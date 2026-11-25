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ताज में 26/11 के आतंकवादियों से लड़ाई लड़ी; पूर्व NSG कमांडो सुरिंदर बोले- 'सेना को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहना जरूरीं'

अभिनेता सलमान खान का एनएसजी कमांडो सुरिंदर सिंह का परिचय कराते वरिष्ठ अधिकारी. ( ETV Bharat (Special Arrangements) )

नई दिल्ली : 26 नवंबर 2008 की रात ने मुंबई को युद्ध के मैदान में बदल दिया. सड़कों पर गोलियों की आवाज गूंज रही थी, बड़ी जगहों पर धमाके हो रहे थे और सैकड़ों लोग होटलों और दूसरी पब्लिक जगहों पर फंसे हुए थे, क्योंकि भारी हथियारों से लैस आतंकवादी पूरे शहर में एक साथ हमले कर रहे थे. जब देश इस दुखद घटना को देख रहा था, तो आतंकवादियों को खत्म करने और आम लोगों को बचाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) के खास कमांडो को भेजा गया.

इनमें नायक सुरेंदर सिंह भी शामिल थे, जो एक कमांडो थे और चार दिन पहले ही पिता बने थे. जब उनका नया जन्मा बेटा घर पर था, तब सिंह ऑपरेशन ब्लैक टॉरनेडो में हिस्सा लेने के लिए ताज महल पैलेस होटल की ओर जा रहे थे. इसके बाद एक ऐसी मुठभेड़ हुई जिसने उनके शरीर पर पक्के निशान छोड़ दिए और उनके मिलिट्री करियर की दिशा बदल दी.

करीब 18 साल बाद, पूर्व आर्मी जवान और युद्ध में विकलांग हुए सैनिक ने ईटीवी भारत से बात करते हुए उस अनुभव के आधार पर मिलिट्री तैयारियों की अहमियत, युद्ध के बदलते स्वरूप और अग्निपथ योजना के तहत युवा भर्तियों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी पर जोर दिया है. NSG कमांडो सुरिंदर (ETV Bharat (Special Arrangements)) 26/11: पिता बनने के चार दिन बाद, ताज में लड़ाई

मुंबई आतंकी हमला भारत के आंतरिक सुरक्षा इतिहास में सबसे अहम घटनाओं में से एक है. ताज महल पैलेस होटल में आतंकवाद विरोधी अभियान गोलियों, ग्रेनेड धमाकों और बंधक बनाए जाने की स्थिति की अनिश्चितता के बीच चला. सिंह ने होटल के अंदर फंसे लोगों को बचाने और हमलावरों का सामना करने की कोशिशों में हिस्सा लिया. एनकाउंटर के दौरान वह बुरी तरह घायल हो गए. वहीं सिंह और उनकी टीम ने दो आतंकवादियों को मार गिराया. लेकिन, एक ग्रेनेड धमाके की वजह से उन्हें एकॉस्टिक ट्रॉमा (तेज धमाके से होने वाली ध्वनिक चोट ) हो गया, जिससे उनके बाएं कान में हमेशा के लिए सुनने की क्षमता कम हो गई. इसके नतीजे तुरंत हुए ऑपरेशन से कहीं ज़्यादा थे, और आखिर में एक्टिव मिलिट्री सर्विस में बने रहने की उनकी काबिलियत पर असर पड़ा. लेकिन उनके योगदान को नवंबर 2015 में याद किया गया, जब ताज महल पैलेस होटल ने हमलों के दौरान उनकी भूमिका के सम्मान में उन्हें डिनर पर बुलाया. सेना से NSG तक: सेवा से बना करियर

हरियाणा के छारा गांव में जन्मे सिंह 5 जुलाई 1997 को भारतीय सेना में शामिल हुए. उनके सैन्य करियर में 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के साथ एक कार्यभार भी शामिल था. इसके बाद उन्होंने आर्मी की ग्रेनेडियर्स यूनिट से नियुक्ति पर एनएसजी के साथ काम किया, और आखिरकार 26/11 हमलों के जवाब में एलीट फोर्स का हिस्सा बन गए. मेडिकल बोर्ड के असेसमेंट के बाद, सिंह को 15 अक्टूबर 2011 को नौकरी से निकाल दिया गया. आर्म्ड फोर्सेज से उनके जाने से एक और मुश्किल चैप्टर की शुरुआत हुई. कई सालों तक यूनिफॉर्म में रहने के बाद, उन्हें अपनी प्रोफेशनल पहचान फिर से बनानी पड़ी और आम जिंदगी में ढलना पड़ा. इसके बाद उन्होंने राजनीति में आने से पहले एकेडेमिया में काम किया. वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सम्मानित किए जाते एनएसजी कमांडो सुरिंदर. (ETV Bharat (Special Arrangements)) वह दिसंबर 2013 में दिल्ली कैंट से विधायक चुने गए और 2015 में दूसरा टर्म हासिल किया. नवंबर 2022 में, वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए. उनकी यात्रा उन मिलिट्री के लोगों की मुश्किलों को दिखाती है, जिन्हें एक्टिव सर्विस छोड़ने के बाद अपनी जिंदगी फिर से बनानी पड़ती है, खासकर वे लोग जो स्थायी विकलांगता वाले होते हैं. अग्निपथ: आधुनिक लड़ाई के लिए एक युवा, टेक्नोलॉजी में काबिल सेना की जरूरत है. इस व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के बावजूद, सिंह ने अग्निपथ स्कीम के मकसद के लिए सपोर्ट जताया है, और इसे भारतीय सेना को आने वाली सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार करने की एक पहल बताया है. सिंह ने कहा, “भारतीय सेना सिर्फ एक नौकरी नहीं है; यह देश के गौरव, सम्मान, अनुशासन, बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक है.” सिंह के अनुसार, युद्ध के स्वरूप में बुनियादी बदलाव हो रहा है. ड्रोन, साइबर युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और एडवांस्ड हथियार युद्ध के मैदान की जरूरतों को बदल रहे हैं.