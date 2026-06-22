'सुहरावर्दी वर्सेस सुहरावर्दी', प.बंगाल में क्यों हो रहा विवाद, जानें
राज्य सरकार ने बदला सड़क का नाम. उसके बाद शुरु हुआ पूरा विवाद.
Published : June 22, 2026 at 6:41 PM IST|
Updated : June 22, 2026 at 6:50 PM IST
नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल की नई सरकार के सामने विवादों की सूची बढ़ती ही जा रही है. एक विवाद थमता नहीं है, कि दूसरा सामने आ जाता है. नया विवाद कोलकाता की एक प्रमुख सड़क से जुड़ा है. कोलकाता नगर निगम ने हाल ही में "सुहरावर्दी एवेन्यू" रोड का नाम बदलकर "गोपाल मुखर्जी रोड" कर दिया है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस कदम का स्वागत किया. उन्होंने इसे एक "ऐतिहासिक" फैसला बताया.
सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं पश्चिम बंगाल दिवस के खास मौके पर कोलकाता नगर निगम द्वारा लिए गए उस ऐतिहासिक फैसले की तारीफ करता हूं, जो एक ऐतिहासिक गलती को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा. सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम अब बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड कर दिया जाएगा."
I commend the historic decision taken by the Kolkata Municipal Corporation, yesterday, on the solemn occasion of Paschimbanga Divas, which would be instrumental in rectifying a historical wrong.— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) June 21, 2026
Suhrawardy Avenue will now be renamed as Gopal Mukherjee Road.
For decades, a major… pic.twitter.com/eUmZj1msE9
हालांकि, कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी समेत सभी विपक्षी दलों ने उलटे सरकार को ही घेर लिया. उन्होंने सरकार के फैसले की आलोचना की. विपक्षी नेताओं ने उन पर गलत ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया.
तृणमूल कांग्रेस के सांसद कुणाल घोष ने तर्क दिया कि सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम प्रख्यात चिकित्सक, शिक्षाविद और कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. हसन सुहरावर्दी के नाम पर रखा गया था. घोष ने बताया कि डॉ. हसन सुहरावर्दी और हुसैन शहीद सुहरावर्दी अलग-अलग व्यक्ति थे, जो उस समय बंगाल के प्रधानमंत्री थे और जिनका नाम अक्सर 1946 के कलकत्ता हत्याकांड से जोड़ा जाता है. घोष के अनुसार, हुसैन शहीद सुहरावर्दी, हसन सुहरावर्दी के भतीजे थे.
आपको बता दें कि भाजपा गोपाल मुखर्जी का इसलिए भी सम्मान करती है, क्योंकि पार्टी के अनुसार गोपाल मुखर्जी ने 1946 के कलकत्ता दंगों के दौरान हिंदू समुदाय की रक्षा की थी. दरअसल, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को हुआ था. उस दिन मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग के समर्थन में "प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस" बुलाया गया था. इस दौरान कलकत्ता में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए थे. इसे "द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स" के नाम से जाना जाता है. आरोप है कि बंगाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री सुहरावर्दी ने दंगाइयों को खुला संरक्षण दिया था और पुलिस को निष्क्रिय रहने के आदेश दिए थे. सुहरावर्दी को "बंगाल का कसाई" कहा जाता है.
" आखिरकार पश्चिम बंगाल अपने असली नायकों को याद कर रहा है और पुरानी गलतियों को सुधार रहा है।
दशकों से इस मुख्य सड़क का नाम एक ऐसे व्यक्ति (हुसैन शाहिद सुहरावर्दी) के नाम पर था, जिसने 1946 के 'डायरेक्ट एक्शन डे' के दौरान कोलकाता में हजारों मासूम हिंदुओं के नरसंहार की साजिश रची थी।…<="" p>— हरनाथ सिंह यादव (@harnathsinghmp) June 22, 2026
टीएमसी नेता ने कहा कि इस तरह के नामकरण करने से पहले सीएम को तथ्यों की पड़ताल करनी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "सरकार पूरे मामले की जांच करवाए और ऐतिहासिक रिकॉर्ड और अभिलेखों को सामने रखे, ताकि सच्चाई लोगों को पता चल सके." घोष ने कहा कि अगर गलती से भतीजे की जगह चाचा को सजा मिल जाए, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा.
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उसने विद्वान, शिक्षाविद, कला समीक्षक और कलकत्ता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हसन शाहिद सुहरावर्दी को हुसैन शहीद सुहरावर्दी समझ लिया है, जिन्हें उन्होंने "बंगाल का कसाई" कहा.
This book (published by Prabhat Prakashan and authored by senior BJP leader Dr Nand Kishore Garg), which carries the message of Prime Minister Modi— Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) June 22, 2026
claims that Dr Syama Prasad Mookerjee was the chief counsel and a huge supporter of Dr Hasan Suhrawardy.
Bhakt-Brigade should do… pic.twitter.com/huDQqC5VRP
टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने भी इस आलोचना का समर्थन करते हुए कहा कि सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम अप्रैल 1933 में हसन सुहरावर्दी के सम्मान में रखा गया था, न कि हुसैन शहीद सुहरावर्दी के नाम पर. उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उसने निर्णय लेने से पहले बुनियादी ऐतिहासिक तथ्यों की जांच नहीं की.
हालांकि, भाजपा नेता ने कहा कि सड़क बदलने का काम केएमसी ने किया है. उन्होंने यह भी कहा कि यदि सड़क का नाम गोपाल मुखर्जी के नाम पर रखा गया है, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. भाजपा नेता देबजीत सरकार ने कहा कि जिस व्यक्ति ने बंगाल के इतिहास के एक अशांत दौर में हजारों लोगों के जीवन और सम्मान की रक्षा करने वाले व्यक्ति के रूप में काम किया, उसका वास्तव में सम्मान किया गया है.
सीपीएम ने कहा कि नाम बदलने का फैसला एक "ऐतिहासिक रूप से गलत कहानी" पर आधारित था कि इस एवेन्यू का नाम हुसैन शहीद सुहरावर्दी के नाम पर रखा गया था. रिकॉर्ड का हवाला देते हुए पार्टी ने कहा कि तत्कालीन कलकत्ता कॉर्पोरेशन ने 8 मार्च, 1933 को सड़क का नाम हसन सुहरावर्दी के नाम पर रखने का फैसला किया था और यह फैसला उसी साल 20 अप्रैल को सरकारी गजट में प्रकाशित हुआ था. इस कदम को इतिहास के साथ छेड़छाड़ बताते हुए सीपीएम ने मांग की कि फैसला वापस लिया जाए और एवेन्यू के नाम के पीछे की ऐतिहासिक जानकारी सार्वजनिक की जाए.
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