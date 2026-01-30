कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय ने पिस्तौल से खुद को गोली मारी, हुई मौत...जांच में जुटी पुलिस
खबर के मुताबिक, आयकर विभाग के अधिकारियों ने टैक्स चोरी के सिलसिले में कॉन्फिडेंट ग्रुप के ऑफिस पर छापेमारी की थी.
Published : January 30, 2026 at 7:17 PM IST
बेंगलुरु: मशहूर रियल एस्टेट कंपनी कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन और उद्योगपति सीजे रॉय ने शुक्रवार को बेंगलुरु में पिस्तौल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने इस बात की जानकारी दी. हालांकि, उन्होंने सुसाइड क्यों किया इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
खबर के मुताबिक, सीजे रॉय ने अशोक नगर पुलिस स्टेशन के अंदर लैंगफोर्ड टाउन में अपने ही ऑफिस में सुसाइड करने की कोशिश की. उसी दौरान ऑफिस स्टाफ ने उन्हें तुरंत एचआरएस लेआउट के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया. इलाज के दौरान सीजे रॉय की मौत हो गई.
पुलिस सूत्रों ने बताया कि शव को अनेकल के नारायण हॉस्पिटल भेज दिया गया है. खबर के मुताबिक, इनकम टैक्स (IT) डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने टैक्स चोरी के सिलसिले में कॉन्फिडेंट ग्रुप के ऑफिस पर छापेमारी की थी. इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज भी अधिकारियों ने कॉन्फिडेंट ग्रुप के ऑफिस पर रेड मारी.
कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, कॉन्फिडेंट ग्रुप केरल का एक टॉप बिल्डर है. यह कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, कालीकट, कोट्टायम और बेंगलुरु में लग्जरी फ्लैट और अपार्टमेंट प्रोजेक्ट पर काम करता है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
नोट: सुसाइड कोई समाधान नहीं है
अगर आपके मन में सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं, या आप किसी दोस्त को लेकर परेशान हैं, या आपको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, तो कोई है जो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) पर कॉल करें या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हेल्पलाइन 9152987821 पर iCall करें (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध)
ये भी पढ़ें: केरल: सुसाइड का झूठा वादा करके महिला की हत्या करने वाला गिरफ्तार