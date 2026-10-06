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हजारीबाग डिटेंशन सेंटर में बांग्लादेशी महिला से दुष्कर्म, तीन पुलिसकर्मी निलंबित, हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

झारखंड हाईकोर्ट ( Etv Bharat )

रांची: हजारीबाग के डिटेंशन सेंटर में रह रही एक बांग्लादेशी महिला से दुष्कर्म मामले में तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार यानी DALSA, हजारीबाग की रिपोर्ट पेश होने के बाद जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ के सामने राज्य सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई है.