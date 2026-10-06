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फिल्म काला हिरण पर सुनवाई रोकने की मांग पर सलमान खान को नोटिस जारी

सलमान खान को फिल्म काला हिरण पर सुनवाई रोकने की मांग पर नोटिस जारी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने काला हिरणः द बैटल फॉर लीगेसी फिल्म के प्रोड्यूसर की इस मामले की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म अभिनेता सलमान खान को नोटिस जारी किया है. जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने इस मामले में सलमान खान से जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 26 दिसंबर को होगी.