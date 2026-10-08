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Special: कद छोटा पर काम बड़ा, गीत गाकर जंगल बचा रही हैं सुधा रानी, खुद तैयार करती हैं संगीत

ग्राफिक्स इमेज ( ETV BHARAT )

हजारीबाग: समाज में कई ऐसे लोग हैं, जो प्रेरणा के स्रोत हैं. आपको ईटीवी भारत एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहा है, जिनका कद 3 फीट 6 इंच है. लेकिन इस महिला के जज्बे को हर एक कोई सलाम करता है. महिला घूम-घूमकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रही है. जहां मौका मिलता है, वहां संगीत और गीत के माध्यम से समाज को संदेश देती है कि पर्यावरण का संरक्षण करना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है. उनका कहना है वृक्ष है, तभी हम हैं.

गीत से जंगल का बचाव