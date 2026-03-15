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हरियाणा कांग्रेस विधायकों का नया ठिकाना कसौली, राज्यसभा चुनाव से पहले अब यहीं रुकेंगे कांग्रेस MLA

राज्यसभा चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस ने अपने विधायकों को चंडीगढ़ के नजदीक शिफ्ट करने की योजना बनाई है.

HARYANA CONGRESS MLA IN HIMACHAL
हिमाचल में हरियाणा कांग्रेस विधायक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 5:44 PM IST

4 Min Read
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शिमला: पहाड़ों पर मौसम के करवट बदलने के साथ ही हरियाणा कांग्रेस के 31 विधायक भी कुफरी से रवाना हो गए हैं. आज (रविवार, 15 मार्च) रात सभी कांग्रेस विधायकों का कसौली में ठहरने का कार्यक्रम है. इस बीच कुफरी से निकलने के बाद विधायक शिमला के होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल छराबड़ा पहुंचने का शेड्यूल था. यहां हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ दोपहर का लंच प्रस्तावित था. लंच के बाद सभी विधायक शिमला से कौसली लिए रवाना हुए.

हरियाणा कांग्रेस विधायकों का नया ठिकाना कसौली

13 मार्च 2025 की शाम से हिमाचल में डटे हरियाणा कांग्रेस विधायकों का नया ठिकाना अब कसौली होगा. कांग्रेस विधायक शिमला से जिला सोलन के कसौली के लिए रवाना हो चुके हैं. विधायकों के ठहरने के लिए कसौली के एक निजी होटल बुक किया गया है. विधायकों के लिए लग्जरी होटल में करीब 40 कमरे बुक किए गए हैं. हरियाणा कांग्रेस के विधायक 13 मार्च की शाम से शिमला के कुफरी में ठहरे हुए थे. इसके बाद कांग्रेस विधायकों को यहां से शिफ्ट करने की योजना थी. पहले विधायकों को परवाणू शिफ्ट करने पर भी विचार किया जा रहा था. सभी विधायक काफिले के साथ कसौली के लिए रवाना हो चुके हैं.

HARYANA CONGRESS MLA IN HIMACHAL
हरियाणा कांग्रेस विधायकों का काफिला (ETV Bharat)

CM सुक्खू के साथ हरियाणा कांग्रेस विधायकों का लंच

शिमला छोड़ने से पहले हरियाणा कांग्रेस के विधायकों का शिमला के छराबड़ा स्थिति मशहूर होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल में दोपहर के भोजन का कार्यक्रम था. इस हाई प्रोफाइल लंच में शामिल होने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल पहुंचे थे. यहां CM सुखविंदर सिंह ने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं और विधायकों के साथ लंच का लुत्फ लिया. लंच के बाद हरियाणा कांग्रेस के सभी नेता और विधायक शिमला से कसौली के लिए रवाना हो गए.

चायल भी पहुंचे थे हरियाणा कांग्रेस के विधायक

इससे पहले शनिवार, 14 मार्च को हरियाणा कांग्रेस के विधायक लंच के लिए चायल भी पहुंचे थे. संदेश देने का प्रयास था कि पार्टी में सब कुछ ऑल इस वेल है. दोपहर बाद हरियाणा कांग्रेस विधायकों का काफिला चल पहुंचा और आईटीसी होटल चायल में विधायकों ने लंच का लुत्फ उठाया. देर शाम तक विधायक वापस कुफरी लौटे. आज भी विधायक शिमला के मशहूर होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल छराबड़ा में लंच का जायका लिया. जाहिर तौर पर इस पूरे प्रकरण को विधायकों के लिए पिकनिक के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है.

HARYANA CONGRESS MLA IN HIMACHAL
कसौली रवाना हुए हरियाणा कांग्रेस के 31 विधायक (ETV Bharat)

शुक्रवार देर रात कुफरी पहुंचा था हरियाणा कांग्रेस विधायकों का काफिला

16 मार्च को सुबह 9 बजे से हरियाणा राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा विधानसभा परिसर में मतदान होने हैं. इससे पहले हरियाणा कांग्रेस ने अपने विधायकों को चंडीगढ़ के नजदीक शिफ्ट करने की योजना बनाई है. शुक्रवार दी रात हरियाणा कांग्रेस विधायकों का काफिला शिमला पहुंचा था. इसके बाद से ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन कुफरी में कांग्रेस विधायक डटे हुए थे. यहां हरियाणा कांग्रेस विधायक कुफरी के गलू क्षेत्र में निजी होटल में ठहरे हुए थे. अब विधायकों को परवाणू के होटलों में शिफ्ट किया जाएगा.

16 मार्च को वक्त पर मतदान के लिए पहुंचने की तैयारी

16 मार्च को होने वाले राज्यसभा के लिए मतदान में कोई व्यवधान न हो इसको देखते हुए कांग्रेस विधायकों को शिफ्ट करने की योजना बना रही है. इसके लिए हरियाणा कांग्रेस ने विधायकों को हरियाणा-हिमाचल की सीमा पर स्थित परवाणू शिफ्ट करने की योजना बनाई है. परवाणू की चंडीगढ़ से इसकी दूरी महज 34 किलोमीटर के लगभग है. इसी वजह से कांग्रेस अब अपने विधायकों को शिमला से परवाणू शिफ्ट करने की रणनीति पर काम कर रही है. मौसम बिगड़ने या रास्ते में किसी भी तरह की बाधा से मतदान के दिन व्यवधान उत्पन्न न हो, इसे देखते हुए इस योजना पर काम हो रहा है, ताकि मतदान वाले दिन विधायक समय पर चंडीगढ़ स्थित हरियाणा विधानसभा पहुंच सके.

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