'सीधे जवाब नहीं दिया', राहुल गांधी ने चुनाव सुधार पर अमित शाह के भाषण पर निशाना साधा

राहुल गांधी ने चुनाव सुधार पर अमित शाह के भाषण पर निशाना साधा ( ANI )

नई दिल्ली: लोकसभा में चुनाव सुधार पर हुई बहस के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर अपना हमला जारी रखा. राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री ने उनके किसी भी सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया. उन्होंने दावा किया अमित शाह जी कल बहुत घबराए हुए थे. कांग्रेस नेता ने कहा, "उन्होंने (अमित शाह) गलत भाषा का इस्तेमाल किया, उनके हाथ कांप रहे थे... वह बहुत ज्यादा मानसिक दबाव में हैं. कल यह सबने देखा. मैंने उनसे जो पूछा, उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया. उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया. मैंने उन्हें सीधे चुनौती दी कि वे पार्लियामेंट में मेरी सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें. मुझे कोई जवाब नहीं मिला." कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने भी उनकी बात में शामिल होते हुए कहा, "जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी, वह नहीं दिखी. हरियाणा में जो हुआ उन्होंने असली सवालों के जवाब नहीं दिए, बल्कि कांग्रेस पर आरोप लगाए. आज जो हो रहा है, उसका कोई जवाब नहीं मिला." हिट एंड रन टैक्टिक्स अपनाने का आरोप

दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस और लोकसभा LoP पर हिट एंड रन टैक्टिक्स अपनाने का आरोप लगाया. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद पर हमला बोलते हुए कहा, "राहुल गांधी हिट-एंड-रन फॉर्मूला अपनाते हैं... जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोलते हैं, तो वह वॉकआउट कर जाते हैं, यही उनकी डेमोक्रेसी है. उनमें सच सुनने की ताकत नहीं है."