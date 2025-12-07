ETV Bharat / bharat

यमुनानगर में युवती की सिर कटी लाश मिली, नर्सरी में पड़ी थी, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

यमुनानगर : हरियाणा के यमुनानगर में बहादुरपुर गुरुद्वारे के पास पॉपुलर की नर्सरी में एक युवती की सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

युवती की सिर कटी लाश मिली : यमुनानगर के नेशनल हाईवे जगाधरी पोंटा साहिब रोड पर बहादुरपुर गुरुद्वारे के पास पॉपुलर की नर्सरी में एक युवती की लाश बरामद हुई है जिसका धड़ सिर से अलग है. डेड बॉडी से युवती का सिर गायब है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. लाश की ख़बर मिलते ही मौके पर डीएसपी छछरौली रजत गुलिया और प्रताप नगर पुलिस पहुंची. प्रताप नगर पुलिस, सीआईए और फोरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है. अंदेशा जताया जा रहा है कि देर रात हत्या करके लाश को ठिकाने लगाने के लिए यहां पर फेंका गया है. जहां पर लाश मिली है, वहां से यूपी की सीमा भी नजदीक है. युवती के पेट पर काले रंग का बर्थ मार्क है और दाएं पैर पर धागा बंधा हुआ है.

यमुनानगर में युवती की सिर कटी लाश मिली (Etv Bharat)

नर्सरी में पड़ी मिली लाश : शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि युवती की उम्र लगभग 25 साल के करीब है. मिली जानकारी के अनुसार बहादुरपुर गुरुद्वारे के पास सफेदे की नर्सरी लगाने वाले विजय ने बताया कि वे दोपहर के समय गुरुद्वारे के पास पानी लेने के लिए जा रहे थे. तभी उनकी नज़र पॉपुलर की नर्सरी में पड़ी युवती की लाश पर पड़ी जिसके बाद उन्होंने खेत के मालिक परमजीत संधू को सूचना दी. परमजीत ने इसकी सूचना डायल 112 की टीम को दी. इसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है.