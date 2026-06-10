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क्या है ओपन जेल जहां नक्सलियों को मिलता है सामान्य जीवन जीने का मौका? आत्मसमर्पण करने पर मिलती हैं और भी कई सुविधाएं

झारखंड में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को ओपन जेल में रखा जाता है. जहां उन्हें कई सुविधाएं दी जाती हैं. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Hazaribag Open Jail
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 10, 2026 at 8:42 PM IST

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रांची: झारखंड से नक्सलवाद लगभग खत्म होने के कगार पर है. जो नक्सली बचे हुए हैं उनके लिए सरेंडर एक बेहतरीन विकल्प है. इसके पीछे दो बड़ी वजह है. पहली वजह तो यह है कि जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे, उन्हें ओपन जेल में अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिलेगा. साथ ही साथ झारखंड सरकार की समर्पण नीति के तहत मिलने वाले दर्जनों लाभ भी मिलेंगे.

ओपन जेल में रहने का मौका

नक्सलवाद नाम के दाग से झारखंड अब क्लीन हो चला है. 40 से 45 की संख्या में नक्सली झारखंड में बचे हुए हैं, जो पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके हैं. पुलिस के मुताबिक, उनके सामने आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है. जंगलों में भटकने से अच्छा है कि वे आत्मसमर्पण करें और अपने आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व साथियों की तरह ही सरेंडर नीति और ओपन जेल का फायदा उठाएं.

जानकारी देते जेल आईजी (Etv Bharat)

बता दें कि झारखंड में जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं उन्हें हजारीबाग स्थित ओपन जेल में रखा जाता है. यह एक ऐसा जेल है जो बिल्कुल जेल जैसा नहीं लगता है. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास की सभी सुविधाएं इस जेल में मौजूद हैं. सबसे खास बात यह है कि जो नक्सली जंगल में रहकर विवाह के बंधन में बंध चुके हैं, वह ओपन जेल में अपने परिवार के साथ रह सकते हैं.

Hazaribag Open Jail
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

क्या है ओपन जेल?

झारखंड के जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि हजारीबाग स्थित ओपन जेल आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए बनाया गया झारखंड का पहला जेल है. झारखंड में जब नक्सलवाद चरम पर था तब नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ओपन जेल की परिकल्पना की गई थी. साल 2013 में स्थापित किया गया इस जेल में आने वाले बंदियों को गृहस्थ जीवन जीने की स्वतंत्रता और जीवन की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है.

Hazaribag Open Jail
ओपन जेल (Etv Bharat)

सेल की जगह कॉटेज

जो भी नक्सली गिरफ्तार किए जाते हैं, उन्हें विभिन्न जेलों में रखा जाता है. उन जेलों में उन्हें सेल में रहना पड़ता है. लेकिन जो नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं उन्हें हजारीबाग स्थित ओपन जेल में रखा जाता है. यहां जेल की कोठरी की जगह कॉटेज में रहने की सुविधा मिलती है. हजारीबाग ओपन जेल में 100 के करीब कॉटेज बने हुए हैं. इन कॉटेज में आत्मसमर्पण करने वाले कैदी अपनी पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ रह सकते हैं.

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ओपन जेल (Etv Bharat)

जेल में ही कैदियों को बनाया जाता है हुनरमंद

पूरी जवानी जंगल में बिताने वाले नक्सली जब आत्मसमर्पण करते हैं तब उन्हें ओपन जेल में ही कई तरह से हुनरमंद बनाया जाता है. ओपन जेल में रहते हुए पूर्व नक्सलियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जेल परिसर में ही बागवानी, सिलाई बुनाई और पशुपालन सिखाने के लिए व्यवस्था की जाती है. यह व्यवस्था इसलिए की जाती है ताकि जब आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली ओपन जेल से बाहर निकले, तब अपनी जीविका के लिए सीखे हुए गुर का इस्तेमाल कर सकें.

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ओपन जेल (Etv Bharat)

बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था

ओपन जेल में रहने वाले नक्सलियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए भी निशुल्क व्यवस्था रहती है. ओपन जेल के आसपास जो स्कूल अवस्थित हैं, उनमें इन बच्चों की पढ़ाई होती है. आम बच्चों की तरह सुबह वे स्कूल जाते हैं और शाम को जेल परिषर में बने अपने कॉटेज में लौट आते हैं. ओपन जेल में नक्सलियों के बच्चों के लिए भी पौष्टिक आहार उपलब्ध रहता है.

आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है बेहतरीन

झारखंड सरकार की आत्म समर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर अब तक 500 से अधिक नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिनमें से कई आजाद होकर अब अपने परिवार के साथ आम जिंदगी जी रहे हैं.

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आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली (Etv Bharat)

दरअसल, झारखंड की आत्मसमर्पण नीति भी बेहद बेहतरीन मानी जाती है. झारखंड पुलिस मुख्यालय की वेबसाइट पर आत्मसमर्पण नीति का पूरा ब्यौरा मौजूद है. आत्मसमर्पण नीति के तहत यदि किसी नक्सली पर झारखंड सरकार द्वारा कोई इनाम की राशि घोषित की गई है तो वह राशि सरेंडर करने के बाद पूरी तरह से उसे या उसके परिवार को दी जाती है.

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आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली (Etv Bharat)

आत्मसमर्पण नीति के तहत नक्सलियों को मिलते हैं ऐसे फायदे

  • नक्सली पुलिस या सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर करता है, तो उस पर घोषित इनामी रकम उसके परिवार या सरेंडर करने वाले नक्सली के द्वारा नामित लाभार्थी को दी जाती है, यानी जिस पर जितना इनाम है, उतनी ही राशि आत्मसमर्पण के बाद उपलब्ध कराई जाती है.
  • सबसे खास बात यह है कि सरेंडर करने वालों को सिर्फ इनामी की राशि ही नहीं मिलती, बल्कि हथियार, गोला-बारूद, वॉकी-टॉकी या किसी अन्य उपकरण को जमा करने पर भी अलग से आर्थिक सहायता मिलती है. नीति में हथियार और उपकरण के ऊपर भी इनाम घोषित होता है.
  • झारखंड पुलिस के प्रवक्ता सह आईजी अभियान नरेंद्र सिंह के अनुसार, सरकार का मकसद आत्मसमर्पण करने वालों को मुख्यधारा से जोड़ना है. इसके तहत उन्हें गांव या शहर में बसाने के लिए जमीन मुहैया कराए जाने का भी नियम है. सरेंडर करने वाले नक्सलियों को उनकी पसंद के अनुसार बसाया जाता है. साथ ही स्वरोजगार और कौशल-प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसर दिए जाते हैं, ताकि वे सामान्य जीवन शुरू कर सकें.

बच्चों की पढ़ाई और बेटी की शादी में मदद

सरेंडर करने वाले नक्सलियों के परिवारों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाती है और बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता देने का प्रावधान रखती है. इसका उद्देश्य यह है कि परिवार फिर से नक्सलवाद की ओर लौटने के बजाय स्थिर जीवन अपना सके.

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आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली (Etv Bharat)

लगातार हो रहा सरेंडर

झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने का यह सपना अब साकार हो चुका है. इनामी नक्सलियों के साथ कुछ नक्सली जरूर बचे हुए हैं, लेकिन उनमें वह ताकत ही नहीं बची कि वे कहीं से भी पुलिस का मुकाबला कर सकें. इसके पीछे एनकाउंटर के बाद सबसे बड़ी वजह है नक्सल सरेंडर.

झारखंड में पिछले 14 सालों में 306 नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाले हैं. जिसमें 25 लाख तक के इनामी नक्सली भी शामिल हैं. साल 2026 इस मामले में बेहतरीन रहा है. मई महीने में एक साथ 27 नक्सलियों ने डीजीपी तदाशा मिश्र के सामने हथियार डाल दिए. सूचना यह भी है कि एक दर्जन के करीब और नक्सली जल्द ही हथियार डालेंगे.

परिवार के साथ जीवन बिताने की आखिरी इच्छा

मई महीने में रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में एक साथ 27 नक्सलियों ने सरेंडर किया था. इसमें 10 महिला नक्सली भी शामिल थी. सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने बातचीत के दौरान बताया था कि उन्होंने भी ओपन जेल के बारे में सुन रखा है और अब सरेंडर करने के बाद वे वहीं रहेंगे.

खासकर, महिला बंदियों को आम जेल में रहने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सरेंडर करने वाली महिला नक्सलियों के बीच यह समस्या नहीं है. हाल में ही आत्मसमर्पण करने वाली 10 नक्सलियों में से अधिकांश काफी कम उम्र की हैं. आत्मसमर्पण नीति के तहत सभी अब ओपन जेल में रह रही हैं. जहां उन्हें अपने परिवार के साथ रहने का भी मौका मिला है.

बातचीत के दौरान अधिकांश महिला नक्सलियों का यही कहना था कि वह एक बेहतर जीवन जीने का प्रयास करेंगी. जिन महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उनकी औसत उम्र 18 साल से लेकर 22 साल के बीच है. नक्सली शांति को छोड़कर बाकी किसी की शादी नहीं हुई है. ऐसे में सभी का सपना है कि सजा पूरी करने के बाद वह अपना घर बसाए.

जंगल में बचे बहुत कम संख्या में नक्सली

जनवरी में 17 नक्सलियों को एक साथ मारे जाने और उसके बाद एक साथ 27 नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने के बाद झारखंड में लाल आतंक लगभग खत्म होने के कगार पर है. आत्मसमर्पण करने वाली महिला नक्सलियों ने बताया कि संगठन के शीर्ष नेताओं के साथ कुछ ही नक्सली है. जंगल मे कुछ को छोड़ कर सभी सरेंडर ही करना चाहते हैं.

जोरों से जारी प्रचार-प्रसार

आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि ओपन जेल को लेकर जोरदार प्रचार -प्रसार किया जा रहा है. इसके लिए पोस्टर-बैनर, रेडियो और दूसरे सोशल मीडिया का प्रयोग किया जा रहा है. नक्सल प्रभावित इलाकों में इस संबंध में पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. पुलिस और केंद्रीय बलों के अफसर सक्रिय नक्सलियों के परिजनों से भी मुलाकात कर उन्हें ओपन जेल के बारे में बता रहे हैं. साथ ही साथ सरेंडर पॉलिसी को लेकर भी जोरदार प्रचार-प्रसार किया जा रहा है.

आईजी ने बताया कि सरेंडर कराने के प्रयास तो किए ही जा रहे हैं, उसके साथ अभियान भी तेज किया गया है. अब गेंद नक्सलियों के हाथ में है कि वे मुख्यधारा में लौट कर परिवार के साथ जीवन बिताना चाहते हैं या फिर पुलिस से मुकाबला कर उनकी गोलियों का सामना करें.

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