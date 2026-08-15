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हथियारी नक्सली चले गए लेकिन 'दिमागी नक्सलियों' से सावधान रहने की जरूरत, PM मोदी ने नक्सल-मुक्त भारत की तारीफ की

प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन इलाकों में कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थीं, आज वहां नक्सलवाद से मुक्ति के बाद विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है. उन्होंने आगाह किया कि इस चुनौती को अभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए और सतर्क रहना होगा. मोदी ने कहा कि माओवादी सोच वाले लोग कभी सत्ता के गलियारों में बैठे थे और सरकारी समितियों में सलाहकार के रूप में रहकर उन्होंने नीतियों को प्रभावित किया.

प्रधानमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद ने चार दशक तक देश के बड़े हिस्से को दबोचकर रखा और संविधान की धज्जियां उड़ाईं. उन्होंने कहा कि इस संघर्ष में 3,500 से अधिक सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, जबकि युद्ध में भी इतने सैनिकों की मौत नहीं होती. मोदी ने कहा, "2014 में जब हमें मौका मिला तो हमने देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का संकल्प लिया गया. आज खुशी है कि नक्सलवाद के पास आखिरी सांस लेने की भी ताकत नहीं रही."

मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा कि नक्सलवाद और माओवाद ने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, अनेक माताओं से उनके बेटे छीन लिए और परिवारों के सपनों को चूर-चूर कर दिया.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि जंगलों में हथियारबंद नक्सलवाद को खत्म करने में सफलता मिली है, लेकिन अब ‘दिमागी नक्सल’ से सावधान रहना होगा तथा उनकी पहचान कर उन्हें अल-थलग करना होगा.

प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगलों में ‘हथियारी नक्सल’ के खिलाफ सफलता मिली है, लेकिन अब ‘दिमागी नक्सल’ मौके की तलाश में हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे तत्व हिंसा और अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं तथा समाज को गलत दिशा में ले जाने के लिए तरह-तरह के दांव चल रहे हैं. मोदी ने कहा कि ‘दिमागी नक्सल’ को पहचानना और उन्हें अलग-थलग करना होगा तथा युवाओं को विकसित भारत के निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ना होगा.

80वें स्वतंत्रता दिवस के निमंत्रण पत्रों पर सेवा तीर्थ भवन, धर्म चक्र की झलक

बता दें कि, लाल किले पर शनिवार को आयोजित 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए जारी निमंत्रण पत्रों पर नवनिर्मित 'सेवा तीर्थ' परिसर की तस्वीर प्रमुखता से दी गई. इस परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय हैं. निमंत्रण पत्रों पर 'धर्म चक्र' भी दर्शाया गया है, जो 'धर्मसंगत कर्तव्य की निरंतर गति और सतत निस्वार्थ कर्म' का प्रतीक है. वहीं, स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए बैठने की दीर्घाओं के नाम भारत की प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं.

इनमें बड़खल, भीमताल, चंद्रताल, चिलिका, दलपत सागर, डिमना, दूधसागर, हाफलोंग, हरिके, हुसैन सागर, कंवर, कांकरिया, कोलेरू, लोकटक, लोनार, पैंगोंग त्सो, पुलिकट, पुष्कर, रवींद्र सरोवर, रामगढ़ ताल, रुद्रसागर, सांख्य सागर, शांति सागर, वेम्बनाड और वुलर शामिल हैं.



80वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने यह भी बताया कि कैसे भारत ने पिछले 12 सालों में कोविड-19 महामारी और यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों सहित कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन सरकार के नागरिक-प्रथम दृष्टिकोण ने देश को इन संकटों से निकलने में मदद की. उन्होंने कहा, "पिछले 20-12 सालों में, हमने कई खतरों का सामना किया है. जैसे ही हम कोविड से उभरे, यूक्रेन की तरफ और पश्चिम एशिया से युद्धों की खबरें आने लगीं. तनाव का माहौल बन गया. भगवान ही जाने कि भविष्य बताने वालों ने क्या-क्या भविष्यवाणियां कीं." प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों ने वैक्सीन, पेट्रोल, डीजल और खाद की उपलब्धता के बारे में अफवाहें फैलाकर नागरिकों में डर पैदा करने की कोशिश की.

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