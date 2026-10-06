हजारीबाग डिटेंशन सेंटर में बांग्लादेशी महिला से दुष्कर्म, तीन पुलिसकर्मी निलंबित, हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
हजारीबाग डिटेंशन सेंटर में महिला से दुष्कर्म मामले में तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 6, 2026 at 12:53 PM IST
रांची: हजारीबाग के डिटेंशन सेंटर में रह रही एक बांग्लादेशी महिला से दुष्कर्म मामले में तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार यानी DALSA, हजारीबाग की रिपोर्ट पेश होने के बाद जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ के सामने राज्य सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई है.
खंडपीठ ने पीड़िता को अबतक डिपोर्ट नहीं किए जाने पर केंद्र से जवाब तलब किया है. साथ ही पीड़िता की सुरक्षा और जरुरी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.
कैसे अदालत तक पहुंचा मामला
दरअसल, डिटेंशन सेंटर में महिला पर हो रहे अत्याचार से जुड़े मामले को एक NGO ने उठाया है. NGO की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता अंकित अपूर्व के माध्यम से रिट याचिका दायर की गई है. अधिवक्ता अंकित अपूर्व ने ईटीवी भारत को बताया कि एक विदेशी महिला को सजा की अवधि पूरी होने के बावजूद डिटेंशन सेंटर में रखा गया था और इसी दौरान उसके साथ कथित तौर पर यौन शोषण हुआ.
उन्होंने कहा कि मामले में कानून के उल्लंघन के गंभीर आरोप सामने आए हैं. महिला ने सारी सजा 2021 में ही पूरी कर ली थी. फिर भी उसे कभी डिटेंशन सेंटर तो कभी जेल में रखा गया. खास बात है कि महिला अनाथ है. अधिवक्ता के मुताबिक जब उन्होंने पीड़िता से मिलकर बात की तो ऑन रिकॉर्ड बताया कि एक पुलिस वाला शारीरिक शोषण करता है. इसी सूचना पर कोर्ट ने झालसा सचिव को ऑनलाइन निर्देशित किया कि डालसा की टीम को डिटेंशन सेंटर भेजकर बयान रिकॉर्ड कराएं. डालसा की टीम को पीड़िता ने बताया कि उसके साथ तीन पुलिसकर्मियों ने दुष्कर्म किया है.
तीन पुलिसकर्मियों पर FIR, किए गए निलंबित
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि महिला से कथित दुष्कर्म के मामले में हजारीबाग के तीन कांस्टेबल रंजीत महतो, रेनू बेंजामिन और वारिस कच्छप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. तीनों को निलंबित भी कर दिया गया है. कोर्ट ने प्राथमिकी में आरोपियों के खिलाफ लगाई गई धाराओं को लेकर भी सवाल किया.
इस पर महाधिवक्ता रोहिताश्य राय ने कोर्ट को बताया कि FIR में आवश्यक संशोधन किया जाएगा. DALSA ने भी मामले से संबंधित अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की. रिपोर्ट में महिला द्वारा तीन पुलिसकर्मियों पर दुष्कर्म किए जाने की जानकारी दी गई है.
महिला की जिम्मेदारी को लेकर कोर्ट ने गृह सचिव से पूछा सवाल
सुनवाई के दौरान झारखंड की गृह सचिव वंदना दादर कोर्ट में उपस्थित थीं. अधिवक्ता अंकित अपूर्व के मुताबिक, गृह सचिव ने कोर्ट को बताया कि हजारीबाग का डिटेंशन सेंटर उनके विभाग के अधीन नहीं, बल्कि जिला पुलिस के अधीन आता है. इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि पुलिस तो गृह विभाग के अधीन आती है, ऐसे में डिटेंशन सेंटर में रहने वाली महिला की सुरक्षा और वहां होने वाली किसी घटना के लिए सरकार की जिम्मेदारी से कैसे इनकार किया जा सकता है.
विदेशी घोषित होने के बाद भी क्यों नहीं हुई डिपोर्ट
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि महिला को वर्ष 2021 में विदेशी घोषित किए जाने के बाद तत्काल डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया. कोर्ट ने पूछा कि जब महिला को विदेशी अधिनियम के तहत वर्ष 2021 में तीन साल की सजा पूरी हो गई थी, तो इसके बाद उसे बांग्लादेश क्यों नहीं भेजा गया और हजारीबाग के डिटेंशन सेंटर में क्यों रखा गया?
अधिवक्ता अंकित अपूर्व के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम को डिपोर्ट करने को लेकर पत्र लिखा गया था. लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला. इसपर केंद्र को जवाब देना है. साथ ही कोर्ट ने डिटेंशन सेंटर में महिला को रहने के दौरान आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश राज्य सरकार को दिया है.
2025 में फिर दर्ज हुआ Foreigners Act का केस
कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि जब महिला को पहले ही Foreigners Act के मामले में सजा हो चुकी थी, तो वर्ष 2025 में उसके खिलाफ इसी कानून के तहत नया केस क्यों दर्ज किया गया. बताया गया कि महिला वर्ष 2025 के अंत में हजारीबाग के डिटेंशन सेंटर से भाग गई थी. इसके बाद उसके खिलाफ Foreigners Act के तहत नया मामला दर्ज किया गया. वर्ष 2026 में इस मामले में महिला को कोर्ट से बरी कर दिया गया. हाईकोर्ट ने सवाल किया कि सरकार ने इस बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील क्यों नहीं की.
2018 में दर्ज हुए थे दो मामले
राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि महिला के खिलाफ वर्ष 2018 में दो मामले दर्ज हुए थे. इनमें एक मामला बच्चे के अपहरण से संबंधित था, जबकि दूसरा Foreigners Act के तहत दर्ज किया गया था. बच्चे के अपहरण के मामले में उसे दो साल की सजा हुई थी. इसके बाद Foreigners Act के मामले में वर्ष 2021 में उसे तीन साल की सजा सुनाई गई और उसे हजारीबाग डिटेंशन सेंटर भेजा गया था.
अधिवक्ता अंकित अपूर्व ने बताया कि केंद्र ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि डिटेंशन सेंटर की व्यवस्था दुरुस्त की जाए. प्रशासन ने पीड़िता की सुरक्षा के लिए तीन महिला और तीन पुरुष कांस्टेबल को तैनात कर दिया है. अधिवक्ता ने यह भी बताया कि 2018 के एफआईआर में महिला के टाइटल में देवी के साथ उर्फ खान लिखा हुआ है. जबकि पति का टाइटल राम है. पुलिस के मुताबिक कंफेशन के बाद दूसरे एफआईआर में उसके पति को अभियुक्त बनाया गया. यह कहा गया कि उसके पति ने महिला का फर्जी दस्तावेज बनवाया था और महिला बांग्लादेश की है.
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