ETV Bharat / bharat

हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या, कौन है ये 2 युवक जिन्हें सोशल मीडिया बता रहा शूटर, VIRAL PHOTOS पर क्या बोली पुलिस?

शामली: दो युवकों की फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या में इन युवकों की संदिग्ध भूमिका बताई जा रही है. हालांकि पुलिस या फिर अभी तक अन्य किसी ने अभी तक इन फोटो के संबंध में कोई पुष्ट दावा नहीं किया है. पुलिस इन फोटो की जांच में जुटी हुई है. जांच के बाद ही इस मामले की सत्यता सामने आ सकेगी. वहीं, चर्चा ये भी है कि पुलिस को भ्रमित करने के लिए किसी ने साजिशन तो ये फोटो वायरल नहीं की है. फिलहाल पुलिस इन फोटो की जांच कर रही है.



जिम से बाहर निकलते ही कर दी गई थी हत्या: मामला जनपद शामली का है. यहां बीती रात हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान कि उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वह जिम में वर्कआउट कर घर के लिए निकले थे. जानकारी के मुताबिक कार में घेरकर बदमाशों ने उन्हें गोलियों से भून दिया था. अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. उनकी मौत से गुस्साए परिजनों ने शव को बाजार में रखकर जाम भी लगाया था. पुलिस के समझाने के बाद परिजन शांत हुए थे. शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है. जैसे ही गांव में उनका शव लाया गया शोक की लहर दौड़ गई.