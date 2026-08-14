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इसमें आपका कोई काम नहीं, यह मामला मेरे और छात्रों के बीच का है: BCI के निर्देश पर CJI सूर्यकांत बोले

सीजेआई ने यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स के वकील के तौर पर एनरोलमेंट पर रोक लगाने वाले बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सर्कुलर पर नाराजगी जाहिर की.

CJI Surya Kant on BCI directive
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : August 14, 2026 at 11:54 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के उस निर्देश पर नाराजगी जताई, जिसमें सभी राज्य बार काउंसिलों से कहा गया था कि वे हैदराबाद की एनएएलएसआर (NALSAR) यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाले छात्रों को एनरोल न करें. हालाँकि, कुछ घंटों बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना निर्देश बदल दिया.

सीजेआई ने कहा कि किसी को भी इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने बताया कि छात्र जीवन के दौरान वे खुद भी विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं. सीजेआई ने कहा कि यह उनके और छात्रों के बीच की बातचीत है.

सीजेआई ने कहा कि छात्रों को विरोध करने का अधिकार है और कोई उन्हें रोक नहीं सकता. साथ ही, उन्होंने एनएएलएसआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के ग्रेजुएट्स के वकील के तौर पर एनरोलमेंट पर रोक लगाने वाले बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सर्कुलर पर नाराजगी जाहिर की.

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने गुरुवार को चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के उस पुराने आदेश में बदलाव किया, जिसमें स्टेट बार काउंसिल्स को एनएएलएसआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के ग्रेजुएट्स को एडवोकेट के तौर पर एनरोल करने से रोका गया था.

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह बदलाव इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता चला कि ज़्यादातर छात्र निर्दोष थे और उनका इरादा भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का विरोध करने वाले कैंपेन में हिस्सा लेने का नहीं था.

एक नए संचार में मिश्रा ने कहा, 'काउंसिल ने आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष द्वारा एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के कुलपति और सभी राज्य बार काउंसिल के सचिवों को जारी पत्र पर गहन चर्चा और विचार-विमर्श किया है. गहन चर्चा के बाद सदस्यों का सर्वसम्मत विचार है कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार एनएएलएसआर के अधिकांश छात्र (2026 पास आउट छात्र) निर्दोष हैं और वे अनादर के कदम में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे.

संचार में कहा गया है कि उसी के मुताबिक परिषद राज्य बार काउंसिल के साथ एनएएलएसएआर के छात्रों के नामांकन पर प्रतिबंध के संबंध में अध्यक्ष के आदेश को संशोधित करती है. संचार पिछले हफ्ते की रिपोर्टों के बाद आया था कि निवर्तमान छात्रों के एक वर्ग ने दिल्ली छात्र विरोध प्रदर्शन पर उनकी टिप्पणियों का हवाला देते हुए दीक्षांत समारोह के लिए सीजेआई को आमंत्रित करने का विरोध किया था.

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