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"पंजाब में किसान-महिलाएं सरकार से त्रस्त", नायब सिंह सैनी बोले - "AAP ने झूठे वादे कर विश्वासघात किया"

हरियाणा सीएम नायब सिंह ने नई दिल्ली में पंजाब की भगवंत मान सरकार को जमकर घेरा. ईटीवी भारत की संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 25, 2026 at 5:40 PM IST

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Updated : May 25, 2026 at 5:47 PM IST

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नई दिल्ली : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में महिला पत्रकारों के एक समूह के साथ विशेष मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए की जा रही विभिन्न पहलों की विस्तृत जानकारी दी. सीएम सैनी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अच्छे कार्यों जैसे मितव्ययिता अभियान (Austerity Drive) में सरकार का समर्थन करना चाहिए, बजाय आलोचना करने के.

"पंजाब में किसान-महिलाएं त्रस्त": सीएम सैनी ने कहा कि, “हमने अटल कैंटीनों में महिलाओं को टेंडर दिए हैं. विपक्ष को अच्छे कामों का समर्थन करना चाहिए. हम ड्रोन दीदियों को भी मजबूत कर रहे हैं, और महिलाओं को सशक्त करने में हरियाणा सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है. इस सवाल पर कि पड़ोसी राज्य पंजाब में आजकल सबसे ज्यादा हरियाणा के मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं, क्या वजह है. इस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हमारे किसान और महिलाएं पंजाब में त्रस्त हैं और उनकी बातों को सुनने वाला पंजाब में कोई नहीं है. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वहां महिलाओं को जो वादे किए गए थे, उनमें से आधे से भी ज्यादा योजनाओं को लागू नहीं किया गया.

"AAP ने झूठे वादे कर विश्वासघात किया" (ETV Bharat)

"हरियाणा में महिलाओं के खाते में 300 करोड़": इसके विपरीत, हरियाणा सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है और पर्याप्त फंड आवंटित कर रही है. सीएम ने बताया कि, “महिलाओं के खातों में एक साल में अब तक 1500 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं.” ये राशि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में मदद मिल रही है. एक सवाल के जवाब में सीएम सैनी ने अपनी निजी जिंदगी का जिक्र करते हुए कहा कि, “मुझे अपनी बेटी के लिए समय नहीं मिलता. मैं राज्य की महिलाओं को सशक्त करने में लगा हूं. परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाता हूं.

पंजाब में कौन होगी बीजेपी का सीएम चेहरा ? : इसके अलावा पंजाब में भाजपा का सीएम चेहरा पूछे जाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा चेहरा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वही रहेंगे.

पंजाबी पहनावे में दिख रहे सैनी : हाल ही में नायब सिंह सैनी पंजाब में पगड़ी और सिख पारंपरिक पहनावे के साथ कई बार नजर आए हैं, जिसे पंजाब के चुनाव और वहां मौजूद जाट लॉबी से भी जोड़कर देखा जा रहा है. ये भी खबर है कि सैनी को संगठन की तरफ से ही पंजाब में जाट लॉबी को प्रभावित करने के कार्यों में लगाया गया है.

"पीपीपी मोड में बसें चलाई जा रही": नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के जल संकट और परिवहन व्यवस्था पर भी चर्चा की. सीएम सैनी ने कहा कि मुनक से गुरुग्राम और गुरुग्राम से नूंह तक पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं. इससे क्षेत्र की भूजल समस्या का स्थायी समाधान होने की उम्मीद है. परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए उन्होंने बताया कि, “पीपीपी मोड में बसें दी जा रही हैं. हमने 400 बसें पहले ही खरीद ली हैं, जिससे गुरुग्राम की यातायात समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी.” ये कदम शहर की बढ़ती आबादी और ट्रैफिक को ध्यान में रखकर उठाया गया है.

UCC पर क्या बोले मुख्यमंत्री ? : यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के सवाल पर जवाब देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि “यूसीसी पर जब जनता की व्यापक बातचीत होगी, तब हम सोचेंगे. फिलहाल सरकार इस दिशा में विचार कर रही है.” उन्होंने जोर दिया कि कोई भी फैसला जनहित को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा.

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Last Updated : May 25, 2026 at 5:47 PM IST

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