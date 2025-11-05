ETV Bharat / bharat

'हरियाणा का मुद्दा गढ़ा जा रहा है', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के हरियाणा में वोट चोरी के आरोप की निंदा की

मीडिया को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ( ANI )

By ANI 6 Min Read

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को हरियाणा में वोट चोरी के राहुल गांधी के दावों की आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव से ध्यान भटकाने के लिए हरियाणा का मुद्दा गढ़ा जा रहा है. बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिजिजू ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में जीत और हार दोनों को स्वीकार करना पड़ता है. अब अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. बिहार में मतदान दो दिन दूर है, लेकिन आज राहुल गांधी हरियाणा की कहानी सुना रहे थे. इससे साफ जाहिर है कि बिहार में कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए हरियाणा का मुद्दा गढ़ा जा रहा है... 'हमने चुनाव आयोग को गाली नहीं'

उन्होंने (राहुल गांधी) कहा कि हरियाणा में एग्जिट पोल में कांग्रेस जीती थी. 2004 के चुनावों में भी एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल बीजेपी और एनडीए की जीत बता रहे थे, लेकिन मतगणना के नतीजों में एनडीए हार गया. हमने नतीजों को स्वीकार किया और यूपीए को बधाई दी, लेकिन हमने चुनाव आयोग को गाली नहीं दी." रिजिजू ने कहा कि लोकतंत्र में जीत और हार दोनों को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन जब एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में आते हैं, तो वे तालियां बजाते हैं और जब वे खिलाफ जाते हैं, तो मीडिया को गालियां देते हैं." जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहे थे कांग्रेसी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी इसलिए हारी क्योंकि उसके नेता जमीनी स्तर पर सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे थे. हरियाणा चुनावों के दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने खुद कहा था कि कांग्रेस यहां नहीं जीत पाएगी, क्योंकि उसके अपने ही नेता पार्टी को हराना चाहते हैं. इसके बाद एक पूर्व कांग्रेसी मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और साफ तौर पर कहा कि हरियाणा में कांग्रेस इसलिए हारी क्योंकि उसके नेता खुद जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहे थे. रिजिजू ने आगे कहा, "प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने माना कि कांग्रेस पार्टी में जमीनी स्तर पर कोई कोर्डिनेशन नहीं है, तो कांग्रेस कैसे जीत सकती है? उनके अपने नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी वजह से हारी, जबकि राहुल गांधी का दावा है कि वे वोटों की चोरी के कारण हारे, इस पर कौन विश्वास करेगा?..." उन्होंने आगे दावा किया कि कांग्रेस पार्टी ने धोखाधड़ी या चुनाव नियमों के उल्लंघन का एक भी मामला दर्ज नहीं किया है. रिजिजू ने कहा, "अगर कांग्रेस पार्टी ने धोखाधड़ी या चुनाव नियमों के उल्लंघन का एक भी मामला दर्ज नहीं किया है, तो उन्हें याचिका दायर करनी चाहिए... उनका प्रेस संबोधन अपने आप में एक धोखाधड़ी है."