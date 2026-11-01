धनबाद के कई जांच घरों में एक ही पैथोलॉजिस्ट! मरीजों से जुड़ी रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल, जांच में जुटा स्वास्थ्य विभाग
धनबाद में एक ही पैथोलॉजिस्ट कई जांच घरों में सेवा दे रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग जांच की तैयारी कर रहा है. रिपोर्ट-नरेंद्र निषाद.
Published : November 1, 2026 at 3:09 PM IST
धनबाद: झारखंड के धनबाद में कतरास के श्यामडीह स्थित सेंट्रल डाइग्नोस्टिक में भ्रूण जांच के बाद गर्भपात के संदेह और सेंट्रल डायग्नोस्टिक सेंटर में मिली अनियमितताओं के बाद स्वास्थ्य विभाग अब जिले के पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक सेंटरों की कार्यप्रणाली की जांच करने की तैयारी में है. विभाग को ऐसी सूचना मिली है कि जिले में कई पैथोलॉजिस्ट एक साथ तीन-चार नहीं, बल्कि इससे भी अधिक पैथोलॉजी सेंटरों में अपनी सेवा दे रहे हैं.
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एक ही विशेषज्ञ इतने सारे जांच घरों की रिपोर्ट की सही तरीके से निगरानी कर पा रहे हैं? मामला इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि मरीजों का इलाज काफी हद तक पैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर ही तय होता है. अब स्वास्थ्य विभाग इस व्यवस्था की पड़ताल कर आवश्यक कार्रवाई करने की तैयारी में है.
निजी पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक सेंटरों पर विशेष नजर
धनबाद में निजी पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक सेंटरों की कार्यप्रणाली पर अब स्वास्थ्य विभाग की नजर है. सेंट्रल डायग्नोस्टिक सेंटर की घटना के बाद सामने आई अनियमितताओं ने जिले के दूसरे जांच घरों की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.
स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली है कि कई पैथोलॉजिस्ट एक साथ तीन-चार नहीं, बल्कि इससे भी अधिक पैथोलॉजी सेंटरों से जुड़े हुए हैं. उनके नाम और सहमति के आधार पर अलग-अलग जांच घरों का पंजीकरण कराया जा रहा है. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक ही पैथोलॉजिस्ट इतने सारे सेंटरों में जाकर जांच की गुणवत्ता और रिपोर्ट की शुद्धता की निगरानी आखिर कैसे कर सकते हैं?
दरअसल, पैथोलॉजी सेंटर में जांच की प्रक्रिया भले ही टेक्नीशियन पूरी करते हों, लेकिन जांच के बाद रिपोर्ट की समीक्षा और उसकी प्रमाणिकता सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पैथोलॉजिस्ट की होती है. रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर के बाद ही उसे चिकित्सकीय उपयोग के लिए मान्यता मिलती है.
ऐसे में यदि कोई विशेषज्ञ एक साथ कई जांच घरों से जुड़ा है और सभी जगह नियमित रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो रिपोर्ट की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. यह मामला इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि डॉक्टर मरीज की बीमारी का पता लगाने और आगे का इलाज तय करने में इन्हीं जांच रिपोर्टों पर भरोसा करते हैं. रिपोर्ट में किसी तरह की त्रुटि मरीज के इलाज को प्रभावित कर सकती है.
पैथोलॉजी सेंटरों की होगी जांच
प्रभारी सिविल सर्जन डॉ संजीव कुमार ने कहा कि एक पैथोलॉजिस्ट का दस जगह जाकर निगरानी करना व्यावहारिक नहीं है. हम सभी पंजीकृत पैथोलॉजी सेंटरों की सूची तैयार करेंगे और देखेंगे कि कौन-कौन से पैथोलॉजिस्ट कितने सेंटरों से जुड़े हैं. उनकी वास्तविक उपलब्धता और कार्यप्रणाली की भी जांच की जाएगी.
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग अब जिले के सभी पंजीकृत पैथोलॉजी सेंटरों से जुड़े विशेषज्ञों का ब्योरा जुटाने की तैयारी में है. यह पता लगाया जाएगा कि एक पैथोलॉजिस्ट कितने सेंटरों में अपनी सेवा दे रहे हैं, अलग-अलग संस्थानों में उनकी उपलब्धता कितनी है और क्या वे वास्तव में जांच रिपोर्ट की समीक्षा कर रहे हैं या सिर्फ उनके नाम और हस्ताक्षर का इस्तेमाल हो रहा है. जांच के दौरान यदि नियमों का उल्लंघन सामने आता है, तो संबंधित सेंटरों के पंजीकरण पर पुनर्विचार करने के साथ नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है.
अलग-अलग सेंटरों में पैथोलॉजिस्ट कैसे दे रहे सेवा, होगी जांच
सिविल सर्जन ने कहा कि हम यह भी जानना चाहेंगे कि पैथोलॉजिस्ट किस तरह अपना समय अलग-अलग सेंटरों में दे रहे हैं. जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि व्यवस्था कितनी व्यावहारिक है. जरूरत पड़ने पर पंजीकरण को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा. इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने एमटीपी एक्ट के अनुपालन को लेकर भी निगरानी बढ़ाने की बात कही है.
अधिकारियों के अनुसार, निर्धारित नियमों के तहत संबंधित संस्थानों को हर महीने की पांच तारीख तक फॉर्म-ए सिविल सर्जन कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है. विभाग इसकी भी समीक्षा करेगा कि सभी पंजीकृत संस्थान समय पर जरूरी दस्तावेज और रिपोर्ट जमा कर रहे हैं या नहीं. फिलहाल, स्वास्थ्य विभाग की इस प्रस्तावित जांच के केंद्र में जिले के पैथोलॉजी सेंटर और उनसे जुड़े पैथोलॉजिस्ट हैं.
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