ETV Bharat / bharat

हरियाणा में पहली टेली रोबोटिक सर्जरी, फरीदाबाद के डॉक्टरों ने 1500 किलोमीटर दूर कोलकाता में मरीज का किया ऑपरेशन

हरियाणा के फरीदाबाद के डॉक्टरों ने पहली टेली रोबोटिक सर्जरी की है. शहर में बैठे-बैठे डॉक्टरों ने 1500 किलोमीटर दूर मरीज का ऑपरेशन किया.

Haryana Faridabad Doctors performed the first tele robotic surgery in a private hospital in Kolkata
हरियाणा में पहली टेली रोबोटिक सर्जरी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 19, 2026 at 10:55 PM IST

|

Updated : February 19, 2026 at 11:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद : हरियाणा के इतिहास में पहली बार फरीदाबाद के निजी अस्पताल से 1500 किलोमीटर दूर कोलकाता के निजी अस्पताल में जटिल टेली रोबोटिक सर्जरी की गई. ये सर्जरी 18 फरवरी को की गई है जिसकी जानकारी डॉक्टरों ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए दी. देश में अब तक 150 से ज्यादा टेली रोबोटिक सर्जरी की जा चुकी हैं जो कि सफल हुई हैं. रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए हैदराबाद से मुरादाबाद तक और दिल्ली से गुजरात तक की लंबी दूरी की सर्जरी भी सफलतापूर्वक हो चुकी है. डॉक्टरों के मुताबिक आने वाला समय भारत के डॉक्टरों का है, क्योंकि भारतीय डॉक्टर विदेशों में भी टेली रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं.

हरियाणा की पहली टेली रोबोटिक सर्जरी : फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में 18 फरवरी को हरियाणा की सबसे लंबी दूरी की टेली रोबोटिक सर्जरी को किया गया. फरीदाबाद के निजी अस्पताल से 1500 किलोमीटर दूर कोलकाता के एक निजी अस्पताल में इस सर्जरी को अंजाम दिया गया. जिस मरीज पर टेली रोबोटिक सर्जरी की गई, उसे मूत्राशय के दाहिने हिस्से में संकुचन था (इस तरह की ट्यूब का संकुचन जो पेशाब को दाहिरी किडनी से यूरिन ब्लैडर या मूत्राशय की तरफ ले जाती है). पहले ही मरीज की किडनी में पथरी की सर्जरी होने की वजह से उसकी दाहिनी किडनी पचास प्रतिशत क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और उसकी किडनी सिर्फ पचास प्रतिशत ही काम कर रही थी. मरीज में तीसरे चरण की गंभीर सीकेडी (CKD यानी क्रोनिक किडनी डिसीज़ की संभावना रहती है, इसलिए डॉक्टरों ने ओपेन सर्जरी की जगह रोबोटिक पायलोयूरेटेस्टमी सर्जरी का विकल्प चुना.

हरियाणा में पहली टेली रोबोटिक सर्जरी (Etv Bharat)

फरीदाबाद में सर्जन, कोलकाता में मरीज : सर्जन की एक टीम ने फरीदाबाद में बैठकर किडनी और यूरेटर के बीच के संकुचन को ठीक किया जिससे पेशाब का बहाव ठीक हो गया. अहम ये है कि इस प्रक्रिया को करते हुए मरीज फरीदाबाद में नहीं, कोलकाता में था. पूरी प्रक्रिया में 100 मिनट यानि दो घंटे से कम का समय लगा. सर्जरी के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ है, और अपने घर कोलकाता में ही रिकवर हो रहा है. इस पूरी प्रक्रिया को यूरोलॉजी और रीनल ट्रांसप्लांट टीम के डॉ रीतेश मोंगा, क्लिनिकल डायरेक्टर एंड हेड यूरोलॉजी, यूरो ऑन्कोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट और यूरोलॉजी यूरो ऑन्कोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट के वरिष्ठ सलाहकार डॉ लोकेंद्र यादव के नेतृत्व में किया गया.

Haryana Faridabad Doctors performed the first tele robotic surgery in a private hospital in Kolkata from 1500 km Distance
कोलकाता में मरीज का किया ऑपरेशन (Etv Bharat)

दूरी अब इलाज में बाधा नहीं : टेली रोबोटिक सर्जरी के जरिए लंबी दूरी पर रहते हुए भी मरीजों के लिए बेहतर इलाज उपलब्ध हो पा रहा है. टेली रोबोटिक सर्जरी का सफलता पूर्वक संचालन के बाद हरियाणा देशभर में उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने वाला राज्य बन गया है. बेहतर इलाज में अब दूरी एक बाधा नहीं हैं, क्योंकि अनुभवी सर्जन की सेवाएं देश के विभिन्न हिस्सों में अब मरीजों तक पहुंच रही हैं. उन्नत तकनीक ने मरीज और सर्जन के बीच लंबी दूरी को कम कर दिया है. टेली सर्जरी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित कर रही है, जहां मरीज अपने शहर में ही उन्नत तकनीक का लाभ ले रहे हैं जिससे उनका ना सिर्फ यात्रा का खर्च बचता है, बल्कि वो अपने परिजनों के बीच रहकर जल्द स्वस्थ हो पा रहे हैं. टेली सर्जरी में रोबोट का प्रयोग होने से सामान्य सर्जरी की तुलना में इसमें रिकवरी भी जल्दी होती है.

Haryana Faridabad Doctors performed the first tele robotic surgery in a private hospital in Kolkata from 1500 km Distance
टेली रोबोटिक सर्जरी करने वाले डॉक्टर रितेश मोंघा अपनी टीम के साथ (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : "ताऊ, मन्ने भी जहाज में बैठा ले"...आवाज़ सुन CM चौंके, फौरन सच कर डाला सोनू का सपना

ये भी पढ़ें : जींद में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा भड़के, मंच से उतरने के लिए कहा, बाउंसरों की लोगों के साथ हुई मारपीट

ये भी पढ़ें : अंबाला में भिखारी निकला लखपति, अकाउंट में मिले लाखों रुपए, ट्राइसाइकिल से निकली नोटों की गड्डियां

Last Updated : February 19, 2026 at 11:03 PM IST

TAGGED:

HARYANA FIRST TELE ROBOTIC SURGERY
TELE ROBOTIC SURGERY
टेली रोबोटिक सर्जरी
FARIDABAD TELE ROBOTIC SURGERY
HARYANA FIRST TELE ROBOTIC SURGERY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.