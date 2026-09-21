Special: संथाल के कई जिलों में खसरा के आउटब्रेक के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बनाया WAR ROOM! काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू
संथाल के कई जिलों में खसरा के आउटब्रेक के बाद स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण अभियान शुरू किया है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 21, 2026 at 1:13 PM IST
रांची: झारखंड के संथाल परगना के कुछ जिलों में मीजल्स यानी खसरा के आउट ब्रेक के बाद, अब स्वास्थ्य विभाग ने इस पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की है. शायद यही वजह है कि स्वास्थ्य मुख्यालय, नामकुम रांची में मीजल्स-रूबेला वार रूम बनाया गया है. जहां से हर दिन राज्यभर में होने वाले टीकाकरण खासकर MR की माइक्रो स्तर पर मॉनिटरिंग के साथ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं.
रांची के मीजल्स रूबेला वार रूम को संभाल रहे स्टेट वैक्सीनेशन लॉजिस्टिक अफसर मोहित सिंह बताते हैं कि खसरा को देश से उन्मूलन और कई जिलों में खसरा के मामले मिलने के बाद, केंद्र सरकार के निर्देश पर वार रूम बनाया गया है ताकि इस बीमारी पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके.
2022 में भी राज्य में बड़े पैमाने पर हुआ था खसरा का आउट ब्रेक
कोरोना महामारी के बाद झारखंड में 2022 में भी राज्य के कई जिलों में खसरा (मिजल्स) का आउट ब्रेक हुआ था, तब यह अनुमान लगाया गया था कि कोरोना काल में टीकाकरण में आई अड़चन के बाद खसरा का आउट ब्रेक हुआ हो, लेकिन जब संथाल के कुछ जिलों में खसरा का आउट ब्रेक हुआ है, तो विभाग पूरी तरह हरकत में आ गया है.
झारखंड में खसरा टीकाकरण की क्यों पड़ी जरूरत
दरअसल, कोरोना के बाद झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में खसरा का आउट ब्रेक 2022 में हुआ था. विशेषज्ञों की मानें तो, खसरा का आउट ब्रेक एक इंडिकेटर होता है कि रूटीन टीकाकरण में कहीं कोई खामी रह गई हो, ऐसे में उस समय झारखंड के उन 9 जिले, जहां कोरोना महामारी के बाद खसरा का आउट ब्रेक हुआ था, वहां विशेष टीकाकरण अभियान चलाकर 9 माह से लेकर 15 साल तक उम्र समूह वाले बच्चों को वैक्सीन दिया गया था.
जब संथाल के कुछ जिलों में फिर से खसरा का आउट ब्रेक हुआ है तो टीकाकरण से जुड़े अधिकारी से लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के झारखंड अभियान निदेशक तक आउट ब्रेक के बाद वार रूम गठित कर स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं.
कितना खतरनाक है खसरा
रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक और प्रख्यात पैथोलॉजिस्ट डॉ. बिमलेश कुमार सिंह कहते हैं कि खसरा (मीजल्स) एक संक्रामक बीमारी है. खसरा के बाद न्यूमोनिया होने पर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी समस्या खतरनाक रूप ले लेता है. इतना ही नहीं एक बार खसरा हो जाने के बाद बच्चा अपने पूरे जीवन में कई तरह की स्वास्थ्य समस्या से भी जूझता है. ऐसे में इससे बचाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, बच्चों का टीकाकरण.
क्या होते हैं खसरा के लक्षण?
शरीर पर चकत्ते, बुखार, खांसी इसके मुख्य लक्षण है. इस तरह के लक्षण होने पर पीड़ित बच्चे को फौरन डॉक्टर से दिखाया जाना चाहिए और उनकी सलाह लेकर इलाज शुरू कर देना चाहिए.
NFHS-6 के अनुसार- क्या है MR टीकाकरण की स्थिति
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-6) के मुताबिक, झारखंड में MR यानी मीजल्स रूबेला के प्रथम टीकाकरण 91.7% है, जबकि द्वितीय टीकाकरण का प्रतिशत 71.6% है. ये आकंड़े बताते हैं कि अभी भी झारखंड में हर 10वां बच्चा मीजल्स-रूबेला से बचाव का वैक्सीन नहीं ले रहा है, जबकि हर चौथा बच्चा MR वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं ले रहा है. जाहिर है कि जब तक इन आंकड़ों में सुधार नहीं होगा, तब तक खसरा के आउट ब्रेक का खतरा बना रहेगा.
लगातार मॉनिटरिंग से ठीक होगी स्थिति: शशि प्रकाश झा
झारखंड एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा बताते हैं कि संथाल के कुछ जिलों में खसरा के मामले मिलने के बाद ही स्वास्थ्य मुख्यालय में मीजल्स-रूबेला वार रूम बनाया गया है. उन्होंने कहा कि यहां से टीकाकरण की माइक्रो लेवल पर लगातार मॉनिटरिंग की जाती है ताकि कोई भी बच्चा या गर्भवती माताएं वैक्सीन लेने से छूट न जाएं. उन्होंने उम्मीद जताई कि 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर झारखंड इन बीमारियों से मुक्ति पाएगा.
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