उत्तराखंड कॉर्बेट पार्क में पहली बार दिखी दुर्लभ हॉफिंच, जानिये क्यों खास है ये चिड़िया

रामनगर: विश्व-प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क ने एक बार फिर अपनी जैव विविधता से दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है. यहां पहली बार यूरोप, पूर्वी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में पाई जाने वाली दुर्लभ पक्षी प्रजाति हॉफिंच (Hawfinch) देखी गई है. इस अद्भुत दिखने वाले प्रवासी पक्षी के अचानक कॉर्बेट में नजर आने से वनाधिकारी और पक्षी प्रेमी बेहद उत्साहित हैं.

विशेषज्ञों का अनुमान है कि झुंड में रहने वाला यह पक्षी संभवतः अपने दल से बिछड़कर यहां पहुंच गया होगा. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व (CTR) ने हॉफिंच की मौजूदगी की पुष्टि करते हुए इसे पार्क में पाई जाने वाली पक्षी प्रजातियों की आधिकारिक सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है. यह पहली बार है जब इस पक्षी को देश के किसी भी नेशनल पार्क में देखा गया है. जिससे यह साइटिंग बेहद खास बन गई है.

उत्तराखंड कॉर्बेट पार्क में दिखी दुर्लभ हॉफिंच (ETV Bharat)

कैमरे में कैद हुई दुर्लभ प्रजाति: 23 नवंबर को रामनगर के जाने-माने फोटोग्राफर प्रशांत कुमार ने ढेला जोन में जंगल सफारी के दौरान शिकारी कुएं के पास इस पक्षी को कैमरे में कैद किया. प्रशांत बताते हैं कि भारत में हॉफिंच का दिखना ऐतिहासिक है. यह प्रजाति सामान्यतः बेहद ठंडे इलाकों में पाई जाती है. यूरोप, उत्तरी तथा पश्चिमी एशिया में इसका निवास क्षेत्र माना जाता है. उन्होंने बताया यह पक्षी इन दिनों ढेला रेंज में लगातार नजर आ रहा है, जिससे अनुमान है कि यह अपने झुंड से बिछड़कर यहां तक पहुंचा होगा.