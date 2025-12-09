ETV Bharat / bharat

तिल की सोंधी खुशबू से महक उठा हजारीबाग, 200 से अधिक हैं दुकान, बाहर से आते हैं कारीगर

हजारीबाग के तिल के लड्डू और तिलकुट बहुत मशहूर हैं. इन्हें बनाने के लिए दूर-दूर से कारीगर यहां आते हैं.

MAKING TILKUT ON MAKAR SANKRANTI
ग्राफिक इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 9, 2025 at 2:44 PM IST

3 Min Read
हजारीबाग: शहर अब तिल की सोंधी खुशबू से महक उठा है. जगह-जगह पर कारीगर तिल कूट रहे हैं. शहर की बात की जाए तो 200 से अधिक तिलकुट के छोटे-छोटे दुकान सड़क किनारे दिखेंगे. जहां हजारीबाग ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से कारीगर पहुंचकर तिलकुट बनाने में लगे हुए हैं. अगर बात की जाए तिलकुट के व्यापार की तो महज तीन माह में दो करोड़ रुपए का तिलकुट का व्यापार हजारीबाग में हो जाता है.

दूर दराज से पहुंचते हैं कारीगर

तिलकुट जो मूल रूप से बिहार के गयाजी का प्रसिद्ध है, अब हजारीबाग का तिलकुट भी अपनी मांग दूर तलक तक बना रहा है. यहां का बना हुआ तिलकुट झारखंड के कई जिले के अलावा बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश तक पहुंच रहा है. कुछ व्यापारी हैं जो दिल्ली तक तिलकुट का व्यापार कर रहे हैं. नवंबर महीने से ही हजारीबाग में तिलकुट का व्यापार शुरू हो जाता है. दूर दराज से कारीगर तिल कूटने के लिए पहुंच जाते हैं. जो फरवरी अंत तक यहां रहते हैं.

जानकारी देते दुकानदार और कारीगर (Etv Bharat)

मकर संक्रांति पर बढ़ जाती है उत्पादन की रफ्तार

इंद्रपुरी स्थित साव जी बेकरी के संचालक मानकी साव बताते हैं ठंड आगमन के साथ ही तिलकुट की डिमांड बढ़ जाती है. फरवरी महीने तक इसकी मांग खूब रहती है. मकर संक्रांति में सबसे अधिक तिलकुट की बिक्री होती है. उन्होंने बताया कि फिलहाल दुकान में रोजाना करीब 60 किलो गुड़ और 40 किलो चीनी वाले तिलकुट तैयार किए जा रहे हैं. जैसे-जैसे मकर संक्रांति नजदीक आएगी, उत्पादन की रफ्तार बढ़ती जाएगी. तिलकुट बनाने के लिए चतरा से कारीगर पहुंचते हैं. तिलकुट बनाने की प्रक्रिया बेहद बारीक और मेहनत से भरी होती है.

तिलकुट बनाने की प्रक्रिया मेहनत और कौशल से भरपूर होती हैः ललन साव, कारीगर

चतरा जिले के रहने वाले कारीगर ललन साव पिछले 15 सालों से तिलकुट बनाने का काम कर रहे हैं. हर साल ठंड के चार महीने वह हजारीबाग आकर इस काम में जुट जाते हैं. वह बताते हैं कि तिलकुट बनाने की प्रक्रिया मेहनत और कौशल से भरपूर होती है.

तिल के लड्डू और तिलकुट बनाते कारीगर (Etv Bharat)

तिलकुट दो तरह का होता है. एक चीनी और दूसरा गुड का. गुड़ के तिलकुट की मांग अधिक होती है. जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं. चीनी का तिलकुट गुड़ की तुलना में अधिक स्वादिष्ट माना जाता है. बाजार में गुड़ और चीनी वाले तिलकुट की कीमत 300 रुपये प्रति किलो है, जबकि खोआ तिलकुट 450 रुपये किलो बिक रहा है.

तैयार किए गए तिलकुट (Etv Bharat)

तिलकुट बनाने का तरीका

सबसे पहले गुड़ को उबालकर चाशनी बनाई जाती है. जब चाशनी गाढ़ी होकर सूखने लगती है, तो उसे लगातार खींचा जाता है, जिससे उसमें महीन–महीन रेशे बनने लगते हैं. दूसरी ओर तिल को भूनकर ठंडा किया जाता है.तिल ठंडा होने पर उसे गुड़ के रेशों में मिलाया जाता है. फिर इस मिश्रण को दोबारा हल्का गरम कर अच्छी तरह मिक्स किया जाता है. इसके बाद इसे गोल आकार दिया जाता है. अंतिम चरण में इस मिश्रण को लोहे के बड़े हथौड़े से लगभग 20 बार पीटा जाता है. जिससे तिलकुट का सही आकार और कड़कपन तैयार होता है.

संपादक की पसंद

