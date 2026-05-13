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हरियाणा निकाय चुनाव में BJP की प्रचंड जीत, कांग्रेस का सूपड़ा साफ, 7 में से 6 निकाय पर कब्जा, एक पर निर्दलीय जीती

हरियाणा निकाय चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है. 7 में से 6 निकाय पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है.

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हरियाणा निकाय चुनाव में BJP की प्रचंड जीत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 13, 2026 at 4:41 PM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है. सात निकायों में से बीजेपी ने 5 में जीत दर्ज की, एक पर बढ़त, जबकि एक पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है. पंचकूला, अंबाला और सोनीपत तीनों नगर निगम में बीजेपी मेयर उम्मीदवार की जीत हुई है. मेयर और चेयरपर्सन के पद पर कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई है. बीजेपी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है. एक तरफ बीजेपी हरियाणा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने बीजेपी की जीत पर हरियाणा के लोगों को धन्यवाद किया, तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी जनता का धन्यवाद कर कांग्रेस पर निशाना साधा.

अंबाला में अक्षिता सैनी जीतीं :अंबाला नगर निगम में भाजपा की मेयर उम्मीदवार अक्षिता सैनी ने 52794 वोट हासिल करके जीत दर्ज की. उन्होंने कांग्रेस की कुलविंदर कौर सैनी को 21358 वोटों के अंतर से हराया. कुलविंदर कौर सैनी को 31436 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार सोनिया चौधरी ने 21730 वोट हासिल किए. 1691 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना.

सोनीपत में राजीव जैन जीते : सोनीपत नगर निगम चुनाव में भाजपा के राजीव जैन ने 78035 वोट हासिल करके मेयर सीट पर जीत दर्ज की. कांग्रेस के कमल दीवान 54788 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे. इनेलो के आनंद कुमार को 5210 वोट मिले. नोटा को 1606 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों में रमेश कुमार खत्री को 1071, अनल सिंघल को 651, हवा सिंह को 433, चांद राम को 318, डॉ. कमलेश कुमार सैनी को 305 और संत धर्मवीर चोटीवाला को 275 वोट मिले.

पंचकूला में श्यामलाल बंसल जीते : पंचकूला नगर निगम चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी श्याम लाल बंसल ने कांग्रेस प्रत्याशी सुधा भारद्वाज को हराते हुए मेयर सीट हासिल कर ली है. 21 राउंडों की गिनती के बाद श्यामलाल बंसल को 68544 वोट मिले हैं, जबकि सुधा भारद्वाज को 32292 वोट मिले हैं. इस तरह 36,252 के मार्जिन से श्यामलाल बंसल ने सुधा भारद्वाज को परास्त कर दिया है. वहीं आईएनएलडी के मनोज अग्रवाल को 3465 वोट, आप के राजेश कुमार को 2759, नोटा को 1443, निर्दलीय उम्मीदवार करनैल सिंह बांगड़ को 1188, निर्दलीय उम्मीदवार चौधरी चंदन सिंह को 1051 वोट मिले हैं.

सांपला में प्रवीन जीते : सांपला नगर पालिका चुनाव में भाजपा के प्रवीन ने 4391 वोट हासिल करके जीत दर्ज की. निर्दलीय उम्मीदवार अंकित सिंह 3704 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे. अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों में सुधीर ओहल्याण को 1984, अनिल कुमार को 1081, विकास को 482, राकेश कुमार को 335, मनजीत को 222, अंकित पुत्र साहिब सिंह को 80 और राम निवास को 41 वोट मिले. नोटा को 35 वोट मिले, जबकि सुशील कुमार को 17 वोट प्राप्त हुए.

उकलाना में रीमा सोनी जीती : उकलाना नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार रीमा सोनी ने 7078 वोट हासिल करके जीत दर्ज की. भाजपा की निकिता गोयल 4272 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं. अन्य उम्मीदवारों में डॉ. सोनिया बत्रा को 249 वोट, मीनू रानी को 83 वोट मिले, जबकि 62 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना.

धारूहेड़ा में सत्यनारायण जीते : धारूहेड़ा नगर पालिका में चेयरमैन पद के लिए भाजपा उम्मीदवार सत्यनारायण उर्फ अजय जांगड़ा को 7 राउंड की गिनती में 9392 वोट मिले. दूसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार बाबू लाल लांबा रहे, जिन्हें 3156 वोट मिले. लांबा पूर्व चेयरमैन हैं. कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी राज तीसरे नंबर पर रहीं, जिन्हें केवल 1817 वोट मिले. चेयरमैन पद के लिए यहां कुल 5 उम्मीदवार थे. 90 लोगों ने नोटा का विकल्प चुना.

रेवाड़ी में विनीता पिप्पल जीती : रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव में चेयरपर्सन पद के लिए भाजपा की विनीता पिप्पल ने 44521 वोट हासिल करके जीत दर्ज की. उन्होंने कांग्रेस की नेहारिका को 21455 वोटों के अंतर से हराया. नेहारिका को 23066 वोट मिले. निर्दलीय उम्मीदवार डॉ. मीनू डहीनावाल को 3103, आशा को 1851, दीपिका पवार को 948 और शकुंतला भांडोरिया को 552 वोट मिले. नोटा को 1049 वोट मिले.

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