हरियाणा के सिरसा में 10 करोड़ की नशे की गोलियां बरामद, पंजाब में खपाने का था प्लान, नेटवर्क की पड़ताल जारी

सिरसा : हरियाणा पुलिस की सीआईए क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डबवाली की टीम ने नशीले पदार्थों की तस्करी के एक बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए करीब 10 करोड़ रुपये बाजार मूल्य की 2 लाख 95 हज़ार प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद की हैं. ये कार्रवाई शुक्रवार रात सावंतखेड़ा गांव के नजदीक टोल प्लाजा पर की गई

गुप्त सूचना पर हुई थी कार्रवाई : सीआईए डबवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर राजपाल के नेतृत्व में टीम ने एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई की. खबर मिली थी कि एक टैक्सी के जरिए बड़ी मात्रा में नशीला सामान ले जाया जा रहा है. इस सूचना के आधार पर टीम ने पंजाब रजिस्ट्रेशन की एक कार को टोल प्लाजा के पास रोककर तलाशी ली.

तलाशी में मिले छह कार्टून : तलाशी के दौरान पुलिस को कार के अंदर से छह बड़े कार्टून मिले जो नशीली गोलियों से भरे हुए थे. गोलियों की कुल संख्या 2,95,000 बताई जा रही है जिनका अनुमानित मूल्य लगभग 10 करोड़ रुपये है.

पंजाब जाने वाला था : जांच में पता चला है कि आरोपी रोहतक से ये नशीला सामान लेकर आया था और उसे पंजाब के मलोट क्षेत्र में सप्लाई करने वाला था. इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान कुलदीप सिंह पिता परसा राम के रूप में हुई है जो पंजाब के मुक्तसर जिले के खोखर गांव का निवासी है.