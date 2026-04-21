ओडिशा में अपर प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर ने छात्रों को टार्चर किया, सस्पेंड
ओडिशा के जाजपुर में हेडमास्टर पर छात्रों को टार्चर करने का आरोप लगा है. मामले में उसे सस्पेंड कर दिया गया है.
Published : April 21, 2026 at 5:45 PM IST
जाजपुर: ओडिशा के जाजपुर जिले में एक स्कूल के हेडमास्टर पर कई छात्रों को टॉर्चर करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया है. मामला जिले के सरुआबिल्ली अपर प्राइमरी स्कूल की है.
खबर के मुताबिक, हेडमास्टर पर छात्र की पैंट में चुभने वाले पौधे डालकर उसे यातना देने का मामला है. इस पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने इस पर गंभीर कार्रवाई की है. आरोपी हेडमास्टर बासुदेव देहुरी को ऐसी हरकत के लिए नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है. आरोपी हेडमास्टर को सुकिंदा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर नारायण चंद्र दास ने सस्पेंड किया है. जानकारी के मुताबिक, हेडमास्टर ने 17 तारीख को स्कूल में ऐसी हालत पैदा की थी.
आरोप है कि, आरोपी प्रिंसिपल ने बच्चों की पैंट में चुभने वाले पौधे डाल दिया दिया, जिससे वह दर्द से कराहने लगे थे. इसकी सूचना मिलते ही बच्चों के माता-पिता स्कूल पहुंचे और हंगामा किया. ऐसी शर्मनाक घटना जाजपुर जिले के सुकिंदा ब्लॉक के कालियापानी क्लस्टर के सरुआबिल हायर प्राइमरी स्कूल में हुई.
स्कूल के हेडमास्टर बासुदेव देहुरी के नाम पर ऐसी गंभीर शिकायत की गई थी. जिसके बारे में पीड़ित बच्चों के माता-पिता ने टीचर के खिलाफ कालियापानी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें स्थानीय सरपंच और स्कूल मैनेजमेंट कमिटी के सदस्य और स्टाफ ने दखल दिया. हालांकि, हेडमास्टर के अपनी गलती मानने और ऐसी घटना दोबारा न करने का लिखकर वादा करने के बाद मामला शांति से सुलझ गया.
ऐसी घटनाओं की सबके सामने निंदा की गई और आरोपी हेडमास्टर के खिलाफ अनुशासनात्मक और सख्त कार्रवाई की लोगों ने मांग की. नतीजतन, कल सुकिंदा बीईओ नारायण चंद्र दास ने बताया कि शुरुआती जांच के बाद, आरोपी प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है और निलंबन के दौरान उनकी सैलरी रोक दी जाएगी.
बीईओ नारायण दास ने यह भी बताया कि आरोपी हेडमास्टर हर दिन ऑफिस में रिपोर्ट करेंगे. उन्होंने इस घटना को बेहद निंदनीय करार दिया. उन्होंने कहा कि, बच्चे देश के भविष्य हैं. इस घटना में आरोपी हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. सरकार ने स्कूलों को दण्ड-मुक्त क्षेत्र घोषित किया है. स्कूल में बच्चों को पीटा नहीं जाएगा. सभी को यह पक्का करने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे स्कूल आएं. अगर इस घटना में गंभीर कार्रवाई की गई, तो दूसरे स्कूलों में दूसरे टीचर ऐसा नहीं करेंगे.
सरकार बच्चों को स्कूल जाने के लिए कपड़े, साइकिल, खाना और पढ़ाई का सामान देती है. इसीलिए बच्चे खुशी-खुशी स्कूल आते हैं. अगर ऐसी सजा दी जाएगी, तो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे.
एक अभिभावक दीप्तिमय कुनार ने कहा कि, इस घटना को गंभीरता से लेते हुए, माता-पिता और स्कूल कमेटी को समय-समय पर स्कूल जाकर इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए. तभी टीचर सुधरेंगे. सभी को पता होना चाहिए कि ऐसी घटनाएं न हों और बच्चे सुरक्षित तरीके से पढ़ाई करें.
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