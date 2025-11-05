ETV Bharat / bharat

'हरियाणा का मुद्दा गढ़ा जा रहा है', किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के हरियाणा में वोट चोरी के आरोप की निंदा की

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने हरियाणा में वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है.

Kiren Rijiju
मीडिया को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (ANI)
By ANI

Published : November 5, 2025 at 3:59 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को हरियाणा में वोट चोरी के राहुल गांधी के दावों की आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव से ध्यान भटकाने के लिए हरियाणा का मुद्दा गढ़ा जा रहा है.

बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिजिजू ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में जीत और हार दोनों को स्वीकार करना पड़ता है. अब अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. बिहार में मतदान दो दिन दूर है, लेकिन आज राहुल गांधी हरियाणा की कहानी सुना रहे थे. इससे साफ जाहिर है कि बिहार में कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए हरियाणा का मुद्दा गढ़ा जा रहा है...

'हमने चुनाव आयोग को गाली नहीं'
उन्होंने (राहुल गांधी) कहा कि हरियाणा में एग्जिट पोल में कांग्रेस जीती थी. 2004 के चुनावों में भी एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल बीजेपी और एनडीए की जीत बता रहे थे, लेकिन मतगणना के नतीजों में एनडीए हार गया. हमने नतीजों को स्वीकार किया और यूपीए को बधाई दी, लेकिन हमने चुनाव आयोग को गाली नहीं दी."

रिजिजू ने कहा कि लोकतंत्र में जीत और हार दोनों को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन जब एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में आते हैं, तो वे तालियां बजाते हैं और जब वे खिलाफ जाते हैं, तो मीडिया को गालियां देते हैं."

जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहे थे कांग्रेसी
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी इसलिए हारी क्योंकि उसके नेता जमीनी स्तर पर सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे थे. हरियाणा चुनावों के दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने खुद कहा था कि कांग्रेस यहां नहीं जीत पाएगी, क्योंकि उसके अपने ही नेता पार्टी को हराना चाहते हैं. इसके बाद एक पूर्व कांग्रेसी मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और साफ तौर पर कहा कि हरियाणा में कांग्रेस इसलिए हारी क्योंकि उसके नेता खुद जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहे थे.

रिजिजू ने आगे कहा, "प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने माना कि कांग्रेस पार्टी में जमीनी स्तर पर कोई कोर्डिनेशन नहीं है, तो कांग्रेस कैसे जीत सकती है? उनके अपने नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी वजह से हारी, जबकि राहुल गांधी का दावा है कि वे वोटों की चोरी के कारण हारे, इस पर कौन विश्वास करेगा?..."

उन्होंने आगे दावा किया कि कांग्रेस पार्टी ने धोखाधड़ी या चुनाव नियमों के उल्लंघन का एक भी मामला दर्ज नहीं किया है. रिजिजू ने कहा, "अगर कांग्रेस पार्टी ने धोखाधड़ी या चुनाव नियमों के उल्लंघन का एक भी मामला दर्ज नहीं किया है, तो उन्हें याचिका दायर करनी चाहिए... उनका प्रेस संबोधन अपने आप में एक धोखाधड़ी है."

इस बीच भारत के चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि वोटर लिस्ट के खिलाफ कोई अपील नहीं हुई है और 90 विधानसभा सीटों के लिए हाई कोर्ट में केवल 22 चुनाव याचिकाएं लंबित हैं.

मतदान केंद्रों पर आपत्ति क्यों नहीं जताई?
उन्होंने पूछा कि अगर कांग्रेस के मतदान एजेंटों को डुप्लिकेट वोटर्स का संदेह था, तो उन्होंने मतदान केंद्रों पर आपत्ति क्यों नहीं जताई, क्या राहुल गांधी नागरिकता वेरिफिकेशन के दौरान डुप्लिकेट, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं को हटाने वाली एसआईआर प्रक्रिया का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, और कांग्रेस के बीएलए ने कई नामों को रोकने के लिए मतदाता सूची संशोधन के दौरान कोई दावा या अपील क्यों नहीं दायर की.

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इस अनुमान पर भी सवाल उठाया कि डुप्लिकेट वोट बीजेपी को डाले गए थे, जबकि रिकॉर्ड बताते हैं कि वे वास्तव में कांग्रेस को डाले गए थे . आयोग ने कहा कि 'हाउस नंबर जीरो' उन क्षेत्रों पर लागू होता है, जहां नगर पालिकाओं या पंचायतों ने हाउस नंबर नहीं दिए हैं. अंत में चुनाव आयोग ने पूछा कि 1 अगस्त से 15 अक्टूबर तक बिहार की एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस द्वारा कोई अपील क्यों नहीं दायर की गई.

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदाता सूची का मसौदा 2 अगस्त 2024 को प्रकाशित और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया गया था.

मतदाता के फर्जी होने का आरोप
इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हरियाणा में आठ में से एक मतदाता के फर्जी होने का आरोप लगाया था. उन्होंने बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी का दावा किया और डाक और बूथ वोटों के बीच अस्पष्टीकृत विसंगतियों की ओर इशारा किया. बिहार चुनाव के पहले चरण से ठीक एक दिन पहले, उन्होंने कहा कि उनकी टीम के पास स्पष्ट सबूत हैं कि राज्य में लगभग 25 लाख मतदाता या तो डुप्लिकेट हैं, मौजूद ही नहीं हैं, या उनके साथ छेड़छाड़ की गई है.

'एच फाइल्स' नामक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "...हमारे पास स्पष्ट सबूत हैं कि (हरियाणा में) 25 लाख मतदाता फर्जी हैं, या तो वे मौजूद ही नहीं हैं या वे डुप्लिकेट हैं या किसी के भी वोट देने के लिए डिजाइन किए गए हैं...हरियाणा में आठ में से एक मतदाता फर्जी है, यानी 12.5 प्रतिशत...हमारे पास 'एच' फाइल्स है और यह इस बारे में है कि कैसे एक पूरे राज्य के वोट चुराए गए हैं...हमें संदेह था कि यह व्यक्तिगत निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है. हमें हरियाणा में अपने उम्मीदवारों से कई शिकायतें मिलीं, जिसमें कहा गया था कि कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है."

उनकी सारी प्रीडिक्शन उल्टी साबित हुईं. हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही अनुभव किया था, लेकिन हमने हरियाणा पर ध्यान केंद्रित करने और वहां जो कुछ हुआ था, उसके बारे में विस्तार से जानने का फैसला किया.

यह भी पढ़ें- बूटा सिंह के खिलाफ 'जातिवादी' टिप्पणी करना पंजाब कांग्रेस प्रमुख को पड़ा भारी, केस दर्ज

