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हरियाणा से मेहंदीपुर बालाजी तक 60 साल के महंत ने शुरू की 281 किमी की लोटपलोट यात्रा, वहां से जाएंगे वृंदावन

ये हैं हरियाणा के महंत पवनदीप शर्मा जो लोटपलोट यात्रा कर मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं. पीयूष पाठक की रिपोर्ट...

60 साल के महंत की लोटपलोट यात्रा
60 साल के महंत की लोटपलोट यात्रा (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2026 at 8:43 PM IST

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अलवर : मन में आस्था और विश्वास हो तो उम्र भी संकल्प के रास्ते में बाधा नहीं बनती. अलवर में इन दिनों एक ऐसी ही अनोखी धार्मिक यात्रा लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बंधवाना गांव स्थित हनुमान मंदिर के महंत पवनदीप शर्मा 60 वर्ष की उम्र में लोटपलोट करते हुए करीब 281 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं. उनका लक्ष्य राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी पहुंचना है.

महंत पवनदीप शर्मा ने अपनी यात्रा 21 अगस्त को हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बंधवाना गांव से शुरू की थी. करीब एक माह से जारी यह यात्रा महेंद्रगढ़, बहरोड, ततारपुर और जिंदोली सहित कई स्थानों से होती हुई अलवर पहुंची है. यहां से यात्रा मालाखेड़ा, राजगढ़ और बांदीकुई होते हुए मेहंदीपुर बालाजी पहुंचेगी. महंत पवनदीप ने बताया कि यह यात्रा किसी निजी स्वार्थ या आर्थिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि जनकल्याण, गौरक्षा और सनातन धर्म के उद्देश्य से की जा रही है. वह रोजाना करीब छह किलोमीटर की दूरी लोटपलोट करते हुए तय करते हैं और बीच-बीच में विश्राम भी करते हैं.

60 साल के महंत ने शुरू की 281 किमी की लोटपलोट यात्रा. (ETV Bharat alwar)

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सुबह 6 बजे शुरू होती है यात्रा : महंत पवनदीप शर्मा ने बताया कि उनकी दिनचर्या भी इस यात्रा के अनुरूप तय है. सुबह करीब 6 बजे भगवान का नाम लेकर यात्रा शुरू करते हैं. इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे तक लोटपलोट करते हुए यात्रा करते हैं. दोपहर में विश्राम के बाद शाम करीब पांच बजे फिर यात्रा शुरू होती है, जो रात आठ बजे तक चलती है. रात में रास्ते में आने वाले मंदिरों के आसपास विश्राम करते हैं. यात्रा के दौरान वह हल्का भोजन या फलाहार लेते हैं, जिससे शरीर पर अधिक दबाव नहीं पड़े और यात्रा लगातार जारी रख सकें.

महंत पवनदीप शर्मा की अनोखी यात्रा
महंत पवनदीप शर्मा की अनोखी यात्रा (ETV Bharat GFX)

भक्तों की टीम रखती है पूरा ध्यान : महंत पवनदीप शर्मा के साथ करीब 8 से 10 भक्त भी चल रहे हैं. ये भक्त यात्रा के दौरान उनके भोजन, पानी और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं. लोटपलोट यात्रा के दौरान जहां जरूरत होती है, वहां गद्दे आदि की व्यवस्था भी भक्तों की ओर से की जाती है. उन्होंने बताया कि भक्तों की सेवा व्यवस्था भी बदलती रहती है. कुछ भक्त करीब पांच दिन तक उनके साथ रहकर सेवा करते हैं और इसके बाद अगले पांच दिन दूसरे भक्त उनकी जिम्मेदारी संभालते हैं. यात्रा के दौरान उन्हें रास्ते में श्रद्धालुओं का काफी स्नेह और सहयोग मिल रहा है. कई जगह लोग उनका स्वागत करते हैं और फल, फूल, प्रसादी या अपनी श्रद्धा के अनुसार भेंट देते हैं. हालांकि, उनका कहना है कि यात्रा के लिए वह किसी से कोई शुल्क नहीं लेते और यात्रा का खर्च स्वयं वहन करते हैं.

कई जगह लोग उनका स्वागत करते हैं
कई जगह लोग उनका स्वागत करते हैं (Source: सुमित शर्मा, महंत के बेटे)

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बचपन से ही मन में रहा भक्ति भाव : शर्मा बताते हैं कि उनका मन बचपन से ही भक्ति और आध्यात्म की ओर था. बचपन में जब माता-पिता उन्हें स्कूल भेजते थे, तो वह गांव के हनुमान मंदिर में अपना स्कूल बैग रखकर पूजा-पाठ में लग जाते थे. वह भगवान से प्रार्थना करते थे कि स्कूल नहीं जाने की गलती के लिए घर वाले और शिक्षक उन्हें नहीं डांटें. पढ़ाई में मन नहीं लगा तो वह गांव में पशु चराने जाने लगे. इस दौरान खेतों में मिट्टी से भगवान की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते थे. इसी दौरान उनका मन धीरे-धीरे आध्यात्म और भक्ति की ओर गहराई से जुड़ गया. बाद में उनका विवाह हुआ और उनके दो बेटे हैं. उनका एक बेटा एयरफोर्स में नौकरी करता है, जबकि दूसरा पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा है. दोनों बेटे भी इस यात्रा में उनका सहयोग कर रहे हैं.

महंत पवनदीप शर्मा के बारे में जानें
महंत पवनदीप शर्मा के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

गुरु के आदेश पर शुरू की यात्रा : उन्होंने बताया कि इस बार की लोटपलोट यात्रा उनके गुरु प्रभुदयाल के आदेश पर शुरू हुई है. गुरु के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने 21 अगस्त को सुबह 7:15 बजे बंधवाना गांव से यात्रा शुरू की थी. यात्रा शुरू होने के समय बड़ी संख्या में भक्त और संगत भी उनके साथ जुड़ी थी. वह पिछले करीब 40 वर्षों से आध्यात्म से जुड़े हुए हैं और गुरु के आदेश पर अलग-अलग तरह की यात्राएं और साधनाएं करते रहे हैं. इनमें साइकिल यात्रा, पदयात्रा और ध्वज यात्रा के अलावा समाज कल्याण के उद्देश्य से साधना भी शामिल रही हैं.

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बालाजी के बाद वृंदावन जाएंगे : उन्होंने बताया कि मेहंदीपुर बालाजी पहुंचने के बाद भी उनकी यात्रा समाप्त नहीं होगी. वह मेहंदीपुर बालाजी से वृंदावन तक भी लोटपलोट करते हुए जाने का संकल्प रखते हैं. वृंदावन में वह प्रेमानंद महाराज के दरबार में जाना चाहते हैं. प्रेमानंद महाराज से उन्हें प्रेरणा मिली है और इसी भावना के साथ बालाजी के दर्शन के बाद वृंदावन की यात्रा भी इसी तरीके से करने का निर्णय लिया है.

मेहंदीपुर बालाजी तक लोटपलोट यात्रा
मेहंदीपुर बालाजी तक लोटपलोट यात्रा (Source: सुमित शर्मा, महंत के बेटे)

परिवार भी संकल्प में बना हुआ है सहभागी : महंत के बेटे सुमित शर्मा ने बताया कि उनके पिता ने पहले भी कई यात्राएं और साधनाएं की हैं. इस बार जब उन्होंने लोटपलोट यात्रा शुरू करने की बात परिवार को बताई तो सभी ने उनका पूरा सहयोग किया. यह यात्रा किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि जनकल्याण, गौरक्षा और सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं. इसी कारण परिवार ने भी उनके संकल्प में साथ देने का निर्णय लिया. उन्होंने बताया कि उनका बड़ा भाई एयरफोर्स में नौकरी करता है और वह खुद पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं. बड़े भाई ने भी यात्रा के शुरुआती दौर में पिता के साथ समय बिताया, लेकिन छुट्टियां खत्म होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा. सुमित के अनुसार वह आगे भी अपने पिता के साथ यात्रा में रहकर उनका सहयोग करते रहेंगे.

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