती महिला की मेडिकल जांच के दौरान उसका एचआईवी टेस्ट पॉजिटिव आया. इस रिपोर्ट के बाद महिला के पति और ससुराल वालों को उस पर शक हुआ और उन्होंने उसे घर से निकाल दिया. इसके बाद जब महिला के मायके से आए उसके परिवार वालों ने अलग-अलग सरकारी और प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर पर दोबारा टेस्ट कराए तो सभी रिपोर्ट एचआईवी-नेगेटिव आई. इससे मामले पर गंभीर शक पैदा हो गया. सोशल एक्टिविस्ट ने कड़ा गुस्सा दिखाते हुए डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन के ऑफिस में पहुंचकर शिकायत की. संबंधित स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है. जांच के लिए कमेटी बनाई गई: इस बीच डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन डॉ. वर्षा डोइफोड़े ने बताया है कि इस मामले की जांच के लिए तीन लोगों की कमेटी बनाई गई है. इसके अलावा उन्होंने साफ किया कि एक बार एचआईवी टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद वह नेगेटिव नहीं होता. इस मामले में शामिल महिला को मानसिक और शारीरिक परेशानी: इस मामले ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. सोशल एक्टिविस्ट योगेश पवार ने आरोप लगाया है कि संबंधित महिला को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की परेशानी हुई. पीड़ित के साथ वह घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन डॉ. वर्षा डोइफोड़े के ऑफिस गए और आईसीटीसी सेंटर की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए.