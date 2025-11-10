ETV Bharat / bharat

फरीदाबाद विस्फोटक केस में क्या बोले हरियाणा DGP?, ईटीवी भारत से Exclusive बातचीत

भूपेंद्र जिष्टू की रिपोर्ट

चंडीगढ़ : जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने एक संयुक्त अभियान के तहत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद करने के साथ फरीदाबाद में ही डॉक्टर मुजम्मिल शकील को अरेस्ट किया है और एक बड़ी आतंकी घटना को होने से पहले नाकाम कर दिया है. ईटीवी भारत ने हरियाणा पुलिस के डीजीपी ओ.पी.सिंह से पूरे मामले को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के अलावा हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी विशेष चर्चा की है.

"फरीदाबाद मामले में पुलिस को बधाई" : फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस की कार्रवाई को लेकर पूछे गए सवाल पर डीजीपी ओ.पी. सिंह ने हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की पीठ थपथपाते हुए कहा कि "मैं फरीदाबाद पुलिस और हरियाणा पुलिस के जवानों के साथ ही जम्मू-कश्मीर पुलिस को बधाई देता हूं. उन्होंने वक्त रहते एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है, इसके लिए उनको बधाई."

हरियाणा डीजीपी ओ पी सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत (Etv Bharat)

"चिंता का विषय है": जब उनसे सवाल किया गया कि हरियाणा में इससे पहले विस्फोटक की इतनी बड़ी खेप कभी आतंकियों से बरामद नहीं हुई और इस तरह के नेटवर्क के खुलासा होने के बाद आगे किस तरह काम करने की जरूरत है?. इस पर उन्होंने कहा कि "ये चिंता का विषय है, हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि कैसे अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग को और मजबूत करें". अभी तक इस मामले को लेकर उनके पास क्या जानकारी है, इसको लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि "इसके बारे में हमारे पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद ने विस्तार से जानकारी दी है और मैं उनके बयान पर ही कायम हूं."

"हरियाणा में सभी सुरक्षित हैं" : जब उनसे सवाल किया गया कि अपने डीजीपी का कार्यभार संभालने के बाद पुलिस में पॉजिटिविटी लाने के लिए बहुत सारे संदेश दिए हैं. क्या उनका असर फील्ड में दिख रहा है?. इस पर उन्होंने कहा कि "जब भी कोई नया ऑफिस होल्डर आता है, तो लोग कहते हैं कि इसी ने किया है. हमारी पुलिस आज की नहीं है. लंबे वक्त से है. बहुत मेहनत और बलिदान होता है और ये लगातार चल रहा है. मैं अभी इस काम को देख रहा हूं. हरियाणा में सभी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हरियाणा सभी आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं. हमारे जवान और अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास कर रहे हैं. आज हम उसका हिस्सा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमारे से शुरू हो रहा है. हमेशा से हरियाणा पुलिस अपराधियों के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है. यहां के समाज में अपराधियों की कोई स्वीकार्यता नहीं है."

"200 बदमाशों को भेजा जेल" : हरियाणा पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन ट्रैक डाउन की मुहिम छेड़ी है, किस तरह की सफलता इसमें मिल रही है?. इस पर वे कहते हैं कि "जो लोग मुंह जोर हैं, हथियार बंद हैं, लोगों को तंग करना अपनी जीवनशैली समझते हैं, उनको हम चुन-चुन कर जेलों में भेज रहे हैं. हमने हर एसएचओ को पांच का टारगेट दे रखा है. 20 नवंबर तक का वक्त है. अभी तक हम 150 से 200 बदमाशों को जेल भेज चुके हैं, बाकी के पीछे हम लगे हुए हैं. जो लोग समाज के दुश्मन है, लोगों को तंग करते हैं, उनको हम खुला नहीं घूमने देंगे."

"आलोचना हमारे लिए फीडबैक है" : विपक्ष भी कानूनी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाता रहता है, आपको लगता है आपकी इस मुहिम का असर आने वाले दिनों में दिखेगा ?. इस सवाल पर वे कहते हैं कि "आलोचना हमारे लिए फीडबैक है, अगर कोई ना कोई बात कही जाती है तो कोई पीड़ित है. हमारा काम बहस करना नहीं है, आंकड़े दिखाना नहीं है. हमारा काम लोगों को सुनना, कैसे हम उसको अपनी नीति में लेकर आए और पुलिस उस पर काम करे, ये हमारी प्राथमिकता है. आलोचना तो होगी, अगर एक आदमी भी पीड़ित होगा तो भी चिंता का विषय है. सभ्यता में ये आश्वासन दिया गया है कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पियेंगे, बकरी को अपनी कमजोरी का मलाल नहीं, शेर को अपनी ताकत का गुमान नहीं, ये सतत संघर्ष है, चल रहा है."