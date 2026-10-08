Special: कद छोटा पर काम बड़ा, गीत गाकर जंगल बचा रही हैं सुधा रानी, खुद तैयार करती हैं संगीत
हजारीबाग की सुधा संगीत से वन संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करती हैं. इसके लिए वह खुद गीत लिखती है. गौरव प्रकाश की रिपोर्ट.
Published : October 8, 2026 at 5:38 PM IST
हजारीबाग: समाज में कई ऐसे लोग हैं, जो प्रेरणा के स्रोत हैं. आपको ईटीवी भारत एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहा है, जिनका कद 3 फीट 6 इंच है. लेकिन इस महिला के जज्बे को हर एक कोई सलाम करता है. महिला घूम-घूमकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रही है. जहां मौका मिलता है, वहां संगीत और गीत के माध्यम से समाज को संदेश देती है कि पर्यावरण का संरक्षण करना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है. उनका कहना है वृक्ष है, तभी हम हैं.
गीत से जंगल का बचाव
हजारीबाग के टाटीझरिया प्रखंड के होलम की रहने वाली सुधा रानी गांव घर में घूम-घूमकर ग्रामीणों को वन संरक्षण करने के लिए जागरूक करती हैं. सुधा रानी ने इसके लिए गीत का सहारा लिया है. वो खुद से गीत लिखती हैं और फिर पूरे इलाके में घूम-घूमकर गीत गाती हैं. स्थानीय भाषा के अलावा हिंदी में भी उनके कई गीत लिखे हुए हैं.
1999 से लोगों को कर रही जागरूक
सुधा बताती हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने का संगीत एक प्रबल माध्यम होता है. इस कारण उन्होंने संगीत को अपना हथियार बना लिया. सुधा रानी की उम्र 42 वर्ष है और वह 1999 से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रही हैं. सुधा रानी के तीन भाई और तीन बहन है. वह सबसे छोटी हैं. अन्य सभी भाई-बहन की लंबाई सामान्य है. सिर्फ सुधा की लंबाई 3 फीट 6 इंच है. घर पर मां है.
सरकार ने जीवन यापन के लिए उन्हें जन वितरण प्रणाली का दुकान दे रखा है. इसके अलावा होलंग चौक पर ही एक छोटी सी गुमटी भी चलाती हैं, जिससे उनका घर चलता है. मधुर आवाज होने के कारण सुधा जागरण में भक्ति संगीत गाती हैं. वह कहती हैं कि जागरण में भजन के दौरान भी अपने लिखे गीत गाकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित करती हैं.
सुधा को कई बार किया गया सम्मानित
सुधा बताती हैं कि 1999 में महादेव महतो के संपर्क में आई. महादेव महतो दुधमटिया में जंगल बचाने के लिए रक्षाबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किए थे. उस दौरान उन्होंने लोगों को पर्यावरण और जंगल के महत्व के बारे में बताया. उनका कहना है कि जंगल में वन देवी रहती हैं, जो सभी इच्छा को पूरी करती हैं. उस समय से ही उन्होंने पर्यावरण को बचाने और पेड़ों को संरक्षित करने के लिए काम करना शुरू कर दिया.
सुधा रानी को कई मंच से पर्यावरण संरक्षण को लेकर सम्मानित भी किया गया है. सुधा ने ईटीवी भारत के जरिए लोगों से अपील की है कि किसी भी हालत में पेड़ कटने न दें. हर एक व्यक्ति अपने जीवन में 10 पेड़ जरूर लगाए और उसकी रक्षा भी करे. क्योंकि वृक्ष पर ही सारा संसार टिका हुआ है. वर्षा, भूमि संरक्षण, शुद्ध हवा, पेयजल सबका आधार वृक्ष ही है, जिसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है.
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