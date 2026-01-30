ETV Bharat / bharat

कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय ने पिस्तौल से खुद को गोली मारी, हुई मौत...जांच में जुटी पुलिस

बेंगलुरु: मशहूर रियल एस्टेट कंपनी कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन और उद्योगपति सीजे रॉय ने शुक्रवार को बेंगलुरु में पिस्तौल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने इस बात की जानकारी दी. हालांकि, उन्होंने सुसाइड क्यों किया इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

खबर के मुताबिक, सीजे रॉय ने अशोक नगर पुलिस स्टेशन के अंदर लैंगफोर्ड टाउन में अपने ही ऑफिस में सुसाइड करने की कोशिश की. उसी दौरान ऑफिस स्टाफ ने उन्हें तुरंत एचआरएस लेआउट के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया. इलाज के दौरान सीजे रॉय की मौत हो गई.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि शव को अनेकल के नारायण हॉस्पिटल भेज दिया गया है. खबर के मुताबिक, इनकम टैक्स (IT) डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने टैक्स चोरी के सिलसिले में कॉन्फिडेंट ग्रुप के ऑफिस पर छापेमारी की थी. इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज भी अधिकारियों ने कॉन्फिडेंट ग्रुप के ऑफिस पर रेड मारी.