फिल्म काला हिरण पर सुनवाई रोकने की मांग पर सलमान खान को नोटिस जारी
दिल्ली हाईकोर्ट ने काला हिरण फिल्म के प्रोड्यूसर की इस मामले की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग पर सलमान खान को नोटिस किया जारी.
Published : October 6, 2026 at 5:56 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने काला हिरणः द बैटल फॉर लीगेसी फिल्म के प्रोड्यूसर की इस मामले की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म अभिनेता सलमान खान को नोटिस जारी किया है. जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने इस मामले में सलमान खान से जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 26 दिसंबर को होगी.
सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माता अमित जानी के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि सलमान खान ने इस फिल्म की रिलीज, टीज़र और प्रमोशन पर रोक लगाने के लिए पहले ही एक मुकदमा दायर कर रखा है. निर्माता का कहना है कि एक ही मुद्दे (व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन) को लेकर दो अलग-अलग मुकदमे चलाना ठीक नहीं है, इसलिए सलमान खान की तरफ से दायर किए गए नए मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए.
सलमान खान ने फिल्म के निर्माण और उसकी प्रचार सामग्री पर आपत्ति जताई है. उनका आरोप है कि फिल्म में उनके 1998 के चर्चित काला हिरण शिकार मामले और उनके जीवन की घटनाओं से जुड़े संदर्भों का इस्तेमाल किया गया है, जो उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और उनकी छवि को प्रभावित कर सकते हैं.
इससे पहले हुई सुनवाइयों में फिल्म निर्माता की ओर से पेश वकील ने कहा था कि अभी उस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी नहीं दी है और वह रिलीज होने की स्थिति में नहीं है. फिल्म निर्माता ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि अभी तो फिल्म का ट्रेलर तक लॉन्च नहीं किया गया है. इसके पहले 27 जुलाई को हाईकोर्ट ने सलमान खान की याचिका पर फिल्म के टीजर पर रोक लगाने का आदेश दिया था.
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