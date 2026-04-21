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ओडिशा में अपर प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर ने छात्रों को टार्चर किया, सस्पेंड

जाजपुर: ओडिशा के जाजपुर जिले में एक स्कूल के हेडमास्टर पर कई छात्रों को टॉर्चर करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया है. मामला जिले के सरुआबिल्ली अपर प्राइमरी स्कूल की है.

खबर के मुताबिक, हेडमास्टर पर छात्र की पैंट में चुभने वाले पौधे डालकर उसे यातना देने का मामला है. इस पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने इस पर गंभीर कार्रवाई की है. आरोपी हेडमास्टर बासुदेव देहुरी को ऐसी हरकत के लिए नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है. आरोपी हेडमास्टर को सुकिंदा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर नारायण चंद्र दास ने सस्पेंड किया है. जानकारी के मुताबिक, हेडमास्टर ने 17 तारीख को स्कूल में ऐसी हालत पैदा की थी.

आरोप है कि, आरोपी प्रिंसिपल ने बच्चों की पैंट में चुभने वाले पौधे डाल दिया दिया, जिससे वह दर्द से कराहने लगे थे. इसकी सूचना मिलते ही बच्चों के माता-पिता स्कूल पहुंचे और हंगामा किया. ऐसी शर्मनाक घटना जाजपुर जिले के सुकिंदा ब्लॉक के कालियापानी क्लस्टर के सरुआबिल हायर प्राइमरी स्कूल में हुई.

स्कूल के हेडमास्टर बासुदेव देहुरी के नाम पर ऐसी गंभीर शिकायत की गई थी. जिसके बारे में पीड़ित बच्चों के माता-पिता ने टीचर के खिलाफ कालियापानी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें स्थानीय सरपंच और स्कूल मैनेजमेंट कमिटी के सदस्य और स्टाफ ने दखल दिया. हालांकि, हेडमास्टर के अपनी गलती मानने और ऐसी घटना दोबारा न करने का लिखकर वादा करने के बाद मामला शांति से सुलझ गया.

ऐसी घटनाओं की सबके सामने निंदा की गई और आरोपी हेडमास्टर के खिलाफ अनुशासनात्मक और सख्त कार्रवाई की लोगों ने मांग की. नतीजतन, कल सुकिंदा बीईओ नारायण चंद्र दास ने बताया कि शुरुआती जांच के बाद, आरोपी प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है और निलंबन के दौरान उनकी सैलरी रोक दी जाएगी.