ETV Bharat / bharat

हरियाणा सरकार का बड़ा एक्शन, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मामले में दो आईएएस अधिकारी सस्पेंड, कोटक महिंद्रा बैंक का डी-एम्पैनलमेंट

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों की एफडी के साथ गड़बड़ी के मामले में हरियाणा सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. एक तरफ जहां सरकार ने बड़े अधिकारियों पर गाज गिराई है, वहीं पंचकूला नगर निगम की एफडी के साथ धोखाधड़ी के बाद कोटक महिंद्रा बैंक पर भी एक्शन लिया है. बैंक को अब किसी भी तरह के सरकारी लेनदेन करने से डी एम्पैनल कर दिया गया है.

दो आईएएस अधिकारियों पर गिरी गाज : हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के सस्पेंशन के ऑर्डर जारी किए हैं. IAS आर के सिंह और IAS प्रदीप कुमार को सस्पेंड किया गया है. प्रदीप कुमार फिलहाल राज्य परिवहन विभाग के डायरेक्टर एवं विशेष सचिव पद पर थे, जबकि राम कुमार सिंह विशेष सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं अतिरिक्त CEO, पंचकूला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पद पर कार्यरत थे. आदेश में दोनों आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड करने को लेकर किसी भी तरह की वजह का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इन दोनों अधिकारियों को पिछले दिनों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के मामले में सस्पेंड किया गया है. इस मामले में पहले ही एसीबी ने बैंक कर्मचारियों की गिरफ्तारी की है. वहीं बैंक फ्रॉड केस को सीबीआई को सौंपने की सरकार की तैयारी है. सरकार के एक्शन से ब्यूरोक्रेसी में हलचल मची है.

दो आईएएस अधिकारियों पर गिरी गाज (Etv Bharat)

कोटक महिंद्रा बैंक का डी एम्पैनलमेंट : वहीं पंचकूला नगर निगम से जुड़े घोटाले में हरियाणा सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए कोटक महिंद्रा बैंक का सरकारी कामकाज से डी एम्पैनलमेंट कर दिया है. इस बारे में वित्त विभाग की तरफ से सभी विभागों को पत्र जारी किया गया है. इस मामले में कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारी और नगर निगम पंचकूला के कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप है. इस मामले में सरकार की तरफ से सभी वित्त विभाग से जुड़े सभी विभागों को कोटक महिंद्रा बैंक से शेष राशि ट्रांसफर करने और सभी खातों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं.