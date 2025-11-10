ETV Bharat / bharat

दिल्ली में ब्लास्ट के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट, DGP का पोस्ट - "संदिग्ध शख्स, सामान दिखने पर पुलिस को ख़बर करें"

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट है. दिल्ली से सटे जिलों में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है.

Haryana on High Alert After Delhi Lal Quila Blast Blast DGP OP Singh
दिल्ली में ब्लास्ट के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 10, 2025 at 10:12 PM IST

चंडीगढ़ : दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर ब्लास्ट में अब तक 11 लोगों की मौत के बाद हरियाणा में भी हाई अलर्ट है. हरियाणा के फरीदाबाद से आज ही 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया है जिसके बाद पुलिस खासी चौकसी बरत रही है.

हरियाणा में हाई अलर्ट : दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद हरियाणा के सभी जिलों में हाईअलर्ट कर दिया गया है. हरियाणा पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाते हुए आज ही फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया था और उसके दो ठिकानों से 2900 किलोग्राम विस्फोटक(संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट) बरामद किया था. हरियाणा पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही थी. इसी बीच आज शाम को दिल्ली से खबर आई कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास बम ब्लास्ट हुआ है और उसमें 11 लोगों की मौत हो गई है. इसके बाद तो पूरा देश सकते में है और दिल्ली से सटे सभी राज्यों में भी हाईअलर्ट कर दिया गया है. हरियाणा में संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष तौर पर खासी चौकसी बरती जा रही है और गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है.

हरियाणा डीजीपी ने किया पोस्ट : हरियाणा के डीजीपी ओ.पी.सिंह ने हरियाणा में हाई अलर्ट के बारे में बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "हरियाणा राज्य भर में दिल्ली घटना के मद्देनजर हाईअलर्ट. लोगों से अनुरोध है कि शांत रहें. कोई संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस वस्तु दिखे तो 112 पर फौरन सूचित करें. सारे पुलिस अधिकारी अपने-अपने इलाके में हैं. इंटर-स्टेट बॉर्डर पर व्हीकल चेकिंग की जा रही है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्किंग एरिया, होटल-धर्मशाला की भी चेकिंग की जा रही है. एनसीआर जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है."

HARYANA ON HIGH ALERT
DELHI LAL QUILA BLAST
हरियाणा में हाई अलर्ट
दिल्ली में ब्लास्ट
HARYANA ON HIGH ALERT

