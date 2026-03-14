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जहां कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग से BJP को मिला 'हर्ष', उसी हिमाचल में भितरघात से डरी हरियाणा कांग्रेस तलाश रही 'सुख'

ये वही साल है जब कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश से बड़ा झटका लगा था. हिमाचल में 40 विधायकों वाली कांग्रेस को 25 विधायकों वाली भाजपा से हार का मुंह देखना पड़ा. साल 2024 के राज्यसभा चुनाव में आखिरी वक्त पर भाजपा ने हर्ष महाजन को उम्मीदवार के रूप में उतारा. चुनाव में 6 कांग्रेस और 3 निर्दलीय विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और 27 फ़रवरी को बहुमत के बाद भी कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए थे.

इस पूरे प्रकरण में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा कांग्रेस अपने विधायकों को उस प्रदेश में लेकर आई, जहां 2 साल पहले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ 'खेला' हो गया था. 13 मार्च को हरियाणा कांग्रेस के विधायक लाव-लश्कर के साथ शिमला की पहाड़ियों पर पहुंचे. टूरिस्ट स्पॉट कुफरी को हरियाणा कांग्रेस विधायकों की मौजूदगी ने सियासी हॉटस्पॉट बना दिया. विधायकों के शिमला पहुंचने की तस्वीर सामने आई तो फरवरी 2024 की यादें भी ताज़ा हो गई.

शिमला: हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान में अब महज़ एक दिन बाकी है. इस चुनाव में तीसरे उम्मीदवार की एंट्री ने आमतौर पर नजरंदाज़ होने वाले राज्यसभा चुनाव को हॉट टॉपिक बना दिया. इसी बीच हरियाणा कांग्रेस विधायक हिमाचल पहुंचे तो सियासी कयासबाजी की चिंगारियां बड़ी लपटों में बदल गई हैं. एक तरफ विधायकों के कुफरी में ठहरने और चायल जाने को ऐसे पेश किया जा रहा कि विधायक घूमने-फिरने आए हों. वहीं, दूसरी ओर हरियाणा कांग्रेस विधायकों का हिमाचल में शरण लेना, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग होने की आशंका की ओर इशारा कर रहा है. लेकिन, इन सब में सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि क्रॉस वोटिंग से आशंकित हरियाणा कांग्रेस विधायकों को लेकर हिमाचल पहुंची. वही, राज्य जहां सत्तारूढ़ कांग्रेस पिछले राज्यसभा चुनाव में भाजपा से गच्चा खा गई थी.

इस वजह से कांग्रेस नेताओं में छिटकने की संभावना!

हिमाचल प्रदेश में हुए ये राज्यसभा चुनाव कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा धक्का था. शायद यही वजह है कि अब हरियाणा कांग्रेस विधायकों के छिटकने के डर से उन्हें हरियाणा से दूर पर्वतीय प्रदेश में लेकर आई है. वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भारद्वाज कहते हैं "कांग्रेस के नेताओं में अपनी पार्टी के प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी नजर आती है. इसी का परिणाम है कि हरियाणा कांग्रेस विधायकों को लेकर शिमला पहुंची है. इसके अलावा शीर्ष नेतृत्व भी पार्टी के नेताओं में विचार को प्रबल नहीं कर पाया है. इसके कारण भी कांग्रेस के नेताओं में छिटकने की संभावना बनी रहती है. इसी का परिणाम पिछले हिमाचल राज्यसभा के चुनाव में भी देखने को मिला और अब कांग्रेस हरियाणा में होने जा रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर भी आशंकित दिखती है."

2022 चुनाव में भाजपा समर्थित कार्तिकेय शर्मा से अजय माकन को मिली थी मात

हरियाणा कांग्रेस के लिए आशंका की एक बड़ी वजह साल 2022 के राज्यसभा चुनाव भी हैं. हरियाणा में साल 2022 में हुए राज्यसभा चुनाव में दिलचस्प तरीके से दूसरी सीट पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी. चुनाव में बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन को हार मिली थी. दिलचस्प मुकाबले में पूर्व में कांग्रेस सरकार में उद्योग मंत्री रह चुके विनोद शर्मा के बेटे ने राज्यसभा का क्लोज मार्जिन से चुनाव जीता था. पहली वरीयता के वोटों में बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण लाल पंवार को 36 वोट मिले. वहीं, कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को 29 वोट प्राप्त हुए. इसके मुकाबले कार्तिकेय शर्मा को सिर्फ 23 प्रथम वरीयता वोट मिले थे. इसके बावजूद मतगणना की प्रक्रिया और वोटों के ट्रांसफर के बाद कार्तिकेय शर्मा ने बाजी पलट दी और राज्यसभा की दूसरी सीट अपने नाम कर ली.

हरियाणा में राज्यसभा के लिए मतदान का गणित

16 मार्च को हरियाणा विधानसभा में राज्यसभा की दो सीटों पर मतदान होने हैं. इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की ओर से आधिकारिक रूप से एक-एक प्रत्याशी मैदान में हैं. वहीं, एक तीसरे निर्दलीय उम्मीदवार के मैदान में उतरने से मामला दिलचस्प हो गया है. 16 मार्च को 2 सीटों पर 3 उम्मीदवारों के लिए मतदान होगा. हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं. इसमें भाजपा के पास 48 और कांग्रेस के कांग्रेस के पास 37 सीटें हैं. इसके अलावा सदन में इंडियन नेशनल लोकदल के तीन और तीन निर्दलीय सदस्य हैं.

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