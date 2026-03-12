ETV Bharat / bharat

'हमारे शहीदों के लिए कुछ सम्मान रखें', सुप्रीम कोर्ट ने युद्ध स्मारक के खिलाफ व्यक्ति से कहा

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिकाकर्ता से कहा कि ड्यूटी के दौरान शहीद हुए लोगों का सम्मान करें, जबकि देहरादून में एक वॉर मेमोरियल से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया.

इस मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने की. सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड हाई कोर्ट के जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि देहरादून जिले में जिस जमीन पर युद्ध स्मारक 'सैन्य धाम' बनाया जाना था, वह जंगल की जमीन थी और इसलिए उस पर निर्माण के लिए इजाजत नहीं दी जानी चाहिए.

सुनवाई के दौरान बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा, “क्या आपको वॉर मेमोरियल बनाने में कोई दिक्कत है?” सीजेआई ने कहा, "जिन लोगों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है, कम से कम उनके लिए कुछ तो सम्मान होना चाहिए." "हम उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे."

सीजेआई ने कहा, "उन्हें आकर बताने दीजिए और हम जांच करेंगे कि वह किसके कहने पर यह याचिका दायर कर रहे हैं." याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि वहां वॉर मेमोरियल भी ठीक से नहीं बनाया जा रहा है.