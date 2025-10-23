ETV Bharat / bharat

पंजाब के पूर्व DGP के बेटे की मौत की हो सकती है CBI जांच, हरियाणा सरकार का गृह विभाग कर रहा तैयारी

पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत की सीबीआई जांच हो सकती है. हरियाणा सरकार इसकी तैयारी कर रही है.

Haryana government may hand over the death investigation of former Punjab DGP Mohammad Mustafa Son Aqeel Akhtar to the CBI
पंजाब के पूर्व DGP के बेटे की मौत की हो सकती है CBI जांच (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 23, 2025 at 7:04 PM IST

पंचकूला : पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत की जल्द सीबीआई जांच हो सकती है. हरियाणा सरकार के गृह विभाग ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने की तैयारी कर ली है.

सीबीआई को जांच सौंपने की तैयारी : पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए हरियाणा सरकार का गृह विभाग तैयारी कर रहा है. इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सरकार से अनुमति मिलने के बाद पूरा केस सीबीआई को सौंपा जाएगा. अभी इस मामले की एसआईटी जांच की जा रही है जिसके इंचार्ज एसीपी विक्रम नेहरा हैं. उनकी टीम में इंस्पेक्टर पृथ्वी, पुलिस सब इंस्पेक्टर पूजा, एसआई प्रकाश और साइबर एक्सपर्ट के तौर पर पुलिस सब इंस्पेक्टर रामास्वामी शामिल हैं. हाईप्रोफाइल केस होने के कारण एसआईटी पूरे मामले में फूंक-फूंक कर हर कदम रख रही है.

संदिग्ध हालातों में हुई थी मौत : आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की पंचकूला सेक्टर-4 स्थित घर में 16 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में माैत हो गई थी. परिवार अकील अख्तर को सेक्टर 6 स्थित अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां पर डॉक्टरों ने अकील अख्तर को मृत घोषित कर दिया था. इसके बाद अकील अख्तर को यूपी के सहारनपुर में सुपुर्द-ए-खाक किया गया.

शमशुद्दीन चौधरी की शिकायत पर केस दर्ज : अकील अख्तर के दो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए जिसमें उन्होंने अपने परिवार पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए. इसके बाद 17 अक्टूबर को पंजाब के मलेरकोटला के मॉडल टाउन के रहने वाले शमशुद्दीन चौधरी ने पंचकूला कमिश्नर को एक शिकायत दी जिसके बाद पंचकूला के मनसा देवी थाने में पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, पंजाब की पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, अकील की बहन और पत्नी के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया.

"वीडियो की होगी फॉरेंसिक जांच" : वहीं पूरे मामले की जांच कर रहे एसआईटी इंचार्ज एसीपी विक्रम नेहरा ने कहा था कि "जांच की सबसे बड़ी प्रायोरिटी मौत की वजह को जानना है. जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है, उससे मौत की सही वजह पता नहीं चल सकी है. जो दो वीडियो सामने आएं हैं, उनकी फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी. जिन लोगों पर आरोप है, उन्हें एसआईटी जल्द से जल्द जांच में शामिल करेगी. जल्द पूछताछ करेंगे. गवाह, शिकायतकर्ता समेत मृतक से जुड़े जितने भी लोग हैं, उन्हें बुलाया जाएगा. अकील अख्तर के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाला जाएगा."

मोहम्मद मुस्तफा बता चुके साजिश : वहीं पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा अपने बेटे को मानसिक तौर पर बीमार बता चुके हैं. उन्होंने कहा था कि एक साजिश के तहत उन्हें पूरे मामले को लेकर बदनाम किया जा रहा है. उन्होंने अकील अख्तर के वीडियो में लगाए गए सारे आरोपों को गलत बताया था.

