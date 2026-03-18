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जल जीवन मिशन लाया रंग, राष्ट्रपति के हाथों मुखिया को सम्मान, पंचायत के हर घर तक पहुंच रहा पेयजल

हजारीबाग के कंचनपुर पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए मुखिया पिंकी राणा को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला.

WATER SUPPLY IN HAZARIBAG
मुखिया पिंकी राणा को सम्मानित करते राष्ट्रपति (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 18, 2026 at 3:00 PM IST

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हजारीबाग: जिले के सुदूरवर्ती पंचायत कंचनपुर की मुखिया पिंकी राणा की चर्चा पूरे देश में हो रही है. उन्होंने अपने पंचायत के 950 घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल जीवन मिशन को अपने पंचायत में अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों 11 मार्च को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में उन्हें सम्मानित किया गया.

राष्ट्रपति सम्मान के बाद गांव लौटने पर लोगों ने किया स्वागत

सम्मान मिलने के बाद जब मुखिया पिंकी राणा अपनी पंचायत पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत किया गया. उन्होंने पंचायत वासियों के प्रति आभार जताया है कि उनके सहयोग से राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिल पाया. पिंकी राणा ने सामुदायिक प्रयास से यह बेहतर काम किया है. उन्होंने बताया कि गांव में हर एक घर से 62 रुपए मासिक रूप से बैंक में जमा कराया जाता है. इस पैसे से गांव में बना जलमीनार कभी खराब हो जाए तो उसका मेंटेनेंस कराया जाएगा.

संवाददाता गौरव प्रकाश की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

शिद्दत से मिशन को पूरा किया: मुखिया

जलमीनार में फिल्टर लगाया गया है. जिससे हर एक घर तक फिल्टर्ड पानी पहुंच रहा है. पिंकी राणा का कहना है कि एक ऐसा सामुदायिक प्रयास किया गया है, जो आने वाले कई वर्षों तक निरंतर चलता रहेगा. पिंकी राणा ने कहा कि उन्होंने जल संकट को झेला है. इसलिए जल संरक्षण के लिए जल जीवन मिशन द्वारा किए जा रहे कार्य को शिद्दत के साथ पूरा किया. इसी प्रयास को देखते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित होने का अवसर मिला.

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ग्रामीण महिलाओं से बात करती मुखिया (ईटीवी भारत)

तीन साल में मिशन को किया पूरा

कंचनपुर पंचायत के अंतर्गत तीन गांव आते हैं. कंचनपुर, हेदलाग और गोविंदपुर. इन तीनों गांव में लगभग 950 घर है. 2023 से पिंकी राणा इस काम में लगी हैं. केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन को घर-घर पहुंचाने के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया. 3 साल के सफर और बेहतर प्रयास से उन्होंने हर घर तक जल पहुंचा दिया है. सुबह 7 से 9 और शाम में 4 से 6 बजे तक टंकी से पानी घरों तक पहुंचता है.

राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए पीएम मोदी का धन्यावाद: मुखिया

मुखिया पिंकी राणा बताती हैं कि जब काम को सम्मान मिलता है तो काम करने की ताकत बढ़ जाती है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया. जिनकी वजह से एक बेहतर योजना धरातल पर लाई गई. जिसका लाभ समस्त लोगों को मिल रहा है. स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि पहले गांव के लोगों को पेयजल के लिए कुंआ और चापाकल पर आश्रित रहना पड़ता था. गर्मी के समय स्थिति बेहद चिंताजनक हो जाती थी. गांव के लोग कपड़ा धोने के लिए पास के डैम जाते थे.

जल जीवन मिशन से प्रदूषित पानी से मिली मुक्ति

जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है. इससे समस्या से छुटकारा मिला. महिलाएं अपना काम जल्दी निपटा पा रही हैं. इसका एक और असर यह हुआ है कि प्रदूषित पानी से उत्पन्न रोग से गांव वालों को मुक्ति मिल रही है. बच्चे समय पर और निरंतर स्कूल जा रहे हैं. इससे पिंकी राणा कई पंचायतों के मुखिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं.

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