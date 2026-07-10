ETV Bharat / bharat

हरियाणा में चलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन, पंजाब में खिलेगा कमल... हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलीं BJP प्रदेश अध्यक्ष अर्जना गुप्ता

ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना से खास बातचीत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने हरियाणा के विकास पर चर्चा की.

Haryana state president interview on India's 1st hydrogen train,and punjab election
डॉ. अर्चना गुप्ता, हरियणाा बीजेपी अध्यक्ष (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 10, 2026 at 7:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: हरियाणा के विकास कार्यों पर बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि, हरियाणा बदल चुका है. उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार के नेतृत्व में हरियाणा में डबल इंजन की सरकार ने काफी विकास किया है.

ईटीवी भारत से बातचीत में हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि, अब 17 जुलाई को हरियाणा में पीएम मोदी देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन डीएमयू को जींद में हरी झंडी दिखाएंगे. इस ट्रेन की विशेषता यह होगी कि ये वातावरण के अनुकूल है और कार्बन एमिशन इसमें शून्य है जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा.

डॉ. अर्चना गुप्ता , हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष से खास बातचीत (ETV Bharat)

हरियाणा के विकास कार्यों पर बात करते हुए हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के प्रयासों से हरियाणा अब पूरी तरह बदल चुका है. डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा, "जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है, तब से हरियाणा को केंद्र से भरपूर मदद मिली है.

उन्होंने कहा कि, हरियाणा लगातार भाजपा सरकार के नेतृत्व में विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा से पुराना नाता रहा है. वे प्रधानमंत्री बनने से पहले लंबे समय तक यहां भाजपा के प्रभारी भी रह चुके हैं.

उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन के रूप में हरियाणा को एक ऐतिहासिक सौगात मिलने जा रहा है. डॉ. अर्चना गुप्ता, जो पेशे से रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, हाल ही में भाजपा ने उन्हें हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. उन्होंने बताया कि 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे.

यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलेगी. ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम पर चलेगी. जींद में ही स्वदेशी हाइड्रोजन प्लांट बनाया गया है. डॉ. गुप्ता ने इसे राज्य के लिए गौरव की बात बताते हुए कहा, "आज हरियाणा के वासी कह रहे हैं कि ट्रेन तो ट्रेन, पीएम मोदी ने तो पानी पर भी ट्रेन चला दी."

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से पर्यावरण संतुलन पर जोर देते रहे हैं. ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली ऐसी योजनाएं देश को नई दिशा दे रही हैं. पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर डॉ. अर्चना गुप्ता ने पड़ोसी राज्य की स्थिति पर चिंता जताई. उन्होंने कहा, "जहां हरियाणा में विकास की गति तेज है, वहीं पंजाब में किसान और महिलाएं दोनों त्रस्त हैं. वहां न कानून व्यवस्था है, न महिलाओं की सुरक्षा.

उन्होंने कहा कि, पंजाब में केंद्र की योजनाएं भी ठीक से लागू नहीं हो रही हैं. हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, "जहां का मुख्यमंत्री ही हमेशा नशे में रहता हो, उस राज्य का सुधार कैसे होगा."

उन्होंने दावा किया कि पंजाब की जनता अब आम आदमी पार्टी और अन्य दलों से तंग आ चुकी है. इस बार पंजाब में भाजपा की सरकार बनेगी. डॉ. अर्चना गुप्ता ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पंजाब दौरे का भी जिक्र किया और कहा कि भाजपा लगातार पंजाब में मुद्दों को उठा रही है.

ये भी पढ़ें: पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पर भाजपा की नजर, कई दिग्गजों के पाला बदलने की चर्चा तेज!

TAGGED:

FIRST HYDROGEN TRAIN
FIRST HYDROGEN TRAIN IN HARYANA
PM MODI TO FLAG OFF HYDROGEN TRAIN
DR ARCHANA GUPTA
FIRST HYDROGEN TRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.