'सीधे जवाब नहीं दिया', राहुल गांधी ने चुनाव सुधार पर अमित शाह के भाषण पर निशाना साधा

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव सुधार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर निशाना साधा

Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने चुनाव सुधार पर अमित शाह के भाषण पर निशाना साधा (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 11, 2025 at 1:50 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: लोकसभा में चुनाव सुधार पर हुई बहस के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर अपना हमला जारी रखा. राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री ने उनके किसी भी सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया. उन्होंने दावा किया अमित शाह जी कल बहुत घबराए हुए थे.

कांग्रेस नेता ने कहा, "उन्होंने (अमित शाह) गलत भाषा का इस्तेमाल किया, उनके हाथ कांप रहे थे... वह बहुत ज्यादा मानसिक दबाव में हैं. कल यह सबने देखा. मैंने उनसे जो पूछा, उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया. उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया. मैंने उन्हें सीधे चुनौती दी कि वे पार्लियामेंट में मेरी सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें. मुझे कोई जवाब नहीं मिला."

कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने भी उनकी बात में शामिल होते हुए कहा, "जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी, वह नहीं दिखी. हरियाणा में जो हुआ उन्होंने असली सवालों के जवाब नहीं दिए, बल्कि कांग्रेस पर आरोप लगाए. आज जो हो रहा है, उसका कोई जवाब नहीं मिला."

हिट एंड रन टैक्टिक्स अपनाने का आरोप
दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस और लोकसभा LoP पर हिट एंड रन टैक्टिक्स अपनाने का आरोप लगाया. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद पर हमला बोलते हुए कहा, "राहुल गांधी हिट-एंड-रन फॉर्मूला अपनाते हैं... जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोलते हैं, तो वह वॉकआउट कर जाते हैं, यही उनकी डेमोक्रेसी है. उनमें सच सुनने की ताकत नहीं है."

उन्होंने कहा कि कल गृह मंत्री ने जो कहा, उसे सुनकर उन्हें बुरा लगा. मेरा मानना ​​है कि राहुल गांधी को यह आदत छोड़नी होगी... गृह मंत्री के भाषण से पूरा नेहरू परिवार उलझन में पड़ गया."

अमित शाह और राहुल गांधी के बीच तीखी बहस
लोकसभा में बुधवार को तनाव तब बढ़ गया जब अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच वोट चोरी के आरोपों को लेकर तीखी बहस हुई. गांधी ने बार-बार शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए मुद्दों पर बहस करने की चुनौती दी, जिसमें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के दावे भी शामिल थे.

शाह ने सख़्ती से जवाब देते हुए कहा, "संसद उनकी मर्जी से नहीं चलेगी और जोर देकर कहा कि वह सभी सवालों का जवाब अपने क्रम में देंगे. शाह ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रीविजन (SIR) का भी बचाव किया और इसे वोटर रोल को साफ-सुथरा करने के लिए एक जरूरी प्रोसेस बताया.

विपक्ष पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जब वे जीते तो उन्होंने चुनाव आयोग की तारीफ की और जब हारे तो उस पर हमला किया. शाह के जवाब के दौरान विपक्षी सांसदों के वॉकआउट करने से टकराव और बढ़ गया, जिससे लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी.

