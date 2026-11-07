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रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग, कई मामलों का आरोपी हैरी बॉक्सर अमेरिका में हिरासत में लिया गया

रोहित शेट्टी ( file IANS )

नई दिल्ली : अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैरी बॉक्सर को हिरासत में लिया गया है. उसका नाम रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग में सामने आया था. बॉक्सर ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था. इसके बाद उसके नाम से बॉलीवुड के लोगों को धमकी भरे ऑडियो भी भेजे गए थे.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, हैरी बॉक्सर, जिसका असली नाम हरिचंद जाट है, को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स (STF) से मिले इनपुट के बाद कैलिफ़ोर्निया में यूनाइटेड स्टेट्स (US) अधिकारियों ने हिरासत में लिया है. यह जानकारी शनिवार को सूत्रों ने दी.