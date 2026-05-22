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उत्तराखंड पुलिस के सामने पेश हुये सिंगर मासूम शर्मा, दर्ज करवाये बयान, जानिये पूरा मामला

देहरादून: डीएवी (पीजी) कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हरियाणवी गायक मासूम शर्मा ने मंच से कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था. जिसके बाद कोतवाली डालनवाला में मुकदमा दर्ज किया गया. जिसके बाद मासूम शर्मा को दो बार बयान लेने के लिए समन भेजे गये. आज हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा बयान दर्ज करवाने के लिए एसएसपी ऑफिस पहुंचे.

बता दें 11 अप्रैल को डीएवी कॉलेज के छात्रसंघ कार्यक्रम में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा परफॉर्म करने आए थे. इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम स्थल से जाने के बाद, मासूम शर्मा ने कथित तौर पर एक अज्ञात व्यक्ति का जिक्र करते हुए मंच से गालियां दीं. हंगामा बढ़ता देख मौके पर मौजूद खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने हस्तक्षेप किया. उन्हें शांत करने की कोशिश की. जिसके बाद छात्र प्रतिनिधि प्रांचल नौनी और अधिवक्ता संदीप मोहन चमोली की तहरीर पर पुलिस ने बीएनएस (BNS) की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया.

उत्तराखंड पुलिस के सामने पेश हुये सिंगर मासूम शर्मा (ETV Bharat)

इसमें सार्वजनिक स्थान पर अभद्रता (धारा 296), महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना (धारा 79), और आपराधिक धमकी (धारा 351) जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं. साथ ही विवाद बढ़ने पर मासूम शर्मा ने वीडियो जारी कर अपने गुस्से को बेकाबू बताते हुए माफी मांगी. घटना की सफाई भी दी थी.

मुकदमा दर्ज होने के बाद दून पुलिस ने हरियाणा के गायक मासूम शर्मा के बयान लेने के लिए दो बार नोटिस भेजा, लेकिन मासूम शर्मा कार्यक्रमों की व्यस्तता बताते हुए नहीं पहुंचे. जिसके बाद आज मासूम शर्मा खानपुर विधायक उमेश शर्मा के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे.