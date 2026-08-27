हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या, कौन है ये 2 युवक जिन्हें सोशल मीडिया बता रहा शूटर, VIRAL PHOTOS पर क्या बोली पुलिस?
शामली में कल अंकित बालियान की गोलियों से भूनकर हुई थी हत्या, पुलिस कर रही जांच.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 27, 2026 at 12:13 PM IST|
Updated : August 27, 2026 at 2:21 PM IST
शामली: दो युवकों की फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या में इन युवकों की संदिग्ध भूमिका बताई जा रही है. हालांकि पुलिस या फिर अभी तक अन्य किसी ने अभी तक इन फोटो के संबंध में कोई पुष्ट दावा नहीं किया है. पुलिस इन फोटो की जांच में जुटी हुई है. जांच के बाद ही इस मामले की सत्यता सामने आ सकेगी. वहीं, चर्चा ये भी है कि पुलिस को भ्रमित करने के लिए किसी ने साजिशन तो ये फोटो वायरल नहीं की है. फिलहाल पुलिस इन फोटो की जांच कर रही है.
जिम से बाहर निकलते ही कर दी गई थी हत्या: मामला जनपद शामली का है. यहां बीती रात हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान कि उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वह जिम में वर्कआउट कर घर के लिए निकले थे. जानकारी के मुताबिक कार में घेरकर बदमाशों ने उन्हें गोलियों से भून दिया था. अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. उनकी मौत से गुस्साए परिजनों ने शव को बाजार में रखकर जाम भी लगाया था. पुलिस के समझाने के बाद परिजन शांत हुए थे. शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है. जैसे ही गांव में उनका शव लाया गया शोक की लहर दौड़ गई.
#WATCH | Shamli, Uttar Pradesh | Haryanvi singer and actor Ankit Baliyan’s Mother says, “…We want justice. He never did anyone any wrong…” https://t.co/8uY9CQ2AlY pic.twitter.com/YbRjGQM1Ih— ANI (@ANI) August 27, 2026
सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल: इस दौरान सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है. तस्वीर में दो युवक एक बाइक पर जाते दिखाई दे रहे हैं. इस तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि ये दोनों युवक ही शूटर हैं. हालांकि वायरल फोटो की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. सोशल मीडिया पर फोटो सामने आने के बाद पुलिस इसकी जांच में जुट गई है.
वायरल फोटो को लेकर पुलिस क्या बोली: अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला ने बताया कि दो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं हैं. दावे की जांच की जा रही है. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.
(नोट: ईटीवी भारत किसी भी वायरल फोटो की पुष्टि नहीं करता है)
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