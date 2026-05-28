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क्या है हरियाणा-उत्तराखंड विवाद? दोनों राज्यों को लेकर बढ़ती सोशल मीडिया बयानबाजी, बिगड़ी संभालने उतरे नेता

देहरादून: उत्तराखंड और हरियाणा के बीच बीते कुछ दिनों से एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है, जिसने अब सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चिंता बढ़ा दी है. सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रहे वीडियो, बयानबाजी और एक-दूसरे के खिलाफ बहिष्कार की मांगों ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है.

मामला अब दोनों राज्यों की सरकारों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंच चुका है. कहीं हरियाणा नंबर की गाड़ियों को रोके जाने की खबरें सामने आ रही हैं, तो कहीं दिल्ली और आसपास के इलाकों में उत्तराखंड के वाहन चालकों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है. क्या है पूरा मामला आइए जानते हैं.

यहां से शुरू हुआ विवाद: दरअसल, यह पूरा विवाद बीती 21 मई को ऋषिकेश में हुई एक घटना के बाद शुरू हुआ. बताया गया कि हरियाणा से कुछ युवक घूमने के लिए ऋषिकेश पहुंचे थे. आरोप है कि युवकों ने स्थानीय युवती के साथ अभद्रता की, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हरियाणा के युवकों के साथ मारपीट कर दी. इतना ही नहीं, युवकों की गाड़ियां भी तोड़ी गईं और हरियाणा के पर्यटकों की स्थानीय लोगों ने नग्न कर बुरी तरह से पिटाई कर दी थी.

जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मामला और बढ़ गया. इसी बीच कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बयानबाजी ने आग में घी डालने का काम किया और मुद्दे को और ज्यादा हवा दी.

उत्तराखंड के बहिष्कार तक की बात कही गई: देखते ही देखते मामला उत्तराखंड बनाम हरियाणा की बहस में बदल गया. सोशल मीडिया पर कई हरियाणवी इंफ्लुएंसर्स ने उत्तराखंड के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए. कुछ लोगों ने तो उत्तराखंड के बहिष्कार तक की बात कह डाली. हालांकि, इसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं सामने आईं जिन्होंने माहौल को और ज्यादा खराब कर दिया. जैसे बदरीनाथ में कुछ युवक खुलेआम गाड़ी की छत पर बैठकर शराब पीते दिखाई दिए तो वहीं देहरादून में शराब के नशे में सड़क पर उत्पात मचाने और पुलिस से अभद्रता का मामला सामने आया.

पर्यटकों को हरकतों से स्थानीय लोग परेशान: वहीं, केदारनाथ में हुक्का ले जाने और हरिद्वार के गंगा घाट पर भी कुछ बाहरी युवक अश्लील हरकतें करते हुए युवक कैमरे मे कैद हो गए. इन घटनाओं के बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी. इन घटनाओं के वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए, जिसके बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी और बढ़ गई.

ऋषिकेश की घटना का रिएक्शन: इसी बीच दिल्ली में उत्तराखंड के एक ड्राइवर के साथ कथित तौर पर हरियाणा के कुछ लोगों द्वारा विरोध किए जाने की खबर सामने आई. इसके बाद यह विवाद सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम लोगों के बीच भी तनाव का कारण बनने लगा.

जनप्रतिनिधियों ने संभाला मोर्चा: उत्तराखंड बनाम हरियाणा विवाद बढ़ा तो जनप्रतिनिधियों को मोर्चा संभालना पड़ा. ताकि विवाद को खत्म किया जा सके है. इसी क्रम में हरियाणा के सोनीपत से कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी का भी बयान आया. उन्होंने इस पूरी घटना पर दुख जताया, साथ ही कहा कि पिछले कुछ दिनों से जो माहौल बन रहा है, वह बेहद चिंताजनक है.

मेरे लिए जितना हरियाणा अपना है, उतना ही उत्तराखंड भी अपना है. मैंने कुछ हरियाणवी सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स से भी बात की है और उन्हें गलत भाषा का प्रयोग न करने की सलाह दी है. कुछ लोगों की हरकतों के आधार पर पूरे प्रदेश को गलत नहीं कहा जा सकता.

- सतपाल ब्रह्मचारी, कांग्रेस सांसद, सोनीपत -

सांसद की हरियाणा के लोगों से अपील: बह्मचारी ने हरियाणा के लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब भी देवभूमि उत्तराखंड जाएं तो वहां की मर्यादा, संस्कृति और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें. शराब, हुड़दंग और अशोभनीय व्यवहार जैसी चीजें वहां स्वीकार नहीं की जाएंगी. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड बेहद शांत और धार्मिक प्रदेश है और वहां से इस तरह की खबरें आना दुर्भाग्यपूर्ण है. सांसद ने दोनों राज्यों के लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की.