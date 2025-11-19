ETV Bharat / bharat

शिमला में हरियाणा की युवती से दुष्कर्म, लिव इन पार्टनर पर लगा आरोप

हरियाणा की लड़की ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है.

Haryana girl Raped in Shimla
शिमला में हरियाणा की लड़की से दुष्कर्म (प्रतीकात्मक फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 5:27 PM IST

शिमला: हरियाणा की एक युवती से शिमला में दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता ने अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. आरोपी दिल्ली का मूल निवासी है. युवती की शिकायत के अनुसार वह पिछले दो महीनों से अपने प्रेमी के साथ शिमला शहर के ढली क्षेत्र में रह रही थी. युवती की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न आपराधिक धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शिमला में शादी का झांसा देकर लड़की से दुष्कर्म

ढली पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि, दिल्ली निवासी अक्षत से उसका प्रेम संबंध था. दोनों 9 सितंबर 2025 से 9 नवंबर 2025 तक ढली में साथ रहे. युवती ने आरोप लगाया है कि 21 सितंबर को अक्षत ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. पीड़िता ने बताया कि, दुष्कर्म की घटना ने उसकी मानसिक स्थिति को गहरा आघात पहुंचाया. अब प्रेमी द्वारा शादी से इनकार किए जाने के बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है.

पीड़िता का कहना है कि अक्षत ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन अब अक्षत शादी से साफ इनकार कर रहा है. इससे पीड़िता भावनात्मक रूप से टूट गई है और उसका मानसिक स्वास्थ्य काफी प्रभावित हुआ है. मामले की गंभीरता को देखते हुए उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 और 3(5) के तहत केस दर्ज कर लिया है.

पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज

एसपी संजीव गांधी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि, "ढली पुलिस ने युवती की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. इस मामले में पूछताछ की जा रही है. फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश जारी है."

