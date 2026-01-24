हाई कोर्ट ‘प्राथमिक प्रहरी’, उन्हें अधिक सक्रिय होने की जरूरत: CJI सूर्यकांत
सीजेआई ने कहा कि न्याय में देरी न केवल न्याय से इनकार है, बल्कि न्याय का विनाश है.
मुंबई : भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि हाई कोर्ट को कानून के शासन में व्यवस्थागत विफलताओं को लेकर अधिक सतर्क और सक्रिय रहने की जरूरत है. उन्होंने कहा, “न्याय में देरी न केवल न्याय से इनकार है, बल्कि न्याय का विनाश है.”
सीजेआई सूर्यकांत ने मध्यस्थता और सुलह के तंत्र को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।. उन्होंने यहां दो कार्यक्रमों में अपने विचार व्यक्त किए. उन्होंने फली नरीमन स्मृति व्याख्यान में बोलने के बाद बंबई उच्च न्यायालय की ओर से आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित किया.
फली नरीमन स्मृति व्याख्यान में सीजेआई ने उच्च न्यायालयों से कानून के शासन में व्यवस्थागत विफलताओं को लेकर अधिक सतर्क और सक्रिय रहने का अनुरोध किया. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हाई कोर्ट ऐसे मामलों में अपने दरवाजे पर दस्तक दिए जाने की प्रतीक्षा नहीं करे.
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ‘‘न्याय की सुलभता को राज्य की ओर से गारंटीकृत सेवा के स्वत: प्रदत्त अधिकार (पैसिव राइट) में बदलना हमारा लक्ष्य होना चाहिए. उन्होंने कहा कि न्याय में देरी न केवल न्याय से इनकार है, बल्कि न्याय का विनाश है.’’
बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में सीजेआई ने कोर्ट कक्ष से परे विवादों के समाधान की व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने कहा, ‘‘न्याय का भविष्य न केवल विवादों के कुशल निपटारे पर, बल्कि उन्हें बुद्धिमत्तापूर्वक सुलझाने पर भी निर्भर करता है. मध्यस्थता और सुलह केवल सुविधा के विकल्प नहीं हैं, बल्कि परिपक्व न्याय के साधन हैं.’’
सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि हाई कोर्ट केवल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का जरिया नहीं हैं. उन्होंने कहा, ‘‘हाई कोर्ट आम नागरिक की दहलीज की रक्षा करने वाले प्राथमिक प्रहरी हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कानून का शासन कोई दूर की अवधारणा नहीं, बल्कि एक स्थानीय और जीवंत वास्तविकता है.’’
