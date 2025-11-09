ETV Bharat / bharat

हरियाणा DGP बोले- 'थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं, सोचते हैं कि दादागिरी भी हो और हम फंसे भी नहीं'

हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने राज्य में क्राइम पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि 'थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं'

DGP On Haryana Crime
हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 9, 2025 at 10:41 AM IST

5 Min Read
गुरुग्राम: हरियाणा के DGP ओपी सिंह ने पुलिस जवानों से कहा है कि "थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं. वो स्टंट करते हैं. इससे वो खुद तो खतरा उठाते ही हैं दूसरे के लिए भी जान का खतरा बनते हैं. ज्यादातर थार वालों का दिमाग घुमा हुआ होता है. इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए." उन्होंने कहा कि "सड़कों पर जांच जरूरी है लेकिन आम आदमी को तंग नहीं किया जाए. बुलेट मोटर साइकिल है तो उस पर मुजोर लोग चलते हैं. तो हर तीन में से एक बुलेट को चेक करो. इससे जांच भी जाएगी, अपराधियों में खौफ भी होगा और जो गलत लोग होंगे वे पकड़े भी जायेंगे." डीजीपी ने ये बातें गुरुग्राम में डीसीपी के साथ प्रेस वार्ता के दौरान कही.

'दोनों मजे थोड़े होंगे, दादागिरी भी हो और हम फसें भी नहीं': डीजीपी बोले "आप बातचीत ठीक से करिए. क्या दिक्कत है साहब कर बात करने के लिए. प्लीज कोऑपरेट करें, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है. जांच के लिए गाड़ी रोकें, तो गाड़ी मालिक को कहें. थैंक्यू फॉर कोऑपरेशन. सारी गाड़ी को आप क्यों रोकेंगे. अब थार गाड़ी है. उसे रोकने का क्या मतलब है. बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पर चलते हैं. जिस तरह के गाड़ी का च्वाइस है. आपका माइंडसेट वह शो करता है. थार देखिए स्टंट करेंगे. हमारा एक एएसपी का बेटा था, गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर और रोये फिरता है. हमारे बेटे को छोड़ो जी. उससे पूछा गया कि किसके नाम से थार है, तो कहा मेरे नाम से. तो तू ही बदमाश है. हम लिस्ट निकालेंगे थार की कितने पुलिस वालों के पास थार होगी और जिसके पास थार होगी, उसका दिमाग घूमा हुआ है. थार गाड़ी नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है कि हम ऐसे हैं. तो ठीक है भुगतो जी. दोनों मजे थोड़े होंगे. दादागिरी भी हो और हम फसें भी नहीं. दोनों कैसे होगा. हमारा यह कहना है कि जाम-जूम तो आम लोग भुगत लेंगे, उनका बेवजह बेज्जती न हो."

डीजीपी ओपी सिंह बोले 'थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं' (Etv Bharat)

'20 नवंबर तक सभी बड़े अपराधी जेल में होंगे': डीजीपी ओपी सिंह ने इस दौरान कहा कि "हरियाणा पुलिस का इतिहास वीरता, अनुशासन और गौरव से भरा रहा है. अपराधियों के लिए यह राज्य कभी आसान नहीं रहा." उन्होंने कहा कि "अपराधियों और पुलिस के बीच हमेशा से '36 का आंकड़ा' रहा है. हरियाणा पुलिस ने हमेशा अपराध पर सीधा प्रहार किया है, समझौते की कोई जगह नहीं रही. 20 नवंबर तक सभी बड़े अपराधी जेल में होंगे."

ट्रैकडाउन अभियान में 56 खतरनाक अपराधी गिरफ्तार: डीजीपी सिंह ने बताया कि "प्रदेश में चल रहे ट्रैक डाउन अभियान के तहत अब तक 56 ख़तरनाक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा की 20 नवंबर तक हरियाणा के सभी बड़े अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होंगे." उन्होंने कहा कि "यह अभियान पुलिस की साख और जनता के विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है."

जनता से अच्छा व्यवहार, अपराधियों पर सख्तीः डीजीपी ने कहा कि "हरियाणा पुलिस जनता के साथ बेहतर व्यवहार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है." उन्होंने कहा की "हरियाणा पुलिस को अच्छे व्यवहार की कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है. यह हमारी कार्य संस्कृति का हिस्सा है. उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी समाज की सेवा के लिए बने हैं, इसलिए जनता के प्रति संवेदनशीलता और अपराधियों के प्रति सख़्ती. दोनों एक साथ निभाई जा रही हैं."

हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह (Etv Bharat)

गैंगस्टरों को बताया ‘कायर और गद्दार': डीजीपी ओपी. सिंह ने गैंगस्टरों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि "ये लोग कायर और गद्दार है. जो केवल आम नागरिकों को डराने का काम करते हैं." उन्होंने चुनौती दी की "अगर उनमें हिम्मत है तो पुलिस का सामना करें. वरना खुद का ध्यान रखें, बाकी उनका ध्यान हरियाणा पुलिस रख लेगी." डीजीपी ने कहा कि "हरियाणा पुलिस ऐसे तत्वों को जड़ से समाप्त करने के लिए दिन-रात काम कर रही है."

साइबर अपराध पर सबसे मजबूत तंत्र: साइबर अपराध पर बोलते हुए डीजीपी सिंह ने बताया कि "हरियाणा पुलिस का साइबर नेटवर्क देश में सबसे मजबूत है." उन्होंने कहा कि "हर जिले में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए जा चुके हैं और विशेषज्ञ टीम लगातार अपराधियों की निगरानी कर रही है." उन्होंने कहा की "लोग लालच या भय के कारण साइबर ठगी का शिकार बनते हैं. जागरूक रहें, किसी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें और अपनी बैंक जानकारी किसी से साझा न करें." डीजीपी ने कहा कि "साइबर अपराध के खिलाफ राज्यभर में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है."

ट्रैफिक नियमों पर सख्ती: यातायात व्यवस्था को लेकर डीजीपी ने साफ कहा कि "अगर किसी ने नियमों के अनुसार वाहन नहीं चलाया तो उसका चालान निश्चित रूप से होगा." उन्होंने कहा कि "सड़क सुरक्षा के लिए ट्रैफिक अनुशासन जरूरी है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा."

हरियाणा पुलिस का मिशन‘सुरक्षा, सेवा और समर्पण’: प्रेसवार्ता के अंत में डीजीपी ने कहा कि "हरियाणा पुलिस अपनी मूल भावना 'सुरक्षा, सेवा और समर्पण' के साथ आगे बढ़ रही है. हमारा लक्ष्य है कि अपराध मुक्त हरियाणा. जहां जनता सुरक्षित महसूस करे और अपराधी डर में रहें."

ये भी पढ़ें-हरियाणा में गरजे दिग्विजय चौटाला, बोले - "बीजेपी का फॉर्मूला ईटिंग, मीटिंग और चीटिंग"

