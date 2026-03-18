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जल जीवन मिशन लाया रंग, राष्ट्रपति के हाथों मुखिया को सम्मान, पंचायत के हर घर तक पहुंच रहा पेयजल

मुखिया पिंकी राणा को सम्मानित करते राष्ट्रपति ( ईटीवी भारत )