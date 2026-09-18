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भड़काऊ भाषण मामला: मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ FIR दर्ज करने के मामले में तीन थानों के एसएचओ तलब

कोर्ट ने कहा कि दोनों थानों की ओर से केस ट्रांसफर करने का आदेश किस प्रावधान के तहत किया है. अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी.

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 18, 2026 at 9:06 PM IST

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नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मामले में वेलकम और भजनपुरा थाने के एसएचओ को तलब किया है. कोर्ट ने दोनों थाने के एसएचओ को 13 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया. कोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पर सुनवाई करते हुए दक्षिणी जिले के साइबर थाने के एसएचओ से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की है. दोनों मामलों की सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी.

सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ दायर मामले में वेलकम थाने की ओर से रिपोर्ट आयी कि जिस वीडियो का जिक्र किया गया है, वो भजनपुरा थाना क्षेत्र में आता है. इसलिए इस शिकायत को भजनपुरा थाना ट्रांसफर कर दिया गया. कोर्ट ने पाया कि इसके पहले भजनपुरा थाने ने शिकायत को वेलकम थाना ट्रांसफर कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि दोनों थानों की ओर से केस ट्रांसफर करने का आदेश किस प्रावधान के तहत किया है उसका कोई जिक्र नहीं है. दूसरी बात कि दोनों थानों ने अपनी रिपोर्ट में ये नहीं कहा है कि अपराध घटित हुआ है कि नहीं. इसके बाद कोर्ट ने दोनों थाने के एसएचओ को तलब करने का आदेश दिया.

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायत के मामले पर कोर्ट को बताया गया कि मालवीय नगर के एसआई अजय ने नायब कोर्ट को व्हाट्स ऐप पर रिपोर्ट की फोटो भेजी है. कोर्ट ने मालवीय नगर थाने के एसएचओ को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि मूल रिपोर्ट क्यों नहीं दाखिल की गई. रिपोर्ट में कहा गया है कि शिकायत दक्षिणी जिले के साइबर थाने में ट्रांसफर कर दिया गया है. इस रिपोर्ट में भी ये नहीं बताया गया है कि किस कानूनी प्रावधान के तहत शिकायत साइबर थाने में ट्रांसफर की गई. उसके बाद कोर्ट ने मालवीय नगर थाने के एसएचओ को कोर्ट में पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा.

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HIMANTA BISWA SARMA
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा
ASSAM CM HATE SPEECH CASE

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