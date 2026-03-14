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कुफरी में फिर हलचल! कुफरी से चायल के लिए रवाना हुए हरियाणा कांग्रेस विधायक

हरियाणा में 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक शिमला में रहने वाले हैं.

Haryana Congress MLA move chail
चायल के लिए रवाना हुए हरियाणा कांग्रेस विधायक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 6:30 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हरियाणा राज्यसभा चुनाव 2026 में क्रॉस वोटिंग होने का डर कांग्रेस पार्टी को डर सता रहा है. ऐसे में चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस के विधायक शिमला लाए गए हैं. शनिवार (14 मार्च को) शिमला के कुफरी में दोपहर बाद फिर हलचल देखने को मिली. कुफरी स्थित निजी होटल से शनिवार दोपहर बाद हरियाणा कांग्रेस के विधायक बाहर निकले और चायल के लिए रवाना हो गए.

हरियाणा कांग्रेस के विधायकों के लिए खास इंतजाम

जानकारी के अनुसार विधायकों के लिए चायल के एक होटल में लंच का कार्यक्रम तय किया गया है. इस लिए कांग्रेस विधायकों का काफिला कुफरी से चायल के लिए रवाना हो गया. दोपहर करीब दो बजे विधायकों का काफिला कुफरी से चायल के लिए रवाना हुआ. विधायकों को टेंपो ट्रैवलर के माध्यम से ले जाया गया और उनके साथ सुरक्षा का भी विशेष इंतजाम किया गया है. विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काफिले में पायलट वाहन के साथ हिमाचल पुलिस के जवान भी तैनात रहे.

चायल के लिए रवाना हुए हरियाणा कांग्रेस विधायक (ETV Bharat)

ऑल इज वेल दिखाने की कवायद

बताया जा रहा है कि, विधायकों का चायल के ITC होटल में लंच और घूमने का कार्यक्रम है. इसके बाद विधायक संभवतः वापस कुफरी लौट सकते हैं. साफ है कि घूमने निकले विधायकों के जरिए स्थिति को सामान्य दिखाने का प्रयास किया जा रहा है. हरियाणा में 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक शिमला में रहने वाले हैं. 16 मार्च को होने वाले मतदान से पहले कांग्रेस ने अपने 31 विधायकों को पुलिस एस्कॉर्ट के साथ शिमला शिफ्ट कर दिया गया था. सभी विधायक शुक्रवार देर शाम करीब 8:45 बजे कुफरी स्थित निजी रिसॉर्ट में पहुंचे, जहां उनके लिए पहले से कमरे बुक किए गए थे. विधायकों की सुरक्षा के लिए यहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

Haryana Congress MLA move chail
विधायकों के साथ कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद (ETV Bharat)

विधायकों के साथ कांग्रेस के यह बड़े नेता भी मौजूद

कांग्रेस विधायकों को दो पुलिस एस्कॉर्ट और 2 पुलिस पायलट वाहनों की सुरक्षा में तीन टेंपो ट्रैवलर (अर्बेनिया) और 5 वीआईपी गाड़ियों के काफिले के साथ शिमला लाया गया. बताया जा रहा है कि इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी विधायकों के साथ मौजूद हैं. सूत्रों के अनुसार, 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव के दिन सुबह सभी विधायक सीधे चंडीगढ़ जाकर मतदान करेंगे.

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सुरक्षा में पायलट वाहन के साथ हिमाचल पुलिस के जवान भी तैनात (ETV Bharat)

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