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हरियाणा की बेटी का ISRO में सिलेक्शन, बिना कोचिंग के मनीषा कौशिक ने हासिल किया मुकाम

हरियाणा की बेटी मनीषा कौशिक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO में रिसर्च ऑफिसर बनी हैं. जानें उनकी सफलता की कहानी.

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 26, 2026 at 8:40 AM IST

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जींद: हरियाणा की बेटी मनीषा कौशिक ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO में रिसर्च ऑफिसर बनकर बड़ा मुकाम हासिल किया है. खास बात ये है कि उन्होंने बिना किसी बड़ी ऑफलाइन कोचिंग के ये सफलता हासिल की. मनीषा की इस उपलब्धि से उनके ननिहाल कसूहन गांव में खुशी का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि गांव की बेटी ने पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया.

ISRO में रिसर्च ऑफिसर में बनी मनीषा: कसूहन गांव की भांजी और सफीदों के गंगोली गांव की रहने वाली मनीषा कौशिक का चयन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन Indian Space Research Organisation में रिसर्च ऑफिसर के पद पर हुआ है. बताया जा रहा है कि हरियाणा से इस पद पर चयनित होने वाली वो इकलौती उम्मीदवार हैं.

हरियाणा की बेटी का ISRO में सिलेक्शन, बिना कोचिंग के मनीषा कौशिक ने हासिल किया मुकाम (ETV Bharat)

ग्रामीण सम्मान समारोह करेंगे आयोजित: मनीषा बचपन से ही अपने ननिहाल कसूहन गांव में रहकर पढ़ाई करती रही हैं. जैसे ही चयन की खबर गांव पहुंची, परिवार और ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई. ग्रामीण मनीषा के मामा के घर पहुंचे और परिवार को बधाई दी. गांव पंचायत ने भी जल्द सम्मान समारोह आयोजित करने की घोषणा की है.

बिना कोचिंग हासिल की बड़ी सफलता: सरपंच प्रतिनिधि श्रीकांत ने बताया कि "मनीषा ने अपनी मेहनत के दम पर ये मुकाम हासिल किया है. गांव के लिए ये गर्व की बात है कि यहां की बेटी अब देश की सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाओं में काम करेगी." परिवार के अनुसार मनीषा ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से एमएससी की पढ़ाई की है. उन्होंने जीआरएफ परीक्षा में ऑल इंडिया स्तर पर 14वीं रैंक हासिल की थी. उन्होंने बिना किसी बड़ी कोचिंग के लगातार तैयारी जारी रखी और कई परीक्षाएं पास कीं. परिजनों ने बताया कि मनीषा अब तक सात पेपर क्लियर कर चुकी थीं और इंटरव्यू भी पास कर चुकी थीं. उन्हें पहले से विश्वास था कि इस बार चयन जरूर होगा.

सुबह साढ़े 5 बजे से शुरू होती थी पढ़ाई: ममेरी बहन खुशी ने बताया कि "मनीषा बेहद अनुशासित थीं. वो रोज सुबह साढ़े 5 बजे उठकर पढ़ाई करती थीं. पढ़ाई के साथ घर के कामों में भी हाथ बंटाती थीं. परिवार के लोग जब भी उनके घर जाते, वो किताबों में जुटी मिलती थीं. मनीषा की सफलता से गांव की दूसरी लड़कियों को भी प्रेरणा मिली है. अब उन्हें लगता है कि मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं."

'इस खुशी में उम्र 10 साल बढ़ गई': मनीषा की नानी इंद्रो देवी अपनी दयोती की सफलता से बेहद भावुक नजर आईं. उन्होंने कहा कि "इस खुशी में उनकी उम्र जैसे 10 साल और बढ़ गई हो. चयन की सूचना दोपहर में फोन पर मिली, जिसके बाद पूरा घर खुशी से झूम उठा." ग्रामीणों का कहना है कि छोटे गांवों से निकलकर देश की बड़ी संस्थाओं तक पहुंचने वाली बेटियां आज पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन रही हैं. मनीषा की कहानी भी उन्हीं उदाहरणों में शामिल हो गई है, जिसने ये साबित किया कि सीमित संसाधनों के बावजूद मेहनत और लगन से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है.

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