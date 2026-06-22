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'सुहरावर्दी वर्सेस सुहरावर्दी', प.बंगाल में क्यों हो रहा विवाद, जानें

प.बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ( IANS )

नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल की नई सरकार के सामने विवादों की सूची बढ़ती ही जा रही है. एक विवाद थमता नहीं है, कि दूसरा सामने आ जाता है. नया विवाद कोलकाता की एक प्रमुख सड़क से जुड़ा है. कोलकाता नगर निगम ने हाल ही में "सुहरावर्दी एवेन्यू" रोड का नाम बदलकर "गोपाल मुखर्जी रोड" कर दिया है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस कदम का स्वागत किया. उन्होंने इसे एक "ऐतिहासिक" फैसला बताया. सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं पश्चिम बंगाल दिवस के खास मौके पर कोलकाता नगर निगम द्वारा लिए गए उस ऐतिहासिक फैसले की तारीफ करता हूं, जो एक ऐतिहासिक गलती को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा. सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम अब बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड कर दिया जाएगा." हालांकि, कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी समेत सभी विपक्षी दलों ने उलटे सरकार को ही घेर लिया. उन्होंने सरकार के फैसले की आलोचना की. विपक्षी नेताओं ने उन पर गलत ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया. तृणमूल कांग्रेस के सांसद कुणाल घोष ने तर्क दिया कि सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम प्रख्यात चिकित्सक, शिक्षाविद और कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. हसन सुहरावर्दी के नाम पर रखा गया था. घोष ने बताया कि डॉ. हसन सुहरावर्दी और हुसैन शहीद सुहरावर्दी अलग-अलग व्यक्ति थे, जो उस समय बंगाल के प्रधानमंत्री थे और जिनका नाम अक्सर 1946 के कलकत्ता हत्याकांड से जोड़ा जाता है. घोष के अनुसार, हुसैन शहीद सुहरावर्दी, हसन सुहरावर्दी के भतीजे थे. आपको बता दें कि भाजपा गोपाल मुखर्जी का इसलिए भी सम्मान करती है, क्योंकि पार्टी के अनुसार गोपाल मुखर्जी ने 1946 के कलकत्ता दंगों के दौरान हिंदू समुदाय की रक्षा की थी. दरअसल, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को हुआ था. उस दिन मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग के समर्थन में "प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस" बुलाया गया था. इस दौरान कलकत्ता में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए थे. इसे "द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स" के नाम से जाना जाता है. आरोप है कि बंगाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री सुहरावर्दी ने दंगाइयों को खुला संरक्षण दिया था और पुलिस को निष्क्रिय रहने के आदेश दिए थे. सुहरावर्दी को "बंगाल का कसाई" कहा जाता है.