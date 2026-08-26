हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या; जिम के बाहर अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, बाइक सवार बदमाश फरार
एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि स्वाट और सर्विलांस की टीम लगी हुई है. बहुत जल्दी खुलासा करेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 9:52 PM IST|
Updated : August 26, 2026 at 10:11 PM IST
शामली : उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. सदर कोतवाली क्षेत्र में बुधवार को हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए. अंकित बालियान शाम के समय जिम करने के लिए शामली पहुंचे थे.
मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आर्यपुरी का है, जहां पर हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए. घटना उस में हुई जब अंकित बालियान शामली में कोतवाली क्षेत्र के आर्य पुरी नालापाठी स्थित एक जिम से वर्कआउट कर वापस अपने घर लौट वक्त अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी. ताबड़तोड़ गोलियां चलने से वह गंभीर रूप से घायल हो गये.
आनन-फानन में अंकित बालियान को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस और तमाम आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की. अंकित बालियान जनपद शामली के थाना बाबरी क्षेत्र के रहने वाले थे. बता दें कि अंकित बालियान हरियाणवी संगीत की दुनिया में सक्रिय थे. वह अपने गाने "भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान" गाने से सुर्खियों में आए थे. परिजनों अज्ञात हमलावरों पर कार्रवाई की मांग की है.
एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शाम को 7:00 बजे सूचना प्राप्त हुई कि अंकित बालियान रोज जिम करने आते थे. जैसे ही वह जिम से निकले, उनको गोली मार दी गई. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. जानकारी हुई की चार लड़के थे. दो बाइकों पर लोग आए थे और वह फरार हो गए. हमारी स्वाट और सर्विलांस की टीम लगी हुई है. बहुत जल्दी खुलासा करेंगे.
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