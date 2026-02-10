हरियाणा में बनेगी देश की पहली झूला सेफ्टी पॉलिसी, सूरजकुंड हादसे के बाद CM नायब सिंह सैनी का ऐलान
हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने देश की पहली झूला सेफ्टी पॉलिसी बनाने का ऐलान किया है.
Published : February 10, 2026 at 8:09 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में झूला हादसे के बाद हरियाणा सरकार की सख्ती देखने को मिल रही है. अब हरियाणा सरकार ने देश की पहली झूला सेफ्टी पॉलिसी बनाने का फैसला किया है.
झूला सेफ्टी पॉलिसी बनेगी : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार “झूला सेफ्टी पॉलिसी” बनाएगी. ये देश में अपनी तरह की पहली नीति होगी, जिसका उद्देश्य झूलों और मनोरंजन साधनों को पूरी तरह सुरक्षित बनाना है. इस पॉलिसी से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी. मुख्यमंत्री मंगलवार को हरियाणा निवास पर पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे. इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी मौजूद रहे.
"ठोस कदम उठाए जाएंगे" : मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में सूरजकुंड जैसी झूला टूटने की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार ठोस और प्रभावी कदम उठाएगी. उन्होंने सूरजकुंड में हुए हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस हादसे को सरकार बेहद गंभीरता से ले रही है. इस मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हादसे में घायल हुए सभी लोगों का इलाज चल रहा है, उनके इलाज का पूरा खर्च हरियाणा सरकार वहन करेगी. इसके साथ ही गंभीर रूप से घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. हादसे में शहीद होने वाले इंस्पेक्टर जगदीश के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद पुलिसकर्मी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और आर्थिक मदद भी की जाएगी.
