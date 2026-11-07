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रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग, कई मामलों का आरोपी हैरी बॉक्सर अमेरिका में हिरासत में लिया गया

हरियाणा के मोस्ट-वांटेड गैंगस्टर हैरी बॉक्सर को अमेरिका में हिरासत में लिया गया है.

Rohit Shetty
रोहित शेट्टी (file IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 7, 2026 at 1:58 PM IST

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नई दिल्ली : अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैरी बॉक्सर को हिरासत में लिया गया है. उसका नाम रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग में सामने आया था. बॉक्सर ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था. इसके बाद उसके नाम से बॉलीवुड के लोगों को धमकी भरे ऑडियो भी भेजे गए थे.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, हैरी बॉक्सर, जिसका असली नाम हरिचंद जाट है, को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स (STF) से मिले इनपुट के बाद कैलिफ़ोर्निया में यूनाइटेड स्टेट्स (US) अधिकारियों ने हिरासत में लिया है. यह जानकारी शनिवार को सूत्रों ने दी.

मूल रूप से राजस्थान के कोटपुतली-बहरोड़ जिले के बामसूर इलाके का रहने वाला बॉक्सर पर आरोप है कि उसने विदेश से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जबरन वसूली नेटवर्क को चलाने में अहम भूमिका निभाई थी.

(अपडेट जारी)

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लॉरेंस बिश्नोई गैंग
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बॉलीवुड की धमकियां

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