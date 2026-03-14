ETV Bharat / bharat

राज्यसभा चुनाव से पहले क्या कांग्रेस में है डर का माहौल! हिमाचल में क्यों छिपाए अपने विधायक

दरअसल राज्यसभा की दो सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होना है. क्रॉस वोटिंग की आशंका से चिंतित कांग्रेस ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का अनोखा इंतजाम किया है. शुक्रवार (13 मार्च) देर शाम पुलिस सुरक्षा के साथ सोलन से शिमला की तरफ कांग्रेस विधायकों से भरी गाड़ियां रवाना हुई. देर शाम शिमला के कुफरी पहुंच गए हैं. कांग्रेस के विधायक कुफरी के होटल ट्विन टावर में ठहरेंगे. जानकारी के अनुसार सभी विधायक रात करीब नौ बजे कुफ़री पहुंचे. राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों को एकजुट रखने की रणनीति के तहत उन्हें हिमाचल प्रदेश में ठहराया है.

शिमला: राज्यसभा चुनाव आते ही लोकतंत्र का नया पर्यटन सीजन शुरू हो गया है. इसलिए हरियाणा कांग्रेस अपने विधायकों इस बार हिमाचल की वादियों में ‘राजनीतिक सैर करवा’ कर रहे है. पार्टी को डर है कि कहीं विधायकों का वोट इधर-उधर न बह जाए, इसलिए विधायकों को होटल में सुरक्षित रखकर लोकतंत्र की ‘कड़ी निगरानी’ की जा रही है.

कुफरी स्थित होटल ट्विन टावर में विधायकों के ठहरने की व्यवस्था की गई है. यहां हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है. होटल के बाहर और आसपास पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है, ताकि किसी भी तरह की अवांछित गतिविधि को रोका जा सके और विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. कांग्रेस को डर यह है कि कहीं वोट डालते समय उनके विधायक कहीं रास्ता न भटक जाएं. इसलिए पार्टी ने एहतियातन उन्हें होटल में रखकर लोकतंत्र को 'एयरटाइट पैक' कर दिया है. जानकारी है कि हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायक राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से पहले तक अब इसी होटल में रुकेंगे.

दो सीटों के लिए होना है मतदान

बताया जा रहा है कि होटल परिसर में सुरक्षा के साथ-साथ आवाजाही पर भी नजर रखी जा रही है. पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार हालात पर निगरानी बनाए हुए है. राज्यसभा चुनाव को देखते हुए इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक हलकों की भी नजर बनी हुई है. दरअसल, हरियाणा में राज्यसभा की दो सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होना है. बीजेपी ने संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने दलित नेता कर्मवीर बौद्ध को मैदान में उतारा है. इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के चुनाव लड़ने से मुकाबला और दिलचस्प हो गया है.

जीत के लिए 31 वोटों की जरूरत

90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए कम से कम 31 वोटों की जरूरत होती है. वर्तमान में BJP के पास तीन निर्दलीय समेत 48 विधायकों का समर्थन है. वहीं, दूसरी ओर हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं, इसलिए गणित के अनुसार पार्टी अपने उम्मीदवार को जिता सकती है. यही वजह है कि क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ गया है.

ये भी पढ़ें: शिमला पुलिस ने LSD के मुख्य सप्लायर को ​गुरुग्राम से दबोचा, केरल-पंजाब का कनेक्शन आया सामने, व्हाट्सएप कॉल से चलता था नेटवर्क