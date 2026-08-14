ETV Bharat / bharat

इसमें आपका कोई काम नहीं, यह मामला मेरे और छात्रों के बीच का है: BCI के निर्देश पर CJI सूर्यकांत बोले

भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के उस निर्देश पर नाराजगी जताई, जिसमें सभी राज्य बार काउंसिलों से कहा गया था कि वे हैदराबाद की एनएएलएसआर (NALSAR) यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाले छात्रों को एनरोल न करें. हालाँकि, कुछ घंटों बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना निर्देश बदल दिया. सीजेआई ने कहा कि किसी को भी इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने बताया कि छात्र जीवन के दौरान वे खुद भी विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं. सीजेआई ने कहा कि यह उनके और छात्रों के बीच की बातचीत है. सीजेआई ने कहा कि छात्रों को विरोध करने का अधिकार है और कोई उन्हें रोक नहीं सकता. साथ ही, उन्होंने एनएएलएसआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के ग्रेजुएट्स के वकील के तौर पर एनरोलमेंट पर रोक लगाने वाले बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सर्कुलर पर नाराजगी जाहिर की. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने गुरुवार को चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के उस पुराने आदेश में बदलाव किया, जिसमें स्टेट बार काउंसिल्स को एनएएलएसआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के ग्रेजुएट्स को एडवोकेट के तौर पर एनरोल करने से रोका गया था.