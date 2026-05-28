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क्या है हरियाणा-उत्तराखंड विवाद? दोनों राज्यों को लेकर बढ़ती सोशल मीडिया बयानबाजी, बिगड़ी संभालने उतरे नेता

बीते दिनों हरियाणा के पर्यटकों के साथ ऋषिकेश में मारपीट की गई थी, जिसके बाद हरियाणा-उत्तराखंड विवाद शुरू हुआ. रिपोर्ट- किरणकांत शर्मा.

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हरियाणा-उत्तराखंड विवाद (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 28, 2026 at 8:17 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड और हरियाणा के बीच बीते कुछ दिनों से एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है, जिसने अब सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चिंता बढ़ा दी है. सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रहे वीडियो, बयानबाजी और एक-दूसरे के खिलाफ बहिष्कार की मांगों ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है.

मामला अब दोनों राज्यों की सरकारों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंच चुका है. कहीं हरियाणा नंबर की गाड़ियों को रोके जाने की खबरें सामने आ रही हैं, तो कहीं दिल्ली और आसपास के इलाकों में उत्तराखंड के वाहन चालकों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है. क्या है पूरा मामला आइए जानते हैं.

यहां से शुरू हुआ विवाद: दरअसल, यह पूरा विवाद बीती 21 मई को ऋषिकेश में हुई एक घटना के बाद शुरू हुआ. बताया गया कि हरियाणा से कुछ युवक घूमने के लिए ऋषिकेश पहुंचे थे. आरोप है कि युवकों ने स्थानीय युवती के साथ अभद्रता की, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हरियाणा के युवकों के साथ मारपीट कर दी. इतना ही नहीं, युवकों की गाड़ियां भी तोड़ी गईं और हरियाणा के पर्यटकों की स्थानीय लोगों ने नग्न कर बुरी तरह से पिटाई कर दी थी.

जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मामला और बढ़ गया. इसी बीच कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बयानबाजी ने आग में घी डालने का काम किया और मुद्दे को और ज्यादा हवा दी.

उत्तराखंड के बहिष्कार तक की बात कही गई: देखते ही देखते मामला उत्तराखंड बनाम हरियाणा की बहस में बदल गया. सोशल मीडिया पर कई हरियाणवी इंफ्लुएंसर्स ने उत्तराखंड के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए. कुछ लोगों ने तो उत्तराखंड के बहिष्कार तक की बात कह डाली. हालांकि, इसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं सामने आईं जिन्होंने माहौल को और ज्यादा खराब कर दिया. जैसे बदरीनाथ में कुछ युवक खुलेआम गाड़ी की छत पर बैठकर शराब पीते दिखाई दिए तो वहीं देहरादून में शराब के नशे में सड़क पर उत्पात मचाने और पुलिस से अभद्रता का मामला सामने आया.

पर्यटकों को हरकतों से स्थानीय लोग परेशान: वहीं, केदारनाथ में हुक्का ले जाने और हरिद्वार के गंगा घाट पर भी कुछ बाहरी युवक अश्लील हरकतें करते हुए युवक कैमरे मे कैद हो गए. इन घटनाओं के बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी. इन घटनाओं के वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए, जिसके बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी और बढ़ गई.

ऋषिकेश की घटना का रिएक्शन: इसी बीच दिल्ली में उत्तराखंड के एक ड्राइवर के साथ कथित तौर पर हरियाणा के कुछ लोगों द्वारा विरोध किए जाने की खबर सामने आई. इसके बाद यह विवाद सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम लोगों के बीच भी तनाव का कारण बनने लगा.

जनप्रतिनिधियों ने संभाला मोर्चा: उत्तराखंड बनाम हरियाणा विवाद बढ़ा तो जनप्रतिनिधियों को मोर्चा संभालना पड़ा. ताकि विवाद को खत्म किया जा सके है. इसी क्रम में हरियाणा के सोनीपत से कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी का भी बयान आया. उन्होंने इस पूरी घटना पर दुख जताया, साथ ही कहा कि पिछले कुछ दिनों से जो माहौल बन रहा है, वह बेहद चिंताजनक है.

मेरे लिए जितना हरियाणा अपना है, उतना ही उत्तराखंड भी अपना है. मैंने कुछ हरियाणवी सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स से भी बात की है और उन्हें गलत भाषा का प्रयोग न करने की सलाह दी है. कुछ लोगों की हरकतों के आधार पर पूरे प्रदेश को गलत नहीं कहा जा सकता.
- सतपाल ब्रह्मचारी, कांग्रेस सांसद, सोनीपत -

सांसद की हरियाणा के लोगों से अपील: बह्मचारी ने हरियाणा के लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब भी देवभूमि उत्तराखंड जाएं तो वहां की मर्यादा, संस्कृति और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें. शराब, हुड़दंग और अशोभनीय व्यवहार जैसी चीजें वहां स्वीकार नहीं की जाएंगी. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड बेहद शांत और धार्मिक प्रदेश है और वहां से इस तरह की खबरें आना दुर्भाग्यपूर्ण है. सांसद ने दोनों राज्यों के लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की.

कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं: वहीं, उत्तराखंड सरकार में दर्जाधारी राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि ने भी पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया दी.

हरिद्वार और अन्य इलाकों में ऐसा माहौल बनना कि हरियाणा या दिल्ली नंबर की गाड़ी देखते ही लोग आक्रोशित हो जाएं यह सही नहीं है. कुछ लोगों की हरकतों ने स्थिति को बिगाड़ा है, लेकिन इसका असर पूरे समाज पर पड़ना ठीक नहीं. उत्तराखंड आने वाले लोगों का स्वागत है, लेकिन यहां की आस्था, कानून और सामाजिक मर्यादा का सम्मान करना जरूरी है. यदि कोई हुड़दंग करेगा या अशांति फैलाएगा तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी.
- ओम प्रकाश जमदग्नि, दर्जाधारी राज्य मंत्री, उत्तराखंड सरकार -

ऋषिकेश की घटना पर बोलते हुए जमदग्नि ने कहा कि युवकों के साथ हुई मारपीट भी किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराई जा सकती. यदि किसी ने गलत हरकत की थी तो उसे पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए था. लोगों को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. उन्होंने बताया कि मारपीट और तोड़फोड़ में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है.

देवभूमि ने हमेशा सबको अपनाया: सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के बहिष्कार की मांग उठाने वालों को हरिद्वार के तीर्थ-पुरोहित उज्ज्वल पंडित ने भी जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में शराब पीकर हुड़दंग करने और धार्मिक स्थलों की मर्यादा तोड़ने की घटनाएं बढ़ी हैं.

उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी घटनाओं में बार-बार कुछ बाहरी लोग ही क्यों सामने आते हैं. उज्ज्वल पंडित ने कहा कि कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि उत्तराखंड का खर्च हरियाणा के लोगों से चलता है, जबकि यह सोच गलत है.

देवभूमि ने हमेशा पूरे देश को अपनाया है. चाहे योग गुरु स्वामी रामदेव हों या सांसद सतपाल ब्रह्मचारी. उत्तराखंड ने हर किसी को सम्मान और प्रेम दिया है. यह सब भी उसी प्रदेश मे जन्मे हैं. उसी तरह उत्तराखंड के हजारों लोग हरियाणा और देश के दूसरे राज्यों में रहकर सेवाएं दे रहे हैं.
- उज्जवल पंडित, तीर्थ पुरोहित, हरिद्वार -

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और हरियाणा दोनों ऐसे राज्य हैं, जहां के युवा बड़ी संख्या में सेना में भर्ती होकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं. ऐसे में दोनों राज्यों के बीच इस तरह का विवाद समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सोशल मीडिया की नफरत से दूर रहें और आपसी भाईचारा बनाए रखें.

सोशल मीडिया बना विवाद की सबसे बड़ी वजह: इस पूरे विवाद में सोशल मीडिया की भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में रही. कई वीडियो आधी-अधूरी जानकारी के साथ वायरल किए गए, जिनके बाद लोगों ने बिना तथ्य जांचे एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी.

एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र डोबाल कहते हैं कि हम जो भी कार्रवाही करते हैं, वो राज्य गाड़ी या चेहरा देखकर नहीं करते बल्कि उन्होंने जो अपराध किया है, उसके आधार पर किया जाता है.

इस तरह के मामलों में अफवाहें और उत्तेजक पोस्ट हालात को और बिगाड़ देती है. इसलिए पहले मामले की पूरी जानकारी लें, उसके बाद ही कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट करें.
- प्रमेंद्र डोबाल, एसएसपी देहरादून -

उत्तराखंड पुलिस की लोगों से अपील: इस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि किसी तरह की भड़काऊ पोस्ट शेयर न करें और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश न करें.

संतुलन की चुनौती: उत्तराखंड देश का प्रमुख धार्मिक और पर्यटन राज्य है. हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहां पहुंचते हैं. चारधाम यात्रा में हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी जैसे स्थानों पर भारी भीड़ रहती है. ऐसे में स्थानीय लोग लगातार यह मांग करते रहे हैं कि बाहरी पर्यटक धार्मिक और सांस्कृतिक मर्यादाओं का सम्मान करें. फिलहाल दोनों राज्यों के नेता, संत और सामाजिक संगठनों की ओर से लगातार शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की जा रही है, लेकिन जिस तरह से यह विवाद सोशल मीडिया से निकलकर सड़क तक पहुंचने लगा है. उसने प्रशासन की चिंता जरूर बढ़ा दी है.

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