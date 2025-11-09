ETV Bharat / bharat

हरियाणा DGP बोले- 'थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं, सोचते हैं कि दादागिरी भी हो और हम फंसे भी नहीं'

गुरुग्राम: हरियाणा के DGP ओपी सिंह ने पुलिस जवानों से कहा है कि "थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं. वो स्टंट करते हैं. इससे वो खुद तो खतरा उठाते ही हैं दूसरे के लिए भी जान का खतरा बनते हैं. ज्यादातर थार वालों का दिमाग घुमा हुआ होता है. इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए." उन्होंने कहा कि "सड़कों पर जांच जरूरी है लेकिन आम आदमी को तंग नहीं किया जाए. बुलेट मोटर साइकिल है तो उस पर मुजोर लोग चलते हैं. तो हर तीन में से एक बुलेट को चेक करो. इससे जांच भी जाएगी, अपराधियों में खौफ भी होगा और जो गलत लोग होंगे वे पकड़े भी जायेंगे." डीजीपी ने ये बातें गुरुग्राम में डीसीपी के साथ प्रेस वार्ता के दौरान कही.

'दोनों मजे थोड़े होंगे, दादागिरी भी हो और हम फसें भी नहीं': डीजीपी बोले "आप बातचीत ठीक से करिए. क्या दिक्कत है साहब कर बात करने के लिए. प्लीज कोऑपरेट करें, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है. जांच के लिए गाड़ी रोकें, तो गाड़ी मालिक को कहें. थैंक्यू फॉर कोऑपरेशन. सारी गाड़ी को आप क्यों रोकेंगे. अब थार गाड़ी है. उसे रोकने का क्या मतलब है. बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पर चलते हैं. जिस तरह के गाड़ी का च्वाइस है. आपका माइंडसेट वह शो करता है. थार देखिए स्टंट करेंगे. हमारा एक एएसपी का बेटा था, गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर और रोये फिरता है. हमारे बेटे को छोड़ो जी. उससे पूछा गया कि किसके नाम से थार है, तो कहा मेरे नाम से. तो तू ही बदमाश है. हम लिस्ट निकालेंगे थार की कितने पुलिस वालों के पास थार होगी और जिसके पास थार होगी, उसका दिमाग घूमा हुआ है. थार गाड़ी नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है कि हम ऐसे हैं. तो ठीक है भुगतो जी. दोनों मजे थोड़े होंगे. दादागिरी भी हो और हम फसें भी नहीं. दोनों कैसे होगा. हमारा यह कहना है कि जाम-जूम तो आम लोग भुगत लेंगे, उनका बेवजह बेज्जती न हो."

डीजीपी ओपी सिंह बोले 'थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं' (Etv Bharat)

'20 नवंबर तक सभी बड़े अपराधी जेल में होंगे': डीजीपी ओपी सिंह ने इस दौरान कहा कि "हरियाणा पुलिस का इतिहास वीरता, अनुशासन और गौरव से भरा रहा है. अपराधियों के लिए यह राज्य कभी आसान नहीं रहा." उन्होंने कहा कि "अपराधियों और पुलिस के बीच हमेशा से '36 का आंकड़ा' रहा है. हरियाणा पुलिस ने हमेशा अपराध पर सीधा प्रहार किया है, समझौते की कोई जगह नहीं रही. 20 नवंबर तक सभी बड़े अपराधी जेल में होंगे."

ट्रैकडाउन अभियान में 56 खतरनाक अपराधी गिरफ्तार: डीजीपी सिंह ने बताया कि "प्रदेश में चल रहे ट्रैक डाउन अभियान के तहत अब तक 56 ख़तरनाक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा की 20 नवंबर तक हरियाणा के सभी बड़े अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होंगे." उन्होंने कहा कि "यह अभियान पुलिस की साख और जनता के विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है."