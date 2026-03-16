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हरियाणा में राज्यसभा चुनाव की काउंटिंग, चुनाव आयोग के फैसले से कांग्रेस को लगा डबल झटका

मोहम्मद इलियास ने सीएम से मुलाकात की : राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के बाद कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की.

इनेलो के विधायकों ने वोट नहीं डाला : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुबह पहला वोट डाला. कुल 90 में से 88 विधायकों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था. इंडियन नेशनल लोकदल(इनेलो) के दो विधायकों ने वोट नहीं डाला. इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा कि "जनता की आवाज पर ये फैसला लिया गया है. भाजपा का रवैया सही नहीं रहा. इन्होंने जात-पात, मजहब की राजनीति की. निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल ने मुझसे मुलाकात की थी. मैंने उन्हें साफ कह दिया था कि इस पर पार्टी का सामूहिक फैसला होगा. कांग्रेस में कोई क्रॉस वोट होता है तो इसकी जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की होगी. कांग्रेस से 30 का आंकड़ा पार नहीं होगा. क्रॉस वोटिंग करना पाप है, इस पर कानून बनना चाहिए. "

"प्रजातंत्र का गला घोंट रही सरकार": वहीं कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि "सरकार प्रजातंत्र का गला घोंट रही है. इधर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा है कि "मतदान में चमत्कार होने की उम्मीद है. इनेलो को मतदान से अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए था. उनको लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहिए था. विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग पर मोहनलाल बडौली ने कहा कि आरोप लगाने वाले सबूत दिखाएं कि किसने कितने रुपए दिए हैं."

वोट पर ऑब्जेक्शन : कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि विधायक परमवीर सिंह और विधायक भरत सिंह बेनीवाल की वोट की सीक्रेसी लीक होने पर बीजेपी ने चुनाव अधिकारी से वोट पर ऑब्जेक्शन रेज किया गया है, उसकी शिकायत दी गई है. कृष्ण बेदी ने इनेलो के वोटिंग में शामिल नहीं होने पर कहा कि " लोकतंत्र में वोट जरूर करना चाहिए, अब ये उनकी रणनीति है, उन्होंने वोट नहीं किया, लेकिन वोटिंग में शामिल होना चाहिए था. वहीं बीजेपी की तरह ही कांग्रेस ने भी कैबिनेट मंत्री अनिल विज के वोट पर ऑब्जेक्शन दायर किया है.

काउंटिंग में देरी हुई : वोटिंग का वक्त 4 बजे तक का था जिसके बाद 5 बजे काउंटिंग शुरू होनी थी लेकिन काउंटिंग में देरी हुई. कांग्रेस विधायक चंद्र प्रकाश ने बताया कि "वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग को सूचना देकर काउंटिंग की अनुमति मांगी जाती है, जो देर से मिली है और इसी वजह से काउंटिंग में डिले हुआ.

कांग्रेस को डबल झटका : जिन तीन वोटों पर आपत्ति जताई गई थी, उनपर चुनाव आयोग का फैसला भी आ गया है. कांग्रेस की शिकायत को नामंज़ूर कर दिया गया है और अनिल विज के वोट को वैलिड बताया गया है. वहीं परमवीर सिंह के वोट पर भी फैसला आया है और भाजपा की शिकायत को चुनाव आयोग ने ठीक मानते हुए रद्द कर दिया है, जबकि भरत बेनीवाल का वोट मान्य करार दिया गया है. इस तरह कांग्रेस को डबल झटका लगा है.

चंडीगढ़ : हरियाणा में राज्यसभा की दो सीटों के लिए चंडीगढ़ स्थित विधानसभा के कमेटी रूम में वोटिंग हुई जिसके बाद सभी को शाम को 5 बजे से काउंटिंग का इंतज़ार था लेकिन 5 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद भी वोटिंग के नतीजे सामने नहीं आ सके हैं. अब जाकर कहीं काउंटिंग की प्रकिया शुरू हो सकती है. बीजेपी ने जहां 2 विधायकों के वोट की सीक्रेसी लीक होने की शिकायत की, वहीं कांग्रेस की ओर से अनिल विज के वोट की सीक्रेसी लीक होने की शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद बुरी तरह से पेंच फंस गया था.

व्हील चेयर पर वोट डालने पहुंचे अनिल विज : हरियाणा के मंत्री अनिल विज पैरों में फ्रैक्चर के बावजूद व्हीलचेयर पर अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे. उनके दोनों पैरों में बाथरूम में फिसलने की वजह से फ्रैक्चर हैं और प्लास्टर चढ़ा हुआ है. अनिल विज ने कहा कि व्हीलचेयर क्या, स्ट्रेचर पर भी आना पड़ता तो आता. अनिल विज और विपुल गोयल सहित कुछ अन्य मंत्रियों ने विश्वास जताया था कि "BJP जीतेगी, साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल भी जीतेंगे जिसे पार्टी का समर्थन हासिल है."

फ्रैक्चर होने के बावजूद व्हील चेयर पर पहुंचे अनिल विज (Etv Bharat)

"कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं": वोटिंग से पहले कांग्रेस द्वारा अपने विधायकों को हिमाचल भेजे जाने के मुद्दे पर विज ने कहा कि "कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वे उन्हें इधर-उधर ले जाते रहे हैं." वोटिंग से पहले, कांग्रेस ने शुक्रवार को अपने विधायकों को शिमला भेज दिया था. उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, हरियाणा के प्रभारी पार्टी महासचिव बी.के. हरिप्रसाद और दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे. विधायकों को रविवार को सोलन ज़िले के कसौली शिफ़्ट किया गया था.

2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में थे : हरियाणा में राज्यसभा की दो सीटों के लिए बीजेपी के संजय भाटिया, कांग्रेस के करमवीर सिंह बौद्ध और निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल मैदान में थे. राज्यसभा की दोनों सीटों के लिए राज्य में जोरदार सियासी दांव-पेंच देखने को मिले. वोटिंग से पहले हिमाचल प्रदेश भेजे गए कांग्रेस के विधायक चंडीगढ़ लौट आए और कई अन्य प्रमुख विधायकों के साथ अपना वोट डाला. निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल का बीजेपी ने समर्थन कर रखा था और पूरी उम्मीदें कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर थी.

"कांग्रेस विधायकों की हालत देखकर दुख हुआ": हरियाणा में राज्यसभा चुनावों के लिए बीजेपी के पर्यवेक्षक बनाए गए गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि उन्हें ये देखकर दुख हुआ कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को किस तरह हिमाचल भेजा और उनकी हरकतों पर कड़ी नज़र रखी. सांघवी ने कहा कि "कांग्रेस विधायकों की हालत देखकर, जैसा कि मुझे मीडिया रिपोर्टों से पता चल रहा है, मैं कहूंगा कि एक जन प्रतिनिधि के तौर पर मुझे बहुत दुख हो रहा है. मैं मीडिया रिपोर्टें देख रहा हूं, जिस तरह कांग्रेस विधायकों को बंद कमरों में रोककर रखा गया, वो उनके अपने ही विधायकों के प्रति अविश्वास दिखाता है."

"बीजेपी वोट चोरी जैसी राजनीति करती है": AICC सचिव और राज्य मामलों के सह-प्रभारी प्रफुल्ल गुडाधे ने कांग्रेस उम्मीदवार की जीत पर भरोसा जताया था. उन्होंने कहा कि नांदल एक BJP नेता हैं, जिन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा है और ज़रूरी संख्या बल न होने के बावजूद उन्हें बीजेपी का समर्थन हासिल है. BJP इसी तरह की राजनीति करती है, जैसे 'वोट चोरी', जिसे हमने हरियाणा विधानसभा चुनावों में देखा था."

कादियान का दावा : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघुवीर सिंह कादियान ने दावा करते हुए कहा था कि "हमें 38 वोट मिलेंगे," जबकि पार्टी के एक अन्य विधायक इंदुराज नरवाल ने दावा किया था कि कांग्रेस उम्मीदवार को 39 वोट मिलेंगे, हालांकि, दोनों नेताओं ने ये नहीं बताया कि ये अतिरिक्त वोट कहां से आएंगे. कांग्रेस नेताओं अशोक अरोड़ा और आफताब अहमद ने दावा करते हुए कहा था कि कांग्रेस उम्मीदवार ही जीतेगा. वहीं, नारनौंद विधायक जस्सी पेटवाड़ ने दावा किया था कि कांग्रेस के 39 वोट आएंगे.

निर्मल सिंह ने क्या कहा ? : अंबाला सिटी विधायक निर्मल सिंह ने दावा करते हुए कहा था कि "हमारे पास 37 सदस्य हैं और 37 के 37 वोट कांग्रेस प्रत्याशी को ही मिलेंगे. क्रॉस वोट के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा भ्रम फैला रही है."

गीता भुक्कल ने क्या कहा ? : कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने क्रॉस वोटिंग पर कहा था कि "भाजपा के बारे में पूछो, हो सकता है उसमे सेंध लग जाए. जब विधायकों की संख्या के हिसाब से एक सीट भाजपा और एक सीट कांग्रेस की बन रही थी, फिर भाजपा ने तीसरा प्रत्याशी क्यों उतारा. ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है."

विनेश फोगाट ने क्या कहा ? : वोट डालने के बाद जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट कहा था कि "पार्टी ने सभी को कर्मवीर बौद्ध को वोट देने का आदेश दिया था. सब साथ हैं. भाजपा जबरदस्ती कॉन्फिडेंस दिखा रही है. भाजपा की तरफ से फोन आने पर उन्होंने कहा था कि "उन्होंने दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया है, खुद समझ लें. मैं कुछ नहीं बोलूंगी."

गोकुल सेतिया का दावा : सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने कहा था कि कांग्रेस के विधायकों को जो करना था, वो उसके एमएलए कर चुके हैं. भाजपा अपनी देखें. सेतिया ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी आसानी से जीत रहे हैं. काफी अच्छा मार्जिन रहने वाला है.

नांदल ने जीत का जताया था भरोसा : सतीश नांदल की उम्मीदवारी का प्रस्ताव तीन निर्दलीय विधायकों - सावित्री जिंदल, राजेश जून और देवेंद्र कादियान और सात BJP विधायकों ने रखा था. निर्दलीय उम्मीदवार नांदल ने तब अपनी जीत पर पूरा भरोसा जताया था. उन्होंने जीत के लिए संख्या बल ना होने के बावजूद कहा था कि उन्होंने सभी विधायकों से संपर्क किया था और उनसे अपने पक्ष में वोट देने की अपील की थी.

सतीश नांदल ने जताया था जीत का भरोसा (Etv Bharat)

31-31 वोटों की दरकार थी : आपको बता दें कि 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में, सत्ताधारी BJP के पास 48 विधायक हैं, कांग्रेस के 37 विधायक हैं, INLD के पास दो, और तीन निर्दलीय विधायक हैं. हरियाणा से राज्यसभा पहुंचने के लिए दोनों उम्मीदवारों को 31-31 वोटों की ज़रूरत थी. किरण चौधरी और राम चंद्र जांगड़ा का कार्यकाल 9 अप्रैल को पूरा होने वाला है जिसके चलते ये दोनों सीटें खाली हुई थी.

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