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धनबाद के कई जांच घरों में एक ही पैथोलॉजिस्ट! मरीजों से जुड़ी रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल, जांच में जुटा स्वास्थ्य विभाग

सिविल सर्जन कार्यालय ( Etv Bharat )

धनबाद: झारखंड के धनबाद में कतरास के श्यामडीह स्थित सेंट्रल डाइग्नोस्टिक में भ्रूण जांच के बाद गर्भपात के संदेह और सेंट्रल डायग्नोस्टिक सेंटर में मिली अनियमितताओं के बाद स्वास्थ्य विभाग अब जिले के पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक सेंटरों की कार्यप्रणाली की जांच करने की तैयारी में है. विभाग को ऐसी सूचना मिली है कि जिले में कई पैथोलॉजिस्ट एक साथ तीन-चार नहीं, बल्कि इससे भी अधिक पैथोलॉजी सेंटरों में अपनी सेवा दे रहे हैं.

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एक ही विशेषज्ञ इतने सारे जांच घरों की रिपोर्ट की सही तरीके से निगरानी कर पा रहे हैं? मामला इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि मरीजों का इलाज काफी हद तक पैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर ही तय होता है. अब स्वास्थ्य विभाग इस व्यवस्था की पड़ताल कर आवश्यक कार्रवाई करने की तैयारी में है.